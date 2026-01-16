سان ماتيو، كاليفورنيا- أعلنت اليوم شركة Alpaca، الرائدة عالميًا في مجال البنية التحتية للوساطة المالية، والتي تدعم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بها شركاء، مثل Kraken وSBI Securities وDime!‎، عن جمع 150 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من الفئة D بقيادة Drive Capital، ما يرفع قيمة الشركة إلى 1.15 مليار دولار أمريكي، على أن ينضم Chris Olsen، أحد مؤسسي شركة Drive Capital والشريك فيها، إلى مجلس إدارة Alpaca كجزء من خطة الاستثمار هذه. كما حصلت الشركة على تسهيل ائتماني بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي يسهم في دعم ميزانيتها العمومية بشكل أكبر، وذلك في ظل مواصلة توسّعها على المستوى العالمي.

صرح Yoshi Yokokawa، أحد مؤسسي شركة Alpaca والمدير التنفيذي لها، قائلاً: "تتمثل مهمتنا في إتاحة الخدمات المالية للجميع في أنحاء العالم". "يحدونا بالغ الفخر إزاء الإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال إرساء المعيار العالمي للبنية التحتية للوساطة المالية، بما في ذلك البنية التحتية التي تدعم الاستثمار المتوافق مع الشركة، وتلك خطوة من شأنها الإسهام في تمكين الشركاء من تقديم خدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وإنني أود أن أشير إلى أنَّ التمويل قد منحنا دفعة قوية وحفزنا لمواصلة تقديم البنية التحتية التي تخدم شركاءنا من الشركات العالمية والمتداولين النشطين".

تيسر واجهات برمجة التطبيقات القابلة للتوسع (APIs) وخدمات الحفظ ذاتية المقاصة من Alpaca سبل الوصول على مستوى العالم إلى الأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، وعقود الخيارات، والعملات المشفرة، ومنتجات الدخل الثابت. واليوم، عقدت شركة Alpaca شراكات بنَّاءة مع أكثر من 300 مؤسسة فاعلة في أكثر من 40 بلدًا، لدعم ملايين حسابات الوساطة في المؤسسات المالية الرائدة وشركات التكنولوجيا المالية، أما في أواخر العام الماضي، فقد كشفت Alpaca أنها دعمت 94% من كل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الأمريكية المُرمّزة رقميًا في تقرير الترميز الخاص بها، ما يبرز دورها المحوري في عملية الاندماج بين العملات التقليدية وأنظمة سلاسل الكتل. وقد تحوّل هذا الزخم إلى أداء تجاري قوي، حيث نجحت الشركة في مضاعفة إيراداتها أكثر من ضعفين مقارنة بالعام السابق.

بالإضافة إلى Drive Capital، شمل المشاركون في هذه الجولة: Citadel Securities؛ وOpera Tech Ventures (الذراع الاستثمارية لشركة BNP Paribas)؛ وMUFG Innovation Partners؛ وFlat Capital (بحيث يكون Sebastian Siemiatkowski، المدير التنفيذي لشركة Klarna، هو المالك النهائي المستفيد المسيطر ورئيس مجلس الإدارة)؛ وDRW Venture Capital؛ وKraken؛ وAltered Capital، إحدى أبرز الشركات الرائدة في إدارة رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة في أستراليا ونيوزيلندا؛ وX&KSK، الشركة التي أطلقها أسطورة كرة القدم اليابانية والمستثمر في مجال التكنولوجيا، Keisuke Honda؛ وBank Muscat الكائن في الشرق الأوسط؛ وصندوق الاستثمار العالمي لشركة Endeavor، المعروف باسم Endeavor Catalyst. أما المستثمرون العائدون، فإنهم يشملون Portage وHorizons Ventures وSocial Leverage وUnbound وDiagram وDerayah Financial، والذين تعكس مشاركتهم المستمرة ثقة طويلة الأمد بمسار نمو شركة Alpaca. كما تشمل جولة التمويل أيضًا مشاركة من المستثمر الملاك Vlad Yatsenko، الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا في شركة Revolut.

صرح Olsen، أحد مؤسسي شركة Drive Capital والشريك فيها، قائلاً: "إنَّ بعض أكثر الشركات تأثيرًا في مجال التكنولوجيا هي تلك التي تعمل خلف الكواليس وتوفّر الدعم اللازم لصناعات بأكملها". "تمامًا كما أعادت Stripe وPlaid تصميم أنظمة المدفوعات وطرق تدفق البيانات المالية، تسعى Alpaca إلى إعادة رسم ملامح آلية عمل البنية التحتية للاستثمار العالمي، إذ تعمل على بناء الطبقة الأساسية التي ستعتمد عليها المؤسسات المالية الحديثة في غضون العقد القادم".

تنوي شركة Alpaca استخدام العائدات لتعزيز بنيتها التحتية الاستثمارية العالمية، دعمًا للمؤسسات المالية المتقدمة وعملاء التداول المؤسسي على مستوى العالم. وبالتوازي مع توسيع وتعزيز عروض الأصول الحالية، تعمل الشركة على ترسيخ حضورها في الأسواق المحلية والحصول على التراخيص التنظيمية في الولايات القضائية الرئيسية، وتطوير قدرات التداول المؤسسي، ورأب الفجوة بين الأنظمة المالية التقليدية وأنظمة سلاسل الكتل، بالإضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني ومرونة المنصة. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ هذه المبادرات تؤكد التزام شركة Alpaca بالحفاظ على دورها القيادي في عملية تحديث أسواق رأس المال العالمية المستمرة.

