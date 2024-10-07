التصنيف يأتي بعد تأكيد تصنيفات "ستاندرد أند بورز" و"موديز" مؤخراً

مدينة الكويت، رفعت اليوم وكالة التصنيف العالمية AM BEST تصنيف مجموعة الخليج للتأمين لقدرتها المُصدّرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل من مستوى "a" (ممتاز) إلى "a+" (ممتاز)، فيما حافظت الوكالة على تصنيف المجموعة السابق لقوتها المالية عند "A" (ممتاز) مع البقاء عند نظرة مستقبلية مستقرة. وتنطبق هذه التصنيفات على المجموعة وشركتها التابعة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، حيث تُعد "الخليج للتأمين" إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعكس هذه التصنيفات الوضع المالي القوي الذي تتمتع به المجموعة والذي يدعمه أداءً تشغيلي متين، فضلاً عن الدعم العالمي الذي يتوفر لها عبر مساهمها الرئيسي، شركة فيرفاكس فاينانشل هولدينغ (فيرفاكس)، والتي رفعت حصتها في المجموعة مؤخراً إلى 97.1%، لينفتح الباب للمجموعة على من موارد رأسمالية وفيرة وكذلك خبرات عالمية في مجالات إدارة المخاطر وإعادة التأمين واستراتيجيات الاستثمار بفضل شبكة واسعة من شركات التأمين في أنحاء العالم.

وفي تعليق له على هذا الترقية، السيد/ خالد مشاري السنعوسي، المدير التنفيذي للمجموعة -لإدارة الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين: "تواصل مجموعة الخليج للتأمين تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف تحقيق الربحية على المدى الطويل، فيما تواصل الاستحواذ على موقع قيادي في قطاع التأمين بفضل نموذج أعمال مستدام يرتكز على توفير خدمات تأمينية مبتكرة والاستثمار في تلبية احتياجات العملاء والارتقاء في التحوّل الرقمي. ودعماً لهذه الإستراتيجية، نجحت المجموعة في توسيع عملياتها جغرافياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك تشغيلياً من خلال تنويع خطوط أعمالها واعتمادها نهج حصيف في إدارة المخاطر."

وأشارت وكالة AM BEST في تقريرها إلى قوة الميزانية العمومية لمجموعة الخليج للتأمين، حيث أكدت أن نسبة رأس المال المجموعة المعدل حسب المخاطر قوي جداً ويصاحبه برنامجاً شاملاً لإعادة التأمين واستراتيجية استثمارية محافظة. كما قالت أن المجموعة تنفرد بتنوّع عملياتها الإقليمية وسجلها الحافل بالاستحواذ على شركات تابعة برهنت نجاحها، بما فيها نجاح الاستحواذ على شركة الخليج للتأمين-الخليج (GIG Gulf) في عام 2021.

تُعد مجموعة الخليج للتأمين واحدة من أكبر وأكثر مجموعات التأمين تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتل مراكز ريادية في أسواق مثل الكويت والأردن والبحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان ومصر وتركيا والجزائر. وحققت المجموعة في عام 2023 إيرادات من التأمين بلغت 0.82 مليار دينار كويتي (2.7 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس التزام المجموعة المستمر بالنمو والتميز التشغيلي.

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