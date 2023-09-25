إقبال الشباب الإماراتي للانضمام إلى الشركة يعكس إيمانهم بدورها الاستراتيجي كواحدة من أبرز شركات التكنولوجيا الوطنية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يواصل التحول الاستراتيجي والهوية المؤسسّية المحدّثة لاتصالات من &e جذب الكفاءات المواطنة الراغبة بالمشاركة في رحلة النمو والتطور التكنولوجي للشركة التي صنّفتها مجلة "فوربس" العالمية واحدة من أفضل بيئات العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى امتداد 3 أيام، شهد جناح اتصالات من &e في معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2023" إقبالاً كثيفاً من مواطني الدولة الراغبين بالانضمام للشركة والمساهمة في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية، إذ تَقَدَم خلال المعرض أكثر من 3300 مواطن ومواطنة للعمل في الشركة وبمعدل تجاوز 1100 مواطن ومواطنة يومياً.

وبهذه المناسبة، قال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في اتصالات من &e: "يعكس إقبال الكفاءات الإماراتية الشابة للعمل في اتصالات من &e مدى إيمانهم بأهمية الدور الاستراتيجي الذي تقوده الشركة كواحدة من أبرز شركات التكنولوجيا الوطنية. كما يجسّد ذلك دعمها الدؤوب لملف التوطين منذ تأسيسها حتى باتت اتصالات من &e مُمكّن رئيسي للكوادر الوطنية المؤهلة لتحقيق التطوّر المستدام للدولة على صعيد المؤشرات الدولية في التكنولوجيا والاتصالات، ولتصبح بيئة جاذبة للمواطنين بواحدة من أعلى نسب التوطين ضمن فئتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة تجاوزت 53%".

وأضاف المنصوري: "تحرص اتصالات من &e على موائمة خططها للتوطين بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تُولي أهمية بالغة لدعم التوطين وتعزيز مشاركة أبناء الدولة في مختلف القطاعات. وانسجاماً مع ذلك نضع في صميم خططنا أولويات التوطين بما يسهم إعداد الأجيال الإماراتية الشابة القادرة على النهوض بالاقتصاد المحلي ودعم المكانة الريادية للدولة".

ولا تقتصر جهود اتصالات من &e على استقطاب المواطنين فحسب، بل تمتد لتشمل تقديم الدعم الكامل للموظفين الإماراتيين خلال مسيرتهم المهنية عبر برامج التدريب المصمَّمة مع أفضل مزوّدي الموارد التعليمية عالمياً مثل برنامج الذكاء الاصطناعي للخريجين، وبرنامج قادة المستقبل، وبرنامج التطوير المهني للشباب، وبرنامج تدريب الخريجين الإماراتيين.

ولضمان تنفيذ خطط التحول الاستراتيجي للشركة وتعزيز نجاحها محلياً وإقليمياً وعالمياً، تواصل اتصالات من &e تمكين المواطنين في الفئات الإدارية العليا لتحقيق الرؤية الهادفة إلى التميز في خدمات العملاء والحلول التكنولوجية، إذ تجاوزت نسبة المواطنين في المناصب الإدارية العليا في الشركة 63%.

كما تواصل اتصالات من &e تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في جميع الأقسام؛ حيث تبلغ نسبة الموظفات الإماراتيات 79% من إجمالي الموظفات الإناث في الشركة، مما يجسّد جهود الشركة لتعزيز مفهوم الشمولية والتنوع.

وتعتز اتصالات من &e بشراكتها مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) والهادفة إلى توفير أكثر من 500 وظيفة لمواطني الدولة خلال 5 أعوام، وقد أسفرت هذه الشراكة في عامها الثاني عن تعيين أكثر من 220 مواطناً حتى الآن، بما يتجاوز النسبة المستهدفة للتوطين سنويّاً ضمن الاتفاقية.

والجدير بالذكر أن اتصالات من &e أعلنت العام الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لإتاحة فرص العمل لأكثر من 100 من مواطني الدولة في منطقة الظفرة لدى مراكز الاتصال عن بُعْد، بما يعكس مدى تنوع المسارات التي تتخذها الشركة لدعم ملف التوطين وتعزيز دور أبناء الدولة في قطاعات التكنولوجيا.

#بياناتشركات

- انتهى -