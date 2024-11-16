المحرق، البحرين: أعلنت أكاديمية الخليج للطيران، الذراع التدريبي لمجموعة طيران الخليج، عن تحقيق إنجاز بارز لمسيرتها في مجال تدريب الطيران، حيث حصلت على شهادة اعتماد كمركز تدريب من الوكالة الوطنية للطيران المدني في البرازيل (ANAC)، مما يعكس التزامها المستمر بأعلى معايير التدريب. جاء هذا الإعلان في اليوم الثالث لمشاركة الأكاديمية في معرض البحرين الدولي للطيران، الذي يُقام تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في الفترة من 13-15 نوفمبر الجاري.

وبهذا الاعتماد، أصبحت أكاديمية الخليج للطيران مخولة لتقديم دورات تجديد وإعادة تأهيل رخص الطيارين وفقًا للمواصفات التدريبية المعتمدة من ANAC ، ما يعزز من قدرتها على تقديم برامج تدريب شاملة وذات جودة عالية. ويؤكد هذا الاعتماد التزام الأكاديمية بمعايير الجودة العالمية ويعزز مكانتها كمزود رائد لخدمات تدريب الطيران على المستوى الدولي.

وعبرت أكاديمية الخليج للطيران عن شكرها لشؤون الطيران المدني البحريني على ما تم تقديمه من الدعم الاستثنائي الذي كان له دور كبير في نجاح هذا المشروع.

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