صرح Mark Chahwan، أحد مؤسسي مجموعة Sarwa ومديرها التنفيذي، قائلاً: "لطالما كانت البنية التحتية لشركة Alpaca ركيزة أساسية لتوسع Sarwa منذ عام 2021. فقد أتاحت لنا شراكتنا البنَّاءة الربط بين الأسواق العالمية والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعن طريق التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بها، أصبحنا قوة استثمارية شاملة في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والعملات المشفرة والسندات وغيرها الكثير. كما قد أصبحنا أول شريك لشركة Alpaca يقدم عقود تداول الخيارات على مستوى العالم". "تتمثل مهمتنا في تيسير سبل الاستثمار وإتاحته للجميع في مجتمعنا. وإننا ليحدونا بالغ الفخر إزاء قطع خطوات ناجحة على طريق التطور بصحبة شريك يشاركنا شغفنا بالشفافية والابتكار".

كان 2025 عام الانطلاقة الكبرى لشركة Alpaca، إذ نجحت الشركة في تعزيز مجموعة منتجاتها تعزيزًا هائلاً، حيث أضافت خدمة تداول عقود الخيارات متعددة الأطراف وإقراض الأوراق المالية المدفوعة بالكامل وأدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى خدمة تداول الأسهم الأمريكية على مدار 24 ساعة لمدة خمسة أيام في الأسبوع، كما قدمت Alpaca خدمة High-Yield Cash من خلال برنامج المسح النقدي المدر للفائدة، وأعلنت عن شبكة الترميز الفورية في مؤتمر TOKEN2049 المقام في سنغافورة بالشراكة مع شركاء الإطلاق، بما في ذلك xStocks وDinari وOndo Finance وThe Solana Foundation، وعززت بصمتها التنظيمية وخدمات المقاصة عن طريق الحصول على عضوية OCC وFICC. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت Alpaca عضوًا في بورصة ناسداك، وقدمت دعمًا لحلول الاستثمار المتوافقة مع الشريعة والقابلة للدمج، عبر حسابات التوفير، وعقود الخيارات، والتمويل الفوري.

نبذة عن Alpaca

تُعدّ Alpaca شركة وساطة مالية أمريكية ذاتية المقاصة، ورائدة عالميًا في واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي تدعم البنية التحتية للوساطة المالية، حيث تيسر سبل الوصول إلى الأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، وعقود الخيارات، ومنتجات الدخل الثابت، والعملات المشفرة. كما تقدم Alpaca حلولاً مالية قابلة للدمج تشمل الترميز، وإقراض الأوراق المالية المدفوعة بالكامل، والنقد العالي العائد، وخدمة تداول الأسهم على مدار 24 ساعة لمدة 5 أيام في الأسبوع، وخدمة الاستثمار المتوافق مع الشريعة، وأكثر من ذلك. واليوم، تدعم Alpaca أكثر من 9 ملايين حساب وساطة عبر مئات شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات في أكثر من 40 بلدًا، بحجم تمويل يزيد عن 321 مليون دولار أمريكي. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: alpaca.markets

تُقدّم شركة AlpacaDB, Inc.‎، الشركة الأم لشركة Alpaca Securities LLC وAlpaca Crypto LLC، خدمات متميزة وتقنيات متقدمة، بما في ذلك واجهة برمجة التطبيقات (API) للبنية التحتية للوساطة التي تدعم الخدمات المالية التي تقدّمها شركة Alpaca.

تقدّم خدمات وساطة الأوراق المالية شركة Alpaca Securities LLC، التي تُعدّ أحد أعضاء FINRA / SIPC، وشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة AlpacaDB, Inc.‎

تقدم شركة Alpaca Crypto LLC، المسجّلة كمؤسسة خدمات مالية (MSB) لدى FinCEN برقم (NMLS #2160858)، والتابعة لشركة AlpacaDB, Inc.‎، خدمات العملات المشفرة.

تعود ملكية شبكة الترميز الفوري من Alpaca إلى AlpacaDB, Inc.‎ وAlpaca Crypto LLC القائمتين على تطويرها. لا يُعد أي من الكيانين جهة إصدار أو جهة مشاركة في عملية ترميز أي أصول.

لا تلتزم شركة Alpaca بتقديم أي تعهد بأنَّ منتجاتها أو خدماتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

هذا ليس عرضًا، أو دعوة لتقديم عرض، أو نصيحة لشراء أو بيع الأوراق المالية أو العملات المشفرة، أو لفتح حساب وساطة أو حساب عملات مشفرة في أي ولاية قضائية لا تكون فيها شركة Alpaca Securities أو Alpaca Crypto مسجلة أو مرخّصة وفقًا للقوانين المعمول بها.

تنطوي كل الاستثمارات على مخاطر؛ لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة مكتبة الإفصاحات .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

-انتهى-

#بياناتشركات

جهات الاتصال

المسؤول الإعلامي

Patrick Valoppi

press@alpaca.markets