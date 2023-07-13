الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي - أعلنت Alma Health، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الرقمية والتي تهدف إلى تطوير مجال الرعاية الصحية عبر تحسين حياة الأفراد الذين يعيشون مع الحالات الصحية المزمنة، عن استكمال جولة تمويل بقيمة 10 مليون دولار، تهدف إلى التوسع الإقليمي ومواصلة العمل على تحقيق مهمتها بأن تكون الرائدة في المنطقة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في مجال إدارة الحالات المزمنة.

تأسست Alma Health عام 2021 لتقدم الاستشارات الطبية الافتراضية مباشرة عبر تطبيقها من أحد الأطباء المرخّصين العاملين مع الشركة. كما توفر الشركة خدمات مريحة للفحوصات المخبرