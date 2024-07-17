الدوحة - قطر: أعلنت شركة میزة كيو اس تي بي-ذ.م.م. (عامة)، الشركة الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات في دولة قطر، عن اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة AMD ، الشركة العالمية الرائدة في حلول الحوسبة ومعالجات الكمبيوتر ووحدات معالجة الرسوميات عالية الأداء (GPUs). حيث تستفيد "ميزة" من خدمات الحوسبة المتقدمة الخاصة بـ AMD لدعم ثورة الذكاء الاصطناعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة قطر والمنطقة.

تركز الشراكة على تعزيز الابتكار الرقمي وتوفير الوصول إلى تقنيات الحوسبة عالية الأداء من AMD مما يمهد الطريق لعلاقة مشتركة تعود بالنفع على كلا الطرفين للمساهمة في تطوير المستقبل التكنولوجي.

وبهذه المناسبة، قال السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة: "سعداء بهذه الشراكة مع AMD التي ستساهم في قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي في قطر والمنطقة، ومن خلال الاستفادة من تقنيات الحوسبة المتقدمة من AMD، نحن مستعدون لتلبية الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي واغتنام فرص النمو والتطور في هذا المجال."

تحدد الاتفاقية العديد من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك زيادة الفرص لتبادل الخبرات وتعزيز النمو في المجال التكنولوجي ودعم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من خلال تمكين "ميزة" للوصول الى أحدث الابتكارات التكنولوجية ومشاريع الأبحاث الخاصة بـAMD . ومن خلال هذا التعاون، ستعمل "ميزة" على تطبيق استخدام تقنيات AMD في مراكز بياناتها لتلبية الطلب المتزايد على بنية الحوسبة المتسارعة لدعم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتحديد ومتابعة المشاريع المشتركة التي تستفيد من نقاط القوة لدى كلتا الشركتين، وفرص أخرى للتعاون تعود بالنفع على الطرفين.

ومن جهته قال السيد زيد غطاس، المدير الإقليمي لشركةAMD لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يعكس هذا التعاون مع شركة ميزة التزام AMD بدفع الابتكار وتمكين ثورة الذكاء الاصطناعي. معاً سنستخدم قوة الحوسبة المتطورة والمتقدمة لتسريع التقدم التكنولوجي وتلبية احتياجات السوق في كافة المجالات."

من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية لدفع عجلة التقدم التكنولوجي في أرجاء المنطقة، إضافة الى نشر الابتكارات الرقمية وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تمكين الحكومات والمؤسسات ودعمهم بحلول متطورة ومعززة بالذكاء الاصطناعي في جميع الأنظمة والبرمجيات والخدمات.

نُبذة عن شركة ميزة:

تأسست شركة ميزة كيو اس تي بي-ذ.م.م. (عامة) في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تقدم محفظة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية. تتطلع الشركة إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة والمنطقة من خلال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة بمستويات عالمية، مع توفير فرص مميزة لتحقيق مستقبل واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات لأفراد المجتمع القطري وغيره من دول المنطقة.

تعتبر ميزة شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر برأس مال قيمته 648,980,000 ريال قطري.

تمتلك الشركة خمسة مراكز بيانات معتمدة بإسم M-VAULTs، جميعها مصنفة عالمياً، ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصمّمة وفق أحدث المعايير الدولية الأكثر صرامة مما يمكّن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر.

تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية، هذا بجانب ما تتمتّع به من خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الاصطناعي.

حصلت شركة ميزة على العديد من الجوائز المرموقة العالمية ومنها جائزة أفضل مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2023 وجائزة أفضل حل سحابي لعام 2022 في جوائز قطر للأعمال الرقمية من قبل وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات. وأيضاً، فازت شركة ميزة على جائزة مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات الأكثر ابتكارا في دولة قطر لعام 2023 المقدمة من جلوبال بزنس اوتلوك. تؤكد هذه الإنجازات المرموقة على التزامنا الراسخ بالتميز والابتكار وتقديم خدمات استثنائية لعملائنا.

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