تهدف اتصالات من &e إلى تعزيز منظومة منصاتها الخاصة بتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على تقنيات ريد هات بما في ذلك منصة ريد هات أوبين شفت لإدارة عمليات السحابة الأصلية

الإمارات العربية المتحدة، جيتكس: أعلنت ريد هات، الشركة الرائدة عالمياً في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر، اليوم، أن شركة اتصالات من &e (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)، قد اختارت تعزيز اعتمادها على تقنيات ريد هات ومنصاتها المتعددة عبر شبكتها ومنظومة تكنولوجيا المعلومات على نطاق السحابة. وتعمل شركة اتصالات من &e على تحديث بنيتها التحتية وأنظمتها لتشمل منصات ريد هات، بما في ذلك منصة "ريد هات أوبين شفت"، منصة التطبيقات السحابية الهجينة الرائدة على مستوى القطاع والمدعومة بأنظمة "كيوبيرنتس"، إضافة إلى منصات ريد هات إنتربرايز لينكس وريد هات أوبين ستاك وريد هات أنسيبل أوتوميشن. وتوفر ريد هات أيضاً دعماً محسّناً للحلول وبرامج التدريب لمساعدة اتصالات من &e على الارتقاء بمهارات موظفيها والاستفادة من التقنيات الحديثة والناشئة والحلول والأنظمة المتطورة بما في ذلك أنظمة تطوير البرامج وعمليات تكنولوجيا المعلومات DevOps وأنظمة حاويات التخزين والأتمتة والذكاء الاصطناعي.

وتهدف اتصالات من &e إلى ترسيخ ريادتها في مجال توفير أحدث الخدمات الرقمية لعملائها من الأفراد، فضلاً عن دفع عجلة التحول الرقمي للمؤسسات والمجتمعات. وتماشياً مع هذه الأهداف وسعياً منها لتعزيز البنية التحتية لشبكاتها والارتقاء بمستويات الكفاءة التشغيلية والتميز في تجارب العملاء، تثق اتصالات من e& ببرمجيات ومنصات ريد هات مفتوحة المصدر وتعتمد عليها منذ أكثر من عقد من الزمن كأساس لمراكز البيانات وسحابتها الخاصة بخدمات الاتصالات.

وتتبنّى اتصالات من &e منصة أفقية بالتعاون مع ريد هات والتي تمكنها من تعزيز جهوزيتها وقدرتها على توسيع نطاق المنتجات والخدمات الرقمية على نحو سريع ومستمر. وتتمثل الركيزة الأساسية لهذا التعاون في استراتيجية السحابة الهجينة التي تتبعها شركة اتصالات من e&، والتي تتطلب مستوى عالٍ من المرونة وحرية الاختيار لتوسيع نطاق العمليات عبر البيئات السحابية المختلفة العامة والخاصة. وقد صُممت منصات ريد هات لتلبية مختلف متطلبات السحابة الهجينة وتوفر:

مستوى عالٍ من التناسق والأمان وسهولة تطوير التطبيقات وتشغيلها وإدارتها في أي بيئة سواء كانت السحابة العامة أو المحلية أو السحابية الهجينة أو حافة الشبكة.

أتمتة العمليات، وضمان الجودة، وإدارة دورة حياة المنتجات، لتمكين فرق اتصالات من التركيز على الابتكار بدلاً من البنية التحتية.

حرية الاختيار عند استخدام منصات ريد هات بفضل إمكانية التشغيل التفاعلي المعتمدة والتكامل مع مجموعة واسعة من الأجهزة والبرمجيات.

وتعمل اتصالات من &e مع ريد هات للاستفادة من البنى والعمليات السحابية الأصلية وتحسين كفاءة العمليات. وبفضل ريادة ريد هات وخبرتها في مجال تحديث التطبيقات، تتمكن اتصالات من إدارة العمليات الحالية عبر منصة سحابية حديثة تعتمد على أنظمة كيوبيرنتس، وتقسيم التطبيقات المتجانسة إلى خدمات صغيرة، واعتماد منهجيات جديدة للعمل، مثل أنظمة تطوير البرامج وعمليات تكنولوجيا المعلومات DevOps وأنظمة التكامل المستمر والنشر والتسليم المستمر CI/CD لتعزيز كفاءة العمليات البرمجية وتسريع عمليات التنفيذ والنشر.

وتتطلع اتصالات من &e أيضاً إلى تبسيط عمليات إدارة منظومة تكنولوجيا المعلومات من خلال اتباع نهج شامل يركز على توظيف حلول الأتمتة والتحكم الآلي. وتعمل الشركة على الاستفادة من الخدمات الاستشارية التي تقدمها ريد هات Red Hat Consulting وتقنيات الأتمتة التي توفرها منصة ريد هات أنسيبل أوتوميشن Red Hat Ansible Automation Platform، لإرساء أسس متينة لبنية تحتية مؤتمتة ذات مستوى عالٍ من المرونة والأمان بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية. وتدعم ريد هات نهج قائم على البرمجيات لنماذج تطوير التطبيقات وإدارتها GitOps وذلك بالاعتماد على تقنيات وحلول الأتمتة، الأمر الذي يسهم في تقليل أعباء المهام اليدوية المتكررة التي تقوم بها فرق اتصالات من &e. وتعزز هذه الحلول والتقنيات سرعة اتخاذ القرارات وتحسين مستويات الرقابة والامتثال، وكفاءة العمليات، ما يؤدي بدوره إلى خفض التكاليف. وبالإضافة إلى إدارة عمليات شبكتها الآخذة بالتوسع وتبسيط تعقيدات أنظمة تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع، يمكّن وجود منصة واحدة أكثر تناسقاً شركة اتصالات من &e من اعتماد تقنيات وحلول الأتمتة على مستوى تطبيقات الأعمال لتحسين منهجيات تقديم خدماتها للمؤسسات.

وقال داريل جوردان سميث، نائب أول للرئيس لقطاع خدمات الاتصالات والإعلام والترفيه وحلول الحافة في شركة ريد هات: "تساهم التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وحوسبة الحافة وحلول التصميم والهندسة المتقدمة المعرّفة بالبرمجيات في تعزيز تطور شبكات الاتصالات والخدمات الرقمية. وتعمل شركة اتصالات من & eعلى مواكبة متطلبات المستقبل وتعزيز جهوزيتها للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها المشهد السحابي الديناميكي من خلال ضمان امتلاك الأسس الصحيحة. ويدعم توجه الشركة نحو الاستفادة من أحدث حلول ريد هات وتقنياتها في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر وتطبيقها على نطاق واسع ترسيخ مكانتها وريادتها لتبقى في طليعة الابتكار التكنولوجي والرقمي."

ومن جهته قال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من &e: "تتمحور أولوياتنا في اتصالات من &e حول الارتقاء بتجارب عملائنا وتحسين جودة الخدمات التي يحصلون عليها، ونفخر بجهودنا وابتكاراتنا الهادفة إلى تمكين الأفراد والمجتمع ككل. وتُعد ريد هات شريكاً استراتيجياً موثوقاً يساعدنا على تعزيز مستوى مرونتنا وديناميكيتنا لتحقيق المزيد من النجاحات في مستقبل متعدد السحابات. وسنتمكن من خلال منح فرقنا إمكانية الوصول المستمر إلى منصات ريد هات لتطوير التطبيقات واعتماد حلول الأتمتة والتحكم الآلي وتعزيز التعاون الإبداعي، من تعزيز قدرتنا على الابتكار على نحو أسرع وتقديم قيمة ملموسة للعملاء بما يتماشى مع ثقافتنا ورؤيتنا المؤسسية."

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