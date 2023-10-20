أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اتصالات من &e ومجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تخريج الدفعة الأولى من البرنامج Cyber ​​Sniper لدى أكاديمية اتصالات من&e، وهو برنامج تدريبي شامل في مجال الأمن السيبراني مصمم لتطوير خبرات ومهارات موظفي حكومة الإمارات في مجال الأمن السيبراني المتطورة باستمرار.

ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك القرصنة والمعايير الأخلاقية، والاستجابة للحوادث، والتحقيق الرقمي الخاص بالجرائم الالكترونية، وهو مبادرة رائدة تهدف إلى تخريج مجموعة ذات كفاءة عالية وبمهارات كبيرة من خبراء الأمن السيبراني المجهزين بأحدث الإمكانيات لحماية الحدود الرقمية للدولة.

وتضم الدفعة الأولى من خريجي البرنامج 26 موظفًا حكوميًا من مختلف الجهات، تم تخريجهم خلال حفل خاص أقيم على هامش معرض جيتكس جلوبال 2023، وتم تسليم شهادات الخريجين بحضور سعادة محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، ومسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من &e.

وقال عبيد حسين بوكشة، الرئيس التنفيذي للعمليات في &e: "نعتز بتخريج الدفعة الأول من هذا البرنامج الرائد ونثني على الأداء الرائع الذي أظهره الخريجون ضمن برنامج متطور يعكس جهودنا المشتركة مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات لتطوير المهارات والخبرات في عالم الأمن السيبراني. ويعزز هذا البرنامج مهارات المتدربين بالشكل الأمثل ليس فقط لإعدادهم للمستقبل؛ ليتجاوزه لتحقيق الأمان الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. يؤكد البرنامج التزامنا بدعم وتطوير المتدربين وإعدادهم بالشكل المطلوب للتصدي للمخاطر السيبرانية التي تتطور بشكلٍ متسارع، في مرحلة تتطلب مواصلة تنمية الخبرات في هذا لمجال الحيوي، ونتطلع إلى العمل مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات في المزيد من المبادرات التي تساهم في رفع مستوى الحماية السيبرانية."

ومن جهته قال سعادة محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: " فخورون بنجاح الدفعة الأولى من خريجي مبادرتنا الرائدة التي تضيف قيمة هائلة وتساهم في إعداد الجيل القادم من خبراء الأمن السيبراني في الدولة، وبفضل شركاء مثل اتصالات من &e، أصبحنا قادرين على العمل بنجاح في هذا البرنامج الذي يعد جزءًا رئيسيًا من جهود حكومة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانة الدولة في دعم المعرفة والخبرات في مجال الأمن السيبراني، ومع استمرار تطور تهديدات الأمن السيبراني، أصبح من الضروري وجود خبرات ماهرة ومجهزة بأحدث المعلومات والأدوات التكنولوجية لحماية البنية التحتية والبيانات الحيوية لدولة الإمارات".

ويقدم البرنامج للمشاركين تجربة عملية فريدة من نوعها، مما سمح لهم بالتعمق في مجال الأمن السيبراني والاستفادة من أفضل الخبرات الدولية في المجال، كما أتاح الفرصة للمشاركين القادمين من مختلف القطاعات الحكومية لتبادل الخبرات، والتعاون في المشاريع، وتبادل الأفكار المبتكرة، ويؤدي هذا التعاون إلى تعزيز الابتكار وترسيخ ثقافة المعرفة المشتركة والعمل الجماعي عبر الجهات الحكومية.

ويعد برنامج Cyber ​​Sniper خطوة مهمة نحو بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا ومرونة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال تدريب الموظفين الحكوميين ودعم مهاراتهم في مجال الأمن السيبراني، يساعد البرنامج على إنشاء مجموعة من المهنيين ذوي المهارات العالية، الذين يتمكنون من لعب دور حيوي في حماية البنية التحتية والبيانات في دولة الإمارات.

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