اتفاق خدمات التمويل الاستهلاكي:

بتاريخ 12 مايو2022، وقعت شركة ڨاليو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. ("شركة ڨاليو")، شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م.، اتفاق مع شركة أمازون (Amazon) لتقديم التمويل الاستهلاكي من شركة ڨاليو كوسيلة دفع على موقع amazon.eg ("الاتفاق التجاري"). ووفقا لبنود الاتفاق التجاري، سوف تقوم شركة ڨاليو بإتاحة بعض ادوات التمويل الاستهلاكي الخاصة بها للمستهلكين المؤهلين على موقع amazon.eg بحيث يكون لهم خيار تقسيم اجمالي قيمة مشترياتهم على عدة دفعات باستخدام شركة ڨاليو.

اتفاق استثماري:

وبتاريخ12 مايو 2022، واتصالا بتوقيع الاتفاق التجاري، قامت المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م. وشركة أمازون (Amazon) بتوقيع اتفاق منح حق شراء اختياري (Option Agreement) ("اتفاق صفقة الاستثمار")، اتفقت بموجبه شركة أمازون (Amazon) على شراء شهادات إيداع دولية بقيمة 10 مليون دولار أمريكي صادرة عن أسهم في شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، على أن يكون لديها خيار استبدال ذلك الاستثمار بحصة في شركة ڨاليو مستقبلا، وذلك بما يعادل نسبة 4.255% من رأس المال المصدر لشركة ڨاليو بناء على تقييم حالي لشركة ڨاليو يبلغ 235 مليون دولار أمريكي (post-money). ويكون ذلك الخيار قابل للتفعيل قبل تنفيذ أو عند حدوث واقعة طرح مؤهل (qualified liquidity event) على مستوى شركة ڨاليو، في صورة استثمار مستقل من مستثمرين آخرين، أو بيع أسهم، أو طرح عام أولي أو قيد في البورصة، وذلك وفقا لبنود وشروط اتفاق صفقة الاستثمار.

#بياناتشركات

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عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | فيتنام

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@EFG-Hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.