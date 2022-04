دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة «&e»، المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات، اليوم، اختيارها "بوبليسيس جروب"، شريكاً لها في عملياتها الإبداعية، حيث ستعمل "بوبليسيس جروب" في إطار هذا التعاون على تسخير خبراتها الواسعة ووجودها القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم لتوفير خدمات إبداعية لجميع وحدات الأعمال الخاصة بمجموعة «&e»، بما يدعم رحلة المجموعة للتحول.

وكانت مجموعة «&e» أعلنت في فبراير الماضي عن خططها للتحول من شركة اتصالات عملاقة ذات قدرات رقمية إلى مجموعة عالمية رائدة في الاستثمار الرقمي والتكنولوجي. وتتمتع «&e» بأدائها المالي القوي إلى جانب نتائج الأعمال المتميزة التي تواصل تحقيقها عبر مختلف الأسواق التي تعمل فيها، ما يجعلها في وضعٍ جيد يخولها تعزيز ريادتها العالمية في المجال الرقمي، والتي ستسهم في تشكل معالم مستقبل رقمي أكثر ازدهاراً. وقد أعادت المجموعة تركيز جهودها للاستثمار في التقنيات المتقدمة، والاستفادة من المشاريع والفرص الواعدة، وتسريع الوصول إلى أسواق جديدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال اعتماد هيكلية مؤسسية جديدة وقطاعات أعمال متخصصة. وتستند هذه الرؤية الاستشرافية إلى التزام المجموعة بتقديم تجارب عملاء متميزة، وخلق المزيد من القيمة للمساهمين وإحداث فرق إيجابي في المجتمعات التي تمارس فيها أنشطتها.

وقال باسل قاقيش، الرئيس التنفيذي لـ "بوبليسيس جروب" لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا: "نؤمن في بوبليسيس جروب بقوة الرؤى الجريئة المقترنة بالتفكير الإبداعي والعمل غير التقليدي وقدرتها على تمكين الشركات من مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة التي تشهدها مختلف قطاعات الأعمال. ويسرنا التعاون مع عملاء يمتلكون رؤى طموحة للمضي قدماً نحو المستقبل وخلق المزيد من القيمة سواءً لأعمالهم أو عملائهم فضلاً عن إحداث تأثير إيجابي مضاعف في المجتمعات التي يعملون فيها".

وأضاف قاقيش: "إننا نتشارك مع مجموعة «&e» الرؤية ذاتها للمستقبل. وندرك تماماً أن الاستراتيجية التحولية التي بدأت المجموعة تنفيذها سترتقي بتجارب العملاء من خلال التقنيات المبتكرة والمتطورة عبر جميع المجالات. كما ندرك أيضاً مدى أهمية التركيز على تحقيق نجاحات مستدامة خلال رحلات التحول، لأننا اتخذنا قبل خمس سنوات النهج ذاته الذي تتبعه مجموعة «&e»، وذلك عندما نجحنا في إحداث تحولات ملموسة على مستوى قدراتنا ومهاراتنا ومواهبنا لمساعدة عملائنا على النجاح في العصر الرقمي الجديد من خلال منهجيتنا "قوة المجموعة". وستسهم رؤانا المشتركة والرامية إلى خلق تجارب أكثر تأثيراً في تمكين فريقنا من تقديم خدمات إبداعية ذات أهداف محددة وقيمة مضافة لمجموعة «&e»".

