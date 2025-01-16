دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة "إتش آي دي"، المتخصصة عالميًا بتوفير حلول بطاقات الهويات الموثوقة والتقنيات البيومترية، عن جهاز«Amico» الجديد، وهو قارئ بيومتري للوجه، وذلك خلال مشاركتها في معرض «إنترسك دبي 2025». تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة استثمارات الشركة في منطقة الشرق الأوسط لتلبية الطلب المتزايد على حلول التحكم في أذونات الدخول المادي للمنشآت.

من المتوقع أن يشهد سوق تقنيات التعرف البيومتري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 13.23% خلال الفترة من 2024 إلى 2032، وهو مؤشر واضح لتزايد الطلب في المنطقة على ابتكارات متطورة تعزز مستويات الأمان وتوفر تجربة وصول سلسة وموثوقة.

وأكد نائب رئيس الأسواق الناشئة لحلول التحكم في أذونات الدخول المادي للمنشآت بشركة «إتش آي دي»، جوستافو جاسمان، أن جهاز «Amico» يمثل التزام الشركة الراسخ بتطوير ابتكارات عالمية المستوى تتماشى مع احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن الشركة تركز على تعزيز شراكاتها وتقديم معايير جديدة في مجال تنظيم أذونات الدخول الآمن والسلس للمؤسسات الخاصة والجهات الحكومية.

وبالإضافة إلى حل «Amico»، سيتمكن زوار الشركة في جناح "S2-G22" من استكشاف مجموعة واسعة من حلول التحكم في إذن الدخول للمنشآت، أبرزها:

تقنيات الدخول عبر الأجهزة المحمولة :تتيح حلول "إتش آي دي" إمكانية استخدام المحافظ الرقمية مثل محفظة جوجل ومحفظة آبل لتجربة دخول أكثر كفاءة وسلاسة.

قارئ الهوية «Signo» : تم إتاحة هذه القارئات باللون الأبيض لتناسب احتياجات التصميم والمظهر الجمالي لأماكن المستخدمين وبيئة عملهم، فضلاً عن ميزانياتهم المالية.

أجهزة التحكم «Mercury MP»: التي تم تطويرها وتحسين كفاءتها بما يضمن توفير أمان ومرونة أعلى. تناسب هذه الأجهزة عمليات جميع الشركات على مختلف أحجامها، وتشمل ميزات متقدمة للأمن السيبراني مثل فحص الثغرات الأمنية، والتوافق مع معايير الامتثال واللوائح التنظيمية الأمنية.

بطاقات «Seos» الصديقة للبيئة: تقدم الشركة بطاقات «Seos» المصنوعة من خشب البامبو المستدام، وتخطط لإطلاق بطاقات قابلة لإعادة التدوير مصنوعة من مادة «حمض البولي لاكتيك» في وقت لاحق من العام، في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة وتقليل التأثير البيئي لمنتجاتها.

وقال جوستافو إن "إتش آي دي" توسّع وجودها في منطقة الشرق الأوسط بوتيرة متسارعة، مشيرًا إلى أن نسبة النمو في هذه المنطقة تفوق بشكل ملحوظ نظيراتها في الأسواق العالمية الأخرى. وأوضح أن الشركة تعمل على تعزيز منظومة شركائها، وتطوير حلول مخصصة تلبي احتياجات السوق المحلي، واستقطاب الكفاءات المتميزة، لمواكبة المتطلبات المتغيرة للجهات الحكومية والشركات. وأشار إلى أن الشرق الأوسط يظل أولوية استراتيجية للشركة، مؤكدًا استمرارها في تقديم حلول مبتكرة تلائم احتياجات السوق.

لمحة عن شركة HID "إتش آي دي"

شركة HID متخصصة في حلول الهوِّيات الموثوقة للأفراد والأماكن والأشياء حول العالم، حيث تعمل على تسهيل دخول الأفراد بأمان إلى المواقع الملموسة أو الرقمية، وذلك بعد التحقق الدقيق. نمكن الأشخاص من إنجاز المعاملات بأمان والعمل والتنقل بأريحية تامة. يستخدم ملايين الناس حول العالم منتجات HID في حياتهم اليومية، وقد تعاونت الشركة مع العديد من المؤسسات الكبيرة، مثل الحكومات، والمدارس، والمستشفيات، والبنوك.

تحتضن مدينة أوستن بولاية تكساس المقر الرئيسي لشركة HID، حيث يعمل بداخلها أكثر من 4500 موظف. تمتلك الشركة عدة مكاتب في أكثر من 100 دولة لتقديم خدماتها بشكل فعّال على مستوى عالمي، وهي جزء من مجموعة ASSA ABLOY .

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