باقات مخصّصة لدعم فئات محددة من الأعمال مع إمكانية إضافة المزيد من الخدمات

تشمل خدمات Microsoft 365، واسم النطاق، والمتجر الإلكتروني، وتصميم المواقع الإلكترونية والدعم الفني وغيرها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اتصالات من &e اليوم عن إطلاق باقات دعم جديدة للشركات الناشئة والمتناهية الصغر في خطوة تهدف إلى توفير الخدمات الشاملة والدعم اللازم الذي تتطلع إليه الشركات الصغيرة وتلبية متطلباتها الخاصة والفريدة.

تقدم الباقات أفضل الخدمات التي تلبي الاحتياجات الخاصة لفئات الأعمال المحددة، وتتمتع هذه الحلول بالمرونة اللازمة وإمكانية تخصيص باقاتهم عن طريق إضافة المزيد من الخدمات بما يتناسب مع احتياجات أعمالهم.

وصُممت الباقات الجديدة لتتناسب مع فئات محددة من الأعمال، مثل الأعمال الناشئة، ومتاجر التجزئة الصغيرة، والمقاهي وأكشاك الطعام، والخدمات والاستشارات؛ مع إمكانية الحصول على خدمات إضافية حسب متطلبات العمل.

وتشمل المرحلة القادمة إطلاق باقات جديدة لتزوّد قطاع الأعمال بخدمات إضافية والدعم اللازم للارتقاء بمستوى الخدمات، وذلك انسجاماً مع رؤية اتصالات من &e في تمكين الشركات الصغيرة والناشئة والمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي.

تتضمن الباقات الرئيسية إنترنت (G4 أو 5G) مع بيانات غير محدودة وجهاز توجيه (راوتر 4G أو 5G)، وخدمة الاتصالات الموحدة (UCaaS)، إلى جانب 100 دقيقة مرنة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة من الخدمات الإضافية، مثل Microsoft 365، واسم النطاق، والمتجر الإلكتروني، وتصميم مواقع الإنترنت والدعم الفني، وكاميرتان ومسجل فيديو للشبكة (الأجهزة فقط)، والمدفوعات الأساسية، واللافتات المُدارة، وتقسيط الدفعات، والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في اتصالات من &e:" نلتزم في اتصالات من &e بدعم وتمكين الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر والارتقاء بها، من خلال توفير مجموعة من الخدمات الأساسية التي تلبي احتياجاتهم الخاصة، كما نسعى جاهدين لتحقيق الأثر الإيجابي بشكل كبير على منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعمل الباقات الجديدة التي نقدمها على الارتقاء بالأعمال والمشاريع الصغيرة لمساندتهم على تعزيز الأرباح وتنمية الاقتصاد الوطني".

وأضاف: "نواصل العمل على تحقيق أهدافنا في أن نكون الشريك المفضّل لقطاع الأعمال وقيادة التحول الرقمي، وذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الشركات الصغيرة ما أهو أكثر من خدمات الربط والاتصال، حيث ندعم أعمالها بمجموعة شاملة من الأدوات والخدمات الرقمية التي تمكنها من النمو وتحقيق النجاح والتفوق".

واختتم محمود تصريحه بتوضيح حول باقات الحلول الجديدة وقطاعات الأعمال المخصّصة لها قائلاً: "تلبي هذه الباقات احتياجات خاصة لقطاعات أعمال محددة، على سبيل المثال، ندعم تجار التجزئة الناشئين بخدمات اتصال بالإنترنت، والهواتف الأرضية، وحلول الدفعات، والمتاجر الإلكترونية، كما نوفر لهم أيضاً إمكانية الاختيار بين خدمة كاميرات المراقبة التي يمكن مشاهدتها عبر الشاشة (CCTV) أو تصميم الموقع الإلكتروني والدعم الفني الخاص بهم. علاوة على ذلك، نقدم العديد من باقات الهاتف المتحرك المصمّمة خصيصاً لتجار التجزئة الناشئين لضمان اتصالهم بالإنترنت أثناء التنقل".

وتختلف الحلول الجديدة الخاصة بالشركات الصغيرة بشكلٍ كبير عن الخطط والخدمات المتوفرة لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاليين، إذ تجمع هذه الحلول بين الخدمات الأساسية المطلوبة لبدء الأعمال التجارية وإدارتها، مما يوفر لهم باقات جديدة من الحلول الملائمة والشاملة.

وتؤكد اتصالات من &e التزامها المستمر بدعم الشركات الصغيرة، وتمكين نموها ونجاحها من خلال إطلاق الحلول والخدمات لتمكين رواد الأعمال وتلبية احتياجاتهم الخاصة لتحقيق الازدهار في الأسواق التنافسية.

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