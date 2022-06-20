أبوظبي: أعلنت اتصالات الإمارات التابعة لمجموعة &e (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) عن نشر خدمة تقسيم شبكة الهاتف المحمول بالاعتماد على الجيل الخامس واختبارها بالتعاون مع هواوي. وتعتبر تقنية تقسيم شبكات الجيل الخامس خدمة متكاملة لتنظيم البنية التحتية وتحسين كفاءة الاتصال والتحكم والمرونة. وتعد خدمة التقسيم أكثر تقدمًا في شبكات الجيل الخامس الخاصة بالمؤسسات من حيث سرعة نشر الخدمة والعزل المرن للموارد، مما يسهم في تمكين مشغلي الاتصالات والعملاء من الاستفادة من قدرات التحكم والكفاءة التي توفرها التقنية للتكيف مع مختلف احتياجاتهم.

ووفرت اتصالات الإمارات أسلوب الحياة الرقمي لعملائها من حيث شبكة إنترنت الجيل الخامس ذات أعلى سرعة تنزيل على المستوى العالمي بالإضافة إلى خدمة الاتصال ذات الكفاءة العالية وتعزيز نقل البيانات من خلال نقاط الاتصال وزمن الاستجابة المحسّن والاتصال الثابت. ومن خلال تقنية تقسيم شبكات الجيل الخامس، ستتمكن اتصالات الإمارات من تلبية متطلبات الاتصال المتزايدة وتوفير أعلى مستويات الخدمات مما يسهم في تعزيز تجربة المستخدم النهائي.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في "اتصالات الإمارات": "حققنا خطوة مهمة في توفير التجارب المميزة والأفكار المبتكرة للعملاء من خلال تقسيم الشبكات بالاعتماد على تقنية الجيل الخامس بالتعاون مع هواوي. وسيؤدي تقسيم الشبكات دوراً جوهرياً في توفير تجربة سلسة للمستهلكين والمؤسسات من خلال تمكين خدمات الجيل الخامس المبتكرة والارتقاء بالعديد من القطاعات مثل الألعاب والترفيه والرعاية الصحية".

وأضاف مرشد: "يمكننا ابتكار نماذج أعمال وحالات استخدام جديدة في مختلف القطاعات وتعزيز فرص الاعتماد على الإمكانات الكاملة للجيل الخامس بفضل وسائل إدارة موارد الشبكة بكفاءة وتوفير الخدمات المميزة بأداء مخصص".

وبفضل خبرتها العالمية، وفرت هواوي لاتصالات الإمارات نموذجاً متكاملاً ومميزاً وشاملاً لتشغيل العمليات بسلاسة والتحكم بالنفقات التشغيلية بالاعتماد على التطبيقات وحالات الاستخدام المبتكرة. كما وفرت هواوي حل 5G core من الجيل الخامس والذي يتضمن مجموعة من منتجات الحوسبة السحابية المخصصة لشبكات الحزم الأساسية ويوفر قدرات متكاملة بدءاً من التجهيزات إلى برامج التطبيقات.

وقال غافين وانغ، رئيس حساب شركة اتصالات الرئيسي لدى هواوي تكنولوجيز: "يسعدنا أن نتعاون مع اتصالات الإمارات على تنفيذ تقنية تقسيم البنية التحتية والإدارة المباشرة وتشغيل الشبكات. كما نفخر بقدرتنا على المساهمة بتحقيق التحول الرقمي بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات، لا سيما في شركة اتصالات الإمارات من خلال التزامنا بدعم تحقيق رؤيتها التي تهدف إلى توفير الاتصال الذكي والحلول الرقمية المبتكرة لعملائها".

وتعمل تقنية تقسيم الشبكة على تقطيع الشبكة لضمان توفير النطاق الترددي العريض المخصص لتطبيق محدد أو عملية محددة بالإضافة إلى توفير زمن الاستجابة المنخفض والحساسية أو السرعة لأنظمة الشركة الأكثر أهمية، مما يسهم في حماية الشبكة من الأعطال.

كما يتيح التقسيم إنشاء شبكات منطقية ومعزولة تتشارك موارد الشبكة بطريقة يمكن التحكم فيها وبالتالي فهي عملية شاملة تحافظ على أداء ثابت وتعزز تجربة المستخدم من خلال توفير خدمات ملائمة ومميزة.

يُذكر أن مجموعة "اتصالات" غيّرت علامتها التجارية إلى &e. وتهدف استراتيجية الشركة إلى تحقيق النمو بالاعتماد على نموذج أعمال مرن يوفر الأسس المتينة لأعمال المجموعة. وتواصل شركة Telecom أنشطتها بإدارة شركة "اتصالات الإمارات" في السوق المحلية ومن خلال الشركات التابعة لها في الأسواق الدولية معتمدةً على إرثها العريق في قطاع الاتصالات وتعزيز شبكات الاتصالات وتحقيق قيمة أكبر للعملاء. وتوفر شركة e& life أحدث التقنيات من خلال الاعتماد على منصات الاتصال الذكي في الترفيه وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية من أجل تعزيز الخدمات الرقمية والارتقاء بأسلوب حياة العملاء بالاعتماد على التقنيات الرقمية. وتركز شركة e& enterprise على تعزيز القيمة من خلال توفير الحلول الشاملة للأمن السيبراني والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتنفيذ المشاريع الكبيرة للمساهمة في تحقيق التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة، فيما تسهم شركة e& capital في تعزيز جهود المجموعة للاندماج والاستحواذ بالإضافة إلى تحقيق قيمة أكبر للمساهمين وتعزيز مكانة المجموعة على المستوى العالمي.

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