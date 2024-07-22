دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة الخليج العلمية ("جي إس سي")، المزود الرائد للحلول المخبرية الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، عن إبرامها شراكة جديدة مع شركة Analytik Jena الألمانية الشهيرة، التي تعمل على تصنيع أجهزة وتقنيات القياس التحليلي. بموجب هذا التعاون، ستتولى شركة الخليج العلمية تمثيل الشركة الألمانية في كل من المملكة العربية السعودية والكويت، ما يمثل توسعاً استراتيجياً في المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن منتجات شركة Analytik Jena تندرج ضمن قسمين مختلفين، هما قسم علوم الحياة وقسم منتجات القياس التحليلي؛ وسيقتصر تعاون شركة الخليج العلمية مع قسم علوم الحياة فحسب.

وستستفيد عدّة قطاعات ومختبرات من منتجات شركة Analytik Jena، أبرزها قطاع البيولوجيا الجزيئية، ومختبرات علم الوراثة، والطب الشرعي، والأمراض المعدية، وسلامة الأغذية، بالإضافة إلى المختبرات البيطرية. ويُعد إطلاق منصة CyBio® FeliX، وهي منصة سحب للعينات قابلة للتكيف بدرجة كبيرة تدعم مجموعة واسعة من مهام معالجة السوائل الآلية، من الركائز الأساسية لهذه الشراكة.

ومن المنتجات المبتكرة الأخرى التي تقدمها الشركة جهاز qTOWER iris للتدوير الحراري الذي يتولى تضخيم تسلسلات الأحماض النووية المستهدفة إلى ملايين النسخ عبر تفاعل البوليميراز المتسلسل بالوقت الفعلي، ويهدف إلى تعزيز القدرات في مجال تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل الكمي اللحظي في المختبرات العاملة في المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الجهاز مصمم للاستخدام طويل الأمد، ويعمل بهدوء ويضمن دقة موحدة عبر جميع أنابيب الاختبار، ما يجسد الموثوقية والأداء. بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الشراكة توفير جهاز CyBio® SELMA في المنطقة، وهو عبارة عن ماصة دقيقة نصف آلية تدير بكفاءة 96 أو 384 صفيحة معايرة دقيقة.

وفي معرض تعليقه على هذه الخطوة، قال مناف أفيوني، المدير الإداري في شركة الخليج العلمية: "يُعد التعاون مع شركة Analytik Jena خطوة استراتيجية مهمّة في تقدّم شركة الخليج العلمية. وستسمح لنا هذه الشراكة بتقديم دعم استثنائي وتوفير أدوات تحليلية متطورة لعملائنا لتمكينهم من تحقيق قدر أكبر من الدقة والكفاءة في تطبيقاتهم البحثية والصناعية".

من جانبه، قال الدكتور فادي يونس، مدير قسم المبيعات الإقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة Analytik Jena: "يسرّ شركة Analytik Jena أن تتعاون مع شركة الخليج العلمية. فهذا التعاون يمثل إنجازاً هاماً في مسيرتنا التي تهدف إلى توفير أحدث الحلول التحليلية للمنطقة. ومن خلال الجمع بين تقنيات Analytik Jena المتطورة والخبرة المحلية لشركة الخليج العلمية وحضورها الواسع في السوق في دول مجلس التعاون الخليجي، نثق بقدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا في جميع أنحاء المنطقة".

هذا وتستعد شركة الخليج العلمية، من خلال هذه الحلول المتطورة، لوضع معيار جديد في مجال علوم الحياة في المنطقة، عبر تقديمها خدمات مخبرية رفيعة المستوى وتعزيز التقدم العلمي ونوعية الحياة.

لمحة عن شركة Analytik Jena:

Analytik Jena هي شركة ألمانية رائدة في مجال توفير تكنولوجيا القياس التحليلي وأجهزة البيولوجيا الجزيئية، فضلاً عن توفير حلول لمعالجة السوائل وأتمتة المختبرات. تقدم الشركة خدماتها لعدد من القطاعات في أكثر من 100 دولة.

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