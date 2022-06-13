من خلال أكبر سوق إقليمي لأعمال الشركات والمؤسسات الكبرى لحلول أمن المعلومات، تشارك AmiViz حلولها لتأمين الشركات في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : شركة "AmiViz" أول منصة للتجارة الإلكترونية لأعمال الشركات والمؤسسات الكبرى لحلول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، تعلن اليوم عن اختتامها بنجاح لسلسلة من الحملات الترويجية، و التي أقيمت في الدوحة والقاهرة والرياض ودبي تحت شعار "أمنك هو شغفنا".

خلال الحملة الترويجية تعاونت شركة AmiViz مع أسماء رائدة في مجال الأمن السيبراني مثل Tenable و ZeroFox و LogRhythm و Onapsis و Picus و Check Point و Silobreaker و BlackBerry و Galaxkey و Algosec و Ivanti . ولقيت الحملة استحسانًا كبيرًا وحضرها المئات من مسؤولي ومدراء أمن المعلومات، ورؤساء تكنولوجيا المعلومات وكبار المديرين التنفيذيين من مختلف الشركات والقطاعات من البنوك والنفط والغاز وأعمال تجارة التجزئة والقطاع الحكومي.

أعرب غالبية الحاضرين عن تقديرهم للبرنامج المدروس جيدًا والاستمتاع بالموضوعات الشيقة التي تم تقديمها لهم خلال الحملة الترويجية. إلى جانب تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتحديثات في مجموعة منتجاتهم، تطرقت المجموعة الغنية من المتحدثين إلى أكثر الموضوعات والتحديات ذات الصلة بأعمال اليوم والتي تأثرت بالأمن السيبراني بطرق مختلفة. شارك المتحدثون أيضًا حالات الاستخدام الأفضل واقترحوا كيف يمكن للمؤسسات في كل بلد مواجهة مخاطر الأمن السيبراني والتغلب على نقاط الضعف لتعزيز الوضع الأمني لمنظماتهم.

استعرضت AmiViz في مزايا سوقها الإقليمي، وكيفية دمج مختبر مركز تجربة العملاء (CEC) مع أكثر من 25 تقنية متكاملة مع بعضها البعض. يساعد ذلك العملاء على تجربة العرض التوضيحي عن بُعد إما لتقنية واحدة أو تكامل تقنيات متعددة وفهم كيفية عملها في بيئتهم الفريدة.

انتهزت الشركة أيضًا هذه الفرصة للكشف عن برنامج ولاء العملاء الخاص بها وقدمت الميزات الرئيسية لبرنامج الولاء لجميع العملاء الذين يحضرون العرض الترويجي في جميع البلدان الأربعة.

وفي تصريح لشركة AmiViz: "لقد استطاعت الحملة الترويجية تلبية الأهداف وتقديم التحديثات التقنية الضرورية والمعرفة التي ستسمح للمؤسسات والشركات بتصميم استراتيجيات الأمن السيبراني الخاصة بها وتمكينهم من فهم قوة التقنيات المختلفة، والتي ستساعدهم على تحسين وقت الاستجابة للحوادث وتعزيز الحماية لدعم رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم".

#بياناتشركات

- انتهى -

عن AmiViz

AmiViz هو أول سوق لأعمال الشركات يركز على صناعة الأمن السيبراني في الشرق الأوسط، وهو مصمم خصيصًا لخدمة مصالح بائعي التجزئة والموردين. يتميز بالابتكار والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفر المنصة الجديدة إمكانية التعاون الفريدة من خلال تطبيق للأجهزة المحمولة على نظم التشغيل iOS وأندرويد، بالإضافة إلى منصة قائمة على موقع إليكتروني لخدمة معيدي البيع للشركات والمستشارين ومقدمي الحلول المتكاملة وشركاء القنوات والموردين.

تقدم AmiViz منصة تجارة إلكترونية فريدة من نوعها على غرار المستهلك مع مزيج من خدمات العنصر البشري، حيث تقدم منتجات وخدمات تلبي ظروف السوق المحلية ولوائحها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ولمزيد من المعلومات، قم بزيارةwww.amiviz.com

للتواصل الإعلامي:

سانجيف كانت

فيستار كوميونيكيشنز

صندوق بريد: 127631

دبي، الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: sanjeev@vistarmea.com