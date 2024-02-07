أعلن البنك العربي الوطني anb عن تحقيقه أرباح تاريخية للعام 2023 بلغت 4,071 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 3,070 مليون ريال للعام 2022، وبنمو سنوي مقداره 33%، في الوقت الذي سجل فيه البنك أرباحاً صافية للربع الأخير من عام 2023 بلغت 941 مليون ريال بزيادة نسبتها 19% عن أرباح الفترة المقابلة من العام السابق 2022 البالغة 791 مليون ريال.

وكشف المهندس صلاح بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني anb أن البنك تمكّن خلال عام 2023 من تحقيق نمو قياسي ولافت انعكس على مختلف مؤشرات أداء قطاعات الأعمال نتيجة الالتزام باستراتيجية التحول والتغيير التي تبناها البنك لتحقيق أداء نوعي في عملياته التشغيلية وإدارة موارده والارتقاء بممارساته لتحفيز إنتاجيته وتنافسيته وترسيخ مكانته المتقدمة ضمن القطاع المصرفي السعودي، لافتاً إلى فاعلية الأداء وحالة التوازن والكفاءة التي رافقت عمليات البنك خلال العام وأثمرت عن تحقيق هذه النتائج المنسجمة مع المستهدفات الاستراتيجية المنشودة.

ووصف الراشد عام 2023 بأنه كان عاماً استثنائياً في مسيرة البنك على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن الخطوات التي قطعها في مجال التحول الرقمي أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية للبنك وإثراء تجربة العملاء وتعزيز قاعدتهم، فضلاً عما حققه البنك في مجال الاستثمار في رأس المال البشري واستقطاب الكفاءات المصرفية وتطوير بيئة العمل على النحو الذي يجعلها أكثر تحفيزاً للأداء، فضلاً عن التوسع في مظلة الخدمات المصرفية المبتكرة تطوير قنوات بديلة تمنح العملاء المزيد من السهولة والمرونة في تلبية توقعاتهم.

من ناحيته، اعتبر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد أن النتائج القياسية المحققة في عام 2023 على الرغم من التحديات المحيطة تعد ثمرة لاستراتيجية التغيير التي اعتمدها البنك والتي أسهمت في تحقيق ارتفاع ملحوظ في دخل العمليات بواقع 24.8% ليبلغ في نهاية العام 8,567 مليون ريال مقارنة مع 6,862 مليون ريال في نهاية العام السابق 2022، يضاف إلى ذلك ارتفاع الودائع بنسبة 7.1% ، وكذلك نمو إجمالي محفظة القروض بنسبة 5.8% لتبلغ 152.2 مليار ريال في نهاية عام 2023 مقارنة مع 143.8 مليار كما في نهاية 2022.

وأضاف الرشيد أن البنك تمكّن كذلك خلال عام 2023 من إقامة العديد من الشراكات الاستراتيجية التي أسهمت في دعم أداء البنك التشغيلي والدفع بمؤشرات النمو لديه عبر أكثر من اتجاه.

وأوضح أنه على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك على الصعيد الداخلي لإعادة تقييم الأجور والمكافآت وما تبع ذلك من زيادة في المصاريف التشغيلية لتحسين وتطوير بيئة العمل الداخلية وتطبيقات الهوية المجددة والتوسع في القنوات المصرفية وتطوير الفروع القائمة إلا أن دخل العمليات حافظ على نموه الإيجابي، وانعكس ذلك بدوره على ارتفاع حقوق مساهمي البنك بواقع 8.5% مقارنة مع العام السابق 2022، فيما سجل إجمالي الموجودات ارتفاعاً في نهاية 2023 بنسبة بلغت 3.8%، فيما سجل دخل العمولات الخاصة ارتفاعاً نسبته 26.6%.

وختم الرشيد حديثه بأن البنك العربي الوطني anb أثبت من خلال هذه النتائج صحة نهجه الاستراتيجي ووضوح خارطة الطريق التي رسمها لترسيخ مكانته وموقعه المتقدم ضمن قائمة مقدمي الخدمات المصرفية والمالية في المملكة العربية السعودية، والتي أكسبت البنك تقدير بيوت الخبرة العالمية ومكّنته من حصاد العديد من جوائز التقدير والتميز في مجال الابتكار وجودة الخدمات والمصرفية الرقمية وتأهيل الكوادر البشرية، مثنياً على تفاني فريق العمل وإخلاصهم ومثابرتهم، ومقدماً شكره وتقديره لمجلس إدارة البنك على ثقتهم ودعمهم اللامحدود للإدارة التنفيذية، ولعملاء البنك على وفائهم وولائهم للبنك العربي الوطني كخيار مصرفي مفضّل، مؤكداً التزام البنك بمواصلة العمل لتقديم تجربة مصرفية مميزة تليق بتطلعات عملائه.

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-انتهى-