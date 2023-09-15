مجموعة من الشواغر الوظيفية لمواطني دولة الإمارات لتطوير مهاراتهم في مجالات متعددة منها التكنولوجيا والاتصالات

15 سبتمبر 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت &e اليوم عن مشاركتها في معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2023"، المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 19 إلى 21 سبتمبر 2023، بهدف مواصلة دورها في استقطاب المواهب الإماراتية وتطوير مسيرتهم المهنية، وتحفيز الابتكار والإبداع لديهم.

وتأتي هذه المشاركة للعام الثاني على التوالي تحت العلامة التجارية الجديدة لـلمجموعة (&e) بما يعكس التزام المجموعة بأجندة التوطين في دولة الإمارات، وحرصها على تعزيز مشاركة أبناء الدولة في قطاع التكنولوجيا والعمل على تدريبهم وتأهيلهم على أكمل وجه لقيادة المستقبل الرقمي.

وأشارت نور الهاشمي، نائب الرئيس لاستقطاب المواهب والتعيين الداخلي في &e إلى أهمية التواصل المستمر مع المواهب الإماراتية وضرورة إعدادهم لمواكبة المشهد الاقتصادي سريع التطور، وقالت: "تسعدنا المشاركة في معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2023" مجدداً، حيث يشكل المعرض منصة خاصة تربط الكوادر الإماراتية بسوق العمل المتنامي في الدولة، وتقدم منظوراً جديداً للتوظيف يسعى لتسليط الضوء على المواطنين وتعزيز حضورهم في سوق العمل".

وأضافت الهاشمي، "تُواصل &e مسيرتها المتمثلة في دعم أجندة التوطين وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعرف على الإمكانات الوظيفية الهائلة ضمن قطاع التكنولوجيا، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة بضرورة توفير بيئة عمل تنافسية للمواطنين وإعداد الأجيال الإماراتية الشابة والقادرة على مواصلة تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى المؤشرات الدولية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات. وندعو كافة المواهب الإماراتية إلى زيارة الجناح الخاص بالمجموعة للتعرف على الشواغر المتوفرة التي تقدمها &e في العديد من المجالات".

وتقدم &e من خلال مشاركتها في المعرض، فرصاً مميزة للمواهب الإماراتية الطامحة للعمل في واحدة من أفضل بيئات العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لتصنيف مجلة "فوربس" العالمية. كما تعتز بحفاظها على نسب متقدم في التوطين طوال الأعوام الماضية وهي واحدة من أعلى نسب التوطين في قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات.

وتشمل الشواغر الوظيفية التي تقدمها &e العديد من المجالات مثل: تكنولوجيا المعلومات، وإنترنت الأشياء، وإدارة الأعمال، وخدمة العملاء، والشؤون التنظيمية، والشؤون القانونية والمالية والاستراتيجية.

وتحرص &e على الالتزام بتوفير بيئة عمل جاذبة لمواطني الدولة بشكل مستمر عبر مجموعة من المبادرات وبرامج التدريب المصممة خصيصاً للمواهب الوطنية ومن أبرزها؛ برنامج الذكاء الاصطناعي للخريجين، وبرنامج قادة المستقبل، وبرنامج التطوير المهني للشباب، وبرنامج تدريب الخريجين الإماراتيين، هذا بالإضافة إلى الاتفاقية المبرمة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والهادفة إلى توفير أكثر من 500 وظيفة لمواطني الدولة.

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