دبي : وقعت شركة Alliance International Management (AIM) شراكة استراتيجية مع شركةAmsterdam Internet Exchange (AMS-IX) الرائدة عالميًا لإطلاق ست منصات جديدة لتبادل الإنترنت والتطبيقات في دول مجلس التعاون الخليجي.

تم توقيع الشراكة من قبل شركة AIM نيابة عن مجموعة من مزودي التكنولوجيا والمستثمرين الذين لديهم نية لإنشاء مشروع مشترك باسم "Alliance Networks و يهدف إلى تعزيز اتصال منطقة الخليج من خلال ربط البنية التحتية للاتصال عالي السرعة بمراكز البيانات ومنصات تبادل الانترنت. سيعمل هذا المشروع المشترك الجديد أيضًا على ازالة جميع العوائق التي تؤثر في سرعات الانترنت الاقليمية وضمان توصيل المحتوى بسلاسة إلى آخر ميل من خلال التواجد المكثف لنقاط الشبكة الإقليمية المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة.

ستعمل AMS-IX كمزود لمنصات تبادل حركة الإنترنت والتوصيل البيني المحايدة ، والتي ستوفر أداء شبكة محسّنًا ، وسرعات ولوج عالية ، واتصال سحابي مباشر ، وكذلك خدمات التناظر عبر الإنترنت لغالبية مزودي خدمة الإنترنت سواء بين مزودي الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي او خارجه. من خلال العديد من منصات الترابط متعدد الخدمات AMS-IX المترابطة في المنطقة ، يمكن للعملاء الوصول إلى مجموعة من الخدمات بما في ذلك الاتصال بشركات النقل المحلية ومزودي خدمة الإنترنت (ISPs) ومزودي المحتوى والتطبيقات ، دون الحاجة إلى إنشاء اتصالات مباشرة ومنفصلة مع كل شبكة.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة AIM السيد عادل الديلمي والرئيس التنفيذي لشركة AMS-IX السيد بيتر فان بورجيل في دبي خلال فعالية سعة الاتصالات في الشرق الأوسط.

وقال السيد الديلمي إن AIM سعيد للغاية بالتوقيع مع AMS-IX لدعم جهود المشروع الجديد للمساهمة في تطوير وتعزيز خدمات البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء المنطقة، وربط المشغلين والمحتوى ومزودي خدمات السحابة والإنترنت ، وتوطين و الحفاظ على حركة المرور الإقليمية وتعزيز تجربة المستخدم في نهاية المطاف.

وقال السيد الديلمي ، الرئيس التنفيذي لشركة AIM: " AMS-IX الشركة الرائدة عالميًا في مجال تبادل الإنترنت والتطبيقات ، تعمل بنجاح في قلب الإنترنت لأكثر من 25 عامًا حيث بناء وتشغيل وصيانة تبادلات الإنترنت هي صميم عملها وخلاصة خبرتها".

قال السيد فان بورجيل عقب التوقيع: "تتطلع AMS-IX للدخول في شراكة للعمل مع AIM و شركائها كمزود رئيسي للبنية التحتية الرقمية في المنطقة". "نعتقد أن AIM وشركائها مناسب تمامًا لـ AMS-IX لتوفير خدمات اقتصادية متكاملة للبنية التحتية الرقمية في المنطقة حيث سيستفيد العملاء والمستخدمون الإقليميون من أداء أفضل للشبكة وخدمات ربط حديثة وإمكانية اتصال إنترنت وسحابة عالمية المستوى حقًا ".

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AIM حول

تشارك AIM (Alliance International Management) في أنشطة الاستشارات الإدارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويقودها فريق من الخبراء في خدمات البنية التحتية الرقمية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط. تدير AIM إعداد مشروع مشترك جديد يهدف إلى تعزيز الاتصال بمنطقة الخليج من خلال ربط البنية التحتية للاتصال عالي السرعة بمراكز البيانات ومنصات التبادل.

AMS-IX حول

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) هي جمعية محايدة قائمة على الأعضاء تدير منصات ربط متعددة حول العالم. تلعب منصتنا الرائدة في أمستردام دورًا مهمًا في صميم الإنترنت لأكثر من 25 عامًا وهي واحدة من أكبر محاور حركة الإنترنت في العالم مع أكثر من 10 تيرابت في الثانية (Tbps) من ذروة حركة المرور. يضمن الاتصال بـ AMS-IX للعملاء مثل مزودي خدمة الإنترنت وشركات الاتصالات وموفري الخدمات السحابية أن حركة مرور IP العالمية الخاصة بهم يتم توجيهها بطريقة فعالة وسريعة وآمنة ومستقرة وفعالة من حيث التكلفة. يتيح لهم ذلك تقديم تجارب منخفضة زمن الوصول والمشاركة عبر الإنترنت للمستخدمين النهائيين. يربط AMS-IX أكثر من 1000 شبكة IP في العالم. تدير AMS-IX أيضًا نقاط الاتصال بين الأجهزة المحمولة الأولى في العالم: تبادل التجوال العالمي (GRX) ، وتبادل البيانات المتنقلة (MDX) ، ونقاط ربط تبادل حزم الإنترنت (I-IPX).

معلومات اكثر

AMS-IX

Bram Semeijn

الهاتف: +31 (0)6 14 60 39 27

البريد الإلكتروني: ix.net-pr@ams

AIM

هاتف: 17253232+973

بريد الكتروني: info@aim.bh