والثام، ماساتشوستس: أعلنت شركتا "اتصالات من &e" و"Netcracker Technology" اليوم عن شراكة استراتيجية متعددة السنوات ضمن مشروع تحوُّل نظم دعم الأعمال (BSS) واسع النطاق، لتطوير الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال.

وتأسست "اتصالات من &e" في أبوظبي منذ أكثر من أربعة عقود، كأول شركة اتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد انطلقت الشركة في رحلة للتحول إلى شركة تكنولوجيا. وتتيح هذه الشراكة لاتصالات من &e مواصلة ريادتها في قيادة المجتمع الرقمي من خلال تسريع تقديم الخدمات المتميزة المخصّصة لمختلف شرائح العملاء.

وتشمل الشراكة الجديدة حلولَ Netcracker Digital BSS، وهي جزء من Netcracker Digital Platform، في مشروع متكامل يشمل عددًا من المنتجات والمهام، بما في ذلك إدارة الطلبات، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، وإدارة دليل المنتجات، والخدمة الذاتية، والقنوات الرقمية، وإنجاز الخدمات، والتحليلات وإعداد التقارير، وإدارة الشركاء.

ومن المقرَّر أن يعود هذا المشروع واسع النطاق بالنفع بشكل مباشر على جميع عملاء "اتصالات من &e"، بما فيهم قطاع الأعمال (B2B)، وقطاع المستهلكين (B2C)، ويتضمن ذلك تسريع إطلاق الخدمات إلى الأسواق وتحسين جودتها، وتطوير التجارب للعملاء عبر منصات مدعمة بالذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة، قال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من &e: "تُعَدُّ شراكتنا مع Netcracker خطوة هامة في دعم رحلة التحول الرقمي وتعزيز قدراتنا الهادفة إلى تقديم خدمات مبتكرة تفوق تطلعات العملاء. نحن نثق في أن الشراكة الاستراتيجية مع Netcracker سوف تساعد على تقديم المزيد لعملائنا من خلال النتائج الملموسة اليوم، وإبقاء اتصالات من &e على المسار طويل الأجل لتصبح مزود خدمات رقمية مؤتمتة بالكامل. وتتيح هذه الشراكة الاستفادة من خبرات Netcracker، في هذا المشروع طويل الأجل لتحديث أنظمتنا وعملياتنا وتقديم الجيل التالي من تجربة العملاء ".

ويساعد هذا التعاون مع Netcracker شركةَ "اتصالات من &e" على تبِّني أفضل نَهْجٍ متكامل، وبناء مجموعة جديدة من حلول تكنولوجيا المعلومات الحديثة، التي ستسمح لها بالتركيز على العملاء وإدارة القنوات وابتكار المنتجات.

ويتماشى هذا المشروع المهم، أيضًا، مع رحلة تحوُّل &e، مما يمكِّنها من إطلاق عروض خدمات جديدة بسرعة، وتوسيع نطاق وجودها في المنطقة، ورعاية المواهب الداخلية، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق التي تعمل بها.

من ناحيته، قال سيلفين سينيور، الرئيس في شركة Netcracker: "يشرِّفنا للغاية اختيار اتصالات من &e لشركة Netcracker لتلعب دورًا رئيسيًّا في مشروع التحول المهم واسع النطاق، والقائم على الذكاء الاصطناعي، والذي سيوفِّر فوائد كبيرة لعملائنا وأعمالهم بأكملها".

وأضاف سيلفين: "لقد سعدنا بالشَّراكة الوثيقة مع اتصالات من &e، ونتطلع إلى مساعدتهم خلال هذه الرحلة لتصبح مُزَوِّدَ خدمات رقمية حديثة، وتقديم قيمة استثنائية وتجارب خدمة متميزة لعملائهم".

#بياناتشركات

- انتهى -

حول Netcracker Technology

يعمل الترقيم السريع على تعطيل الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم. وتتطلب احتياجات وسلوكيات العملاء المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيفَ بسرعة وتنويع أعمالهم لتقديم النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. ويُعَدُّ بناء النظم البيئية الرقمية وتوقُّع متطلبات العملاء وتقديم تجربة رقمية أولية أمرًا ضروريًّا لمقدمي الخدمات؛ لتسريع الابتكار والتوسع في أسواقٍ جديدة.

Netcracker Technology هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، ولديها الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في اقتصادٍ رقمي. وتساعد حلولُنا المبتكرة، بما في ذلك منصة Netcracker الرقمية الأصلية السحابية، والخدمات المدفوعة بالقيمة وسجل التسليم غير المنقطع لمدة ثلاثة عقود، مقدِّمي الخدمات على تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم، ودفع الاتصالات إلى تطور التكنولوجيا داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة www.netcracker.com.

لمحة حول اتصالات من &eـ، الإمارات

تعد "اتصالات من &e" ركيزة قطاع الاتصالات ضمن &e في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمثل مهمتها في تعزيز القيمة للمساهمين، وتقديم تجارب متميزة للعملاء لتحقيق الأداء الأمثل للأعمال والنمو المستدام.

وتهدف اتصالات من&e إلى تنمية خدماتها الأساسية والرقمية من خلال تعزيز قيمة خدماتها المقدمة للمستهلكين، ودعم رحلتهم في التحول الرقمي الذي يلبي أنماط حياتهم المتطورة والاحتياجات الناشئة. ومن خلال توظيف الابتكار وأحدث التقنيات العالمية، تعمل اتصالات من&e على تقديم ما هو أبعد من خدمات الاتصالات الأساسية، لتشمل عروض الخدمات

الصحية، والتأمين، والترفيه والألعاب الإلكترونية وغيرها من الحلول الرقمية والمستقبلية، كما تستمر في العمل كشريك موثوق به ومستشار للمؤسسات من خلال تمكين خدمات الاتصال الخاصة بهم والكثير من الخدمات المبتكرة.

وتعمل اتصالات من &e على تطوير الحلول المستدامة في التقنيات المستقبلية مثل الشبكات الخاصة، والمركبات ذاتية القيادة، والذكاء الاصطناعي، في كافة القطاعات الحيوية لتعزيز موقعها الريادي كشركة اتصالات رقمية رائدة تدعم العملاء في ظل عصر رقمي تقوده الاتصالات والتكنولوجيا.