وسيعتمد الفريق الإبداعي في مجموعة "بوبليسيس جروب" والذي سيكون تحت إشراف وكالة "ساتشي آند ساتشي"، التي تعتبر جزءاً من المجموعة، في تطوير العمليات والخدمات المقدمة لمجموعة «&e»، على التميز الإبداعي والخبرات الاستراتيجية المتنوعة التي تتمتع بها المواهب الحائزة على جوائز مرموقة والعاملة في أقسام متعددة في المجموعة. وستعمل "بوبليسيس جروب" على إنشاء حملات تسويقية مبتكرة وديناميكية لمجموعة «&e» بهدف خلق وعي عالمي واسع النطاق حول العلامة التجارية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. وسيساهم ذلك في إضافة قيمة مميزة للعلامة التجارية كمجموعة تكنولوجية رائدة عالمياً تسهم في خلق بيئة ذات إمكانيات غير محدودة تستند إلى أسس متينة وقدرات اتصال ذكية وفرص مثمرة للتعاون. ومع تصنيف مجموعة «&e» كأقوى علامة تجارية في مجال الاتصالات على مستوى العالم، لتكون العلامة التجارية الأولى التي تنال مثل هذا التصنيف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ستعمل "بوبليسيس جروب" على تسخير مواردها وخبراتها وتوظيف بنيتها التحتية الإبداعية القوية لمساعدة مجموعة «&e» على تحقيق أهدافها الخاصة بتعزيز قيمة علامتها التجارية وتوسيع نطاق حضورها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وبدوره قال رمزي سليمان، المدير العام الإقليمي لوكالة "ساتشي آند ساتشي" الشرق الأوسط: "يسرنا ويشرفنا أن يتم اختيارنا من جانب مجموعة «&e» لنكون شريكاً لها في عملياتها الإبداعية خلال رحلتها القادمة من التحول، حيث سنعمل على تقديم مختلف أشكال الدعم للمجموعة للمساهمة في تحقيق أهدافها على صعيدي التحول والنمو من خلال تطوير استراتيجيات مبتكرة تستشرف المستقبل إلى جانب تقديم حملات وخدمات إبداعية متميزة مدعومة برؤى قيّمة تستند إلى البيانات. وستساهم رؤيتنا بأن "لا شيء مستحيل مع قوة الإبداع" في لعب دورٍ محوري في تطوير حملات إبداعية تدعم رحلة «&e» وخططها الاستراتيجية للتحول إلى مجموعة رائدة عالمياً في المجال الرقمي والتكنولوجي".

وكانت مجموعة اتصالات قد أعلنت مؤخراً عن هويتها المؤسسية الجديدة تحت العلامة التجارية «&e»، حيث تستهدف استراتيجيتها تسريع النمو من خلال إنشاء نموذج أعمال مرن يمثل ركائز الأعمال الرئيسة للمجموعة. وتواصل اتصالات الإمارات حالياً قيادة عمليات «&e» في مجال قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، بينما ستقود الشركات التابعة للمجموعة العمليات في الأسواق الإقليمية والدولية، وذلك للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متميزة في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، ودعم شبكة الاتصالات القوية للمجموعة، وتعزيز القيمة المقدمة لمختلف فئات وشرائح العملاء. وبهدف التركيز على الخدمات الرقمية للعملاء الأفراد، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية العملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية.

ومن أجل توفير خدمات رقمية متطورة للحكومات وقطاع الأعمال والمشاريع، تركز "e& المؤسسات" على زيادة القيمة التي تقدمها "e& " للشركات والحكومات إلى أقصى حد من خلال حلول الأمن السيبراني القوية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة. وستركز "e& الاستثمار" على الفرص الاستثمارية وعمليات الاستحواذ، لتعزيز حضورها عالمياً.

نبذة عن بوبليسيس جروب - قوة المجموعة The Power of One

تُعد بوبليسيس جروب (المدرجة في بورصة يورونكست باريس تحت الرمز FR0000130577، وفي مؤشر كاك 40)، إحدى الشركات الرائدة في مجال التسويق والاتصال. وتقدم المجموعة لعملائها خدمات متكاملة عبر سلسلة القيمة بداية من الاستشارات إلى التنفيذ ووصولاً إلى الجمع بين التحول التسويقي والتحول الرقمي للأعمال. وتعتبر المجموعة شريكاً متميزاً في تحول عملائها من خلال تزويدهم بخدمات مخصصة تتناسب مع متطلباتهم. وترتكز المجموعة على عشر خبرات تتركز في أربعة أنشطة رئيسية: الاتصالات والإعلام والبيانات والتكنولوجيا.. وتعمل المجموعة من خلال عمليات موحدة وسلسة على تمكين عملائها من الوصول بكل سهولة إلى جميع خبراتها في كل سوق حول العالم، وتتواجد المجموعة اليوم في أكثر من 100 دولة حول العالم ويعمل فيها حوالي 83.000 موظف بخبرات ومهارات عالية.

