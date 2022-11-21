تحدد مذكرة التفاهم إطار العمل التعاوني لاستخدام منصة اكتوبيان كلاود مع منصة الذكاء الاصطناعي EMscribe الخاصة بـشركة إيه إم أي (AMI) لتطوير حلول متقدمة لنظام الترميز الطبي والتدقيق الذاتي لمقدمي الخدمات في جميع المناطق.

النقاط الرئيسية:

اكتوبيان كلاود التابعة لشركة اكتوبيان سيرفيسز العالمية هي منصة تقنية متقدمة تنظم سير العمل وتحصل على البيانات وتقوم بمعالجتها كما انها تقوم أيضًا بدمج الأنظمة المختلفة في عملية واحدة متكاملة.

تقوم شركة اكتوبيان ديجيتال للرعاية الصحية بتطوير حلول تحويلية ذكية في منطقة الشرق الأوسط.

تركز منصة EMscribe للذكاء الاصطناعي التابعة لـشركة إيه إم أي (AMI) لأكثر من 20 عامًا حتى الآن على فحص السجل الطبي بأكمله، وتطوير الحلول بخصوص الخبرة في موضوع البحث الطبي وتطبيق أساس هذه المعرفة في العالم الحقيقي.

اعتبارًا من عام 2006، أصبحت إيه إم أي (AMI) أول شركة برمجيات ترميز عالمية توفر خوارزميات دقيقة للغاية لتوليد نتائج لا تضاهى في الترميز الطبي وأتمتة التجريد لمقدمي الرعاية الصحية من أي تخصص طبي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت "أكتوبيان سيرفيسزالعالمية" اليوم عن شراكتها مع شركة إيه إم أي (AMI) التي تهدف إلى تطوير حلول متقدمة لنظام الترميز الطبي في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. اكتوبيان ديجيتال هي احدى شركات أكتوبيان سيرفيسزالعالمية التي تركز على حلول الصناعة الآلية وخلق تدفقات عمل شاملة لمساعدة المؤسسات على زيادة الإيرادات وتقليل التكاليف. ستقدم هذه الشراكة بين اكتوبيان ديجيتال و إيه إم أي (AMI) منصة EMscribe لنظام الترميز إلى الأسواق التي تم تحديدها.

قال فادي جودت الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة اكتوبيان ديجيتال: "نحن نعمل في جميع أنحاء المنطقة من أجل تقليل التكلفة الإجمالية للرعاية الصحية، وتحسين جودة الرعاية، وزيادة الاستفادة من أنظمة المستشفيات، و نرى أن نظام الترميز الطبي سيكون عامل مساعد لتحقيق هذه الاهداف." و "ستتحقق قوة هذا التعاون عندما تجتمع المنصتان معًا لتقديم الحلول في المناطق التي تم تحديدها."

"قد تم تحسين منصتنا على مدار 20 عامًا من خلال بناء الأنطولوجيا الطبية استنادًا إلى الخبرة الواقعية مع مراعاة مشاكل السجلات الطبية الناتجة عن الأخطاء البشرية." قال ستيوارت كوفيت، الرئيس التنفيذي للعمليات في إيه إم أي (AMI): "يركز نهجنا وخبرتنا الطبية على مراجعة المدونة الطبية بأكملها لتحديد المصطلحات الطبية الصحيحة والتشخيصات والإجراءات بما في ذلك علامات الطب الشرعي والأعراض أو المحفزات أثناء مقابلة المريض مما يساعد في زيادة الدقة أضعافا مضاعفة".

تؤمن إيه إم أي (AMI) باستخدام نظام الترميز الذاتي بالكامل حيثما كان ذلك ممكنًا، والذي قد تم تضمينه في النظام الأساسي منذ إنشائه، مع مراعاة أنه نظرًا للطبيعة المعقدة للأدوية، ستكون هناك دائمًا حاجة إلى تدخل بشري في الحالات الأكثر تعقيدًا. وتهدف الشركة إلى تخفيف عبء الأعمال المعقدة ذات الحجم الكبير إلى المتوسط والتأكد من أن الكوادر البشرية تركز على الجهود المعرفية الأكثر تعقيدًا.

