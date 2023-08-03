المملكة العربية السعودية - أعلنت Alma Health، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الرقمية والتي تهدف إلى تطوير مجال الرعاية الصحية عبر تحسين حياة الأفراد الذين يعيشون مع الحالات الصحية المزمنة، توقيع أول اتفاقية تأمين لها في المملكة العربية السعودية وذلك مع شركة الدرع العربي للتأمين – الشركة البارزة في مجال التأمين التعاوني والخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني بالمملكة.

وبموجب الشراكة، أصبح بوسع الأفراد المؤمّنين لدى شركة الدرع العربي للتأمين الاستفادة من الخدمات الرقمية المتكاملة للرعاية الصحية والتي تقدمها Alma Health ضمن خدماتها المتنوعة، ومنها الاستشارات الطبية الافتراضية المباشرة عبر تطبيقها، والتي تتيح للمستخدمين التحدث إلى أحد أطباء الشركة المرخّصين لاستشارتهم. كما تقدم Alma Health تسهيل خدمات الفحوصات المخبرية التي يمكن إجراؤها في المنزل، ليحصل العملاء بعدها على وصفة طبية يمكن تجديدها بشكل دوري، إلى جانب خدمة توصيل الأدوية إليهم دون تكلفة إضافية. ويستطيع العميل كذلك الحصول على تشخيص ثانٍ بخصوص حالته الصحية المزمنة، بالإضافة إلى خطة مصممة خصيصًا لإدارة حالته الصحية وتحسين النتائج.

في تعليقه على الشراكة قال خالد باجنيد، المدير العام لشركة Alma Health في المملكة العربية السعودية: "تسعدنا الشراكة مع الدرع العربي لمواكبة تطورات مستقبل الرعاية الصحية، فهذا التعاون لن يقتصر على توفير الرعاية النوعيّة للعملاء بل سيسهم كذلك في تمكين الأفراد كي يتولوا كافة الشؤون المتعلقة بصحتهم وعافيتهم. وسنحرص معًا على أن نوفر الحلول المبتكرة للمستفيدين من شبكة الدرع العربي وكفاءة الوصول إلى أفضل الخدمات الصحية الرقمية الموثوقة التي ستسهم في تحسين حياة ملايين الأشخاص ممن يعيشون مع الحالات الصحية المزمنة."

من الجدير بالذكر أن Alma Health حققت منذ انطلاقها نموًا هائلًا في الطلب على خدماتها الرقمية المتكاملة للرعاية الصحية في ثلاثة أسواق بمنطقة الشرق الأوسط، وتتمتع بمكانة متميزة تتيح لها تحقيق رسالتها التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص المتعايشين مع الحالات الصحية المزمنة ليعيشوا حياة أكثر سعادة وصحة بفضل ما تمتلكه من تقنيات مبتكرة وفريق متفانٍ.

وتمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في مواكبة تطور رقمنة خدمات الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية، حيث تتقاسم Alma Health والدرع العربي للتأمين رؤية مشتركة تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول للرعاية الصحية والجودة العالية لكافة الأفراد في أنحاء المملكة. وتتطلع الشركتان إلى التأثير بشكل إيجابي على حياة المشتركين بخدمات التأمين ممن يعيشون مع حالات صحية مزمنة، وذلك عبر تزويدهم بحلول الرعاية الصحية التي تحمل طابعًا شخصيًا وتمتاز بالسهولة والكفاءة.

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