المتجر المخصّص يضم آلاف المنتجات المصنّعة محلياً والمتوفرة للعملاء والمعتمدة من برنامج "صُنع في السعودية"

تتماشى هذه المبادرة مع رؤية المملكة 2030 وتهدف إلى تمكين الشركات المحلية من تحقيق النمو في أعمالها على مستوى العالم

الرياض، المملكة العربية السعودية : أطلقت أمازون السعودية، اليوم، واجهة متجر "صناعة سعودية" على موقع Amazon.sa، والذي يضم آلاف المنتجات المصنّعة محلياً والمعتمدة من برنامج "صُنع في السعودية" التابع لهيئة تنمية الصادرات السعودية. وتهدف هذه الخطوة إلى ترويج المنتجات المحلية الصنع إلى الملايين من عملاء أمازون، والإسهام في دفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز قطاع ريادة الأعمال في السعودية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وجاء الإعلان عن إطلاق واجهة متجر "صناعة سعودية" على هامش معرض "صُنع في السعودية" لهذا العام، وعقب توقيع اتفاقية تعاون بين شركة أمازون وهيئة تنمية الصادرات السعودية بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، حيث وقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، ومدير أمازون في دول الخليج عبدو شلالا.

ويضم المتجر الجديد على موقع Amazon.sa آلاف المنتجات المصنعّة محلياً ضمن العديد من الفئات، بما فيها العناية الصحية الشخصية، والأدوات المنزلية، ورعاية الأطفال، والتجميل، والمواد الغذائية، مما يوفر للعملاء خيارات واسعة تلبي مختلف الاحتياجات. ويسهم المتجر في تشجيع المتسوقين على دعم الشركات المحلية، ويسهّل على العملاء عملية العثور على المنتجات المحلية، والاطلاع عليها، وشرائها في جميع أنحاء المملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير: "يعمل برنامج "صنع في السعودية" على بناء مجتمع تعاوني تشكل الشركات المحلية محور اهتمامه. حيث يلعب البرنامج دوراً رئيسياً في دعم المنتجات السعودية والترويج لها تحت مظلة علامة تجارية موثوقة، مع مساعدتها على توسيع نطاق انتشارها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية. إن اتفاقية الشراكة التي تجمعنا مع شركة أمازون تعزز التزامنا بتمكين المزيد من العلامات التجارية من توسيع نطاق التصنيع المحلي، مع ترسيخ مكانة المنتجات والخدمات السعودية باعتبارها خياراً مفضلاً لدى المستهلكين على المستويين المحلي والعالمي".

يشار إلى أن آلاف الشركات المحلية تحمل شعار وشهادة برنامج "صُنع في السعودية" لتأكيد الجودة والأصالة. وتُتاح حالياً الفرصة لهذه الشركات للوصول إلى عملاء أمازون حول العالم من خلال خدمة "التسجيل العالمي" التي أطلقت مؤخراً على موقع Amazon.sa، وتفتح آفاقاً واسعة أمام البائعين في السعودية وتربطهم بمئات الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم أكثر من أي وقت مضى.

بدوره، قال مدير عام أمازون السعودية عبدو شلالا: "نفخر اليوم بإطلاق واجهة متجر "صناعة سعودية" على موقع Amazon.sa بالشراكة مع برنامج "صُنع في السعودية" لدعم البائعين من جميع الفئات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والإسهام بشكل أكبر في دعم الجهود نحو اقتصاد رقمي مزدهر. يدعم المتجر الجديد البائعين المحليين لتوسيع عملياتهم عبر التجارة الإلكترونية، ويُمكِّنهم من عرض آلاف المنتجات المحلية وغيرها من البضائع الفريدة التي تستقطب اهتمام العملاء في المملكة. ويُعَد إطلاق المتجر الجديد نقطة البداية نحو شراكة طويلة الأمد مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، والتي تؤكد التزامنا المُطلق في الاستثمار في الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتزويدها بالأدوات والخدمات اللازمة لتحقيق النجاح والنمو".

منذ إطلاق أمازون السعودية في عام 2020، واصلت الشركة استثماراتها في المملكة، إذ استمرت في إطلاق الخدمات والأدوات لدعم الشركات المحلية. وتتعاون الشركة بشكل وثيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، لتمكين هذه الفئة من الشركات التي تشكل جزءاً حيوياً من الاقتصاد السعودي، وذلك ضمن مبادرة تهدف إلى ضم 40 ألفاً من البائعين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية إلى موقع Amazon.sa بحلول عام 2025. كما بإمكان البائعين في السعودية الاستفادة من تطبيق Amazon Seller الذي يُمكِّنهم من إنجاز أعمالهم بمزيد من السرعة والسهولة والمرونة. ويمكن لشركاء البيع المحليين أيضاً الاختيار من بين مجموعة واسعة من خيارات الشحن المناسبة لاحتياجات وأهداف أعمالهم، بما فيها خدمة الشحن من قبل أمازون Fulfillment By Amazon (FBA)، إذ تقوم أمازون بتخزين المنتجات وتوضيبها وشحنها للعملاء، الأمر الذي يُمكِّن الشركات من الوصول إلى العملاء بسرعة أكبر وكفاءة أعلى.

ويتوفر متجر "صناعة سعودية" الآن على www.amazon.sa/saudimade. لمزيد من المعلومات حول كيفية البيع على Amazon.sa، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني sell.amazon.sa. وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول خدمة "التسجيل العالمي"، يرجى زيارة صفحة التسجيل.