ستوفر الشركات والمنصات الراسخة القدرة على معالجة البيانات بشكل غير مسبوق في مجال الترميز الطبي السريري. تمّيزت شركة اكتوبيان العالمية على امتداد أكثر من 27 عام ومن خلال تواجدها في أكثر من 80 دولة و 189 مدينة حول العالم بتقديم مجموعة واسعة من أحدث الحلول التكنولوجية والخدمات المتميزة. كما تمتد أعمال شركة إيه إم أي (AMI) في مجال الأعمال لأكثر من 20 عامًا، حيث تعمل باستمرار على تحسين الانطولوجيا والتعلم من خلال التطبيقات الميدانية لتعزيز محرك الترميز الطبي.

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نبذة عن شركة اكتوبيان سيرفيسز العالمية

"شركة محلية الجوهر بطموح يسمو إلى العالمية"

شركة اكتوبيان سيرفيسز العالمية هي مزود تكنولوجيا المعلومات العالمية وتعمل في أكثر من 90 دولة مع انتشار محلي في أكثر من 186 مدينة. اكتوبيان هي مجموعة من الشركات التي تركز بشكل أساسي على إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتغطية جميع العناصر بما في ذلك البنية التحتية والتطبيقات والعمليات ذات التخصص العميق من خلال وحدات الأعمال والشركات التابعة لها في التقنيات الناشئة التي تحدد نطاق اقتصاد تكنولوجيا المعلومات الحالي من المدن الذكية، والبنية التحتية لإنترنت الأشياء، وأمن تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، والرقمنة والاقتصاد الرقمي، والرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الطاقة. تهدف اكتوبيان إلى إحداث ثورة ورقمنة عناصر البنية التحتية للحكومات والمؤسسات والمنظمات العالمية من خلال تقديم أساليب جديدة ومبتكرة تتحدى الوضع الراهن في عالم تقني سريع التطور. زورو موقعنا http://digital.octopian.com

نبذة عن إيه إم أي - Artificial Medical Intelligence (AMI)

تحتفل الشركة بمرور عقدين منذ إنشائها، وهي شركة متخصصة في مجال الترميز الطبي الذاتي، والصيانة المرتكزة على الموثوقية، والتدقيق. كما انها تلعب دور رئيسي في تطوير القدرات البشرية في سوق الترميز والتدقيق الطبي العالمي. اخترعت شركة إيه إم أي (AMI) نظام الترميز بمساعدة الحاسوب (CAC) في مجال الترميز الطبي للرعاية الصحية في عام 2003.

إيه إم أي (AMI) هي شركة رائدة لديها منصة متميزة تسمح بالترميز الذاتي الكامل وتدقيق الوثائق الطبية. و يتوقع أن يستمر سوق الترميز الطبي والتدقيق في التوسع بشكل أسرع مما نتخيل. وتسعى الشركة من أجل توفير مكاسب تقنية إنتاجية هائلة لتلبية الطلب المتزايد، دون التضحية بأخلاقياتنا أو جودتنا. إن التزامنا بالابتكار وتحقيق أعلى مستويات لرضا العملاء هو الحافز الحقيقي الذي يدفع فريقنا للتطور باستمرار. تواصل الشركة التركيز على أدوات الذكاء الاصطناعي الرائدة المملوكة لها لقيادة منصة EMscribe الخاصة بها لحالات الاستخدام المتعددة وقطاعات الأعمال والرعاية الصحية.

معلومات التواصل مع الصحافة

فيريال الزرعيني

اكتوبيان سيرفيسز

fereal.zireeni@octopian.com

+971521694458

Artificial Medical Intelligence

ستيوارت كوفيت

scovit@artificialmed.com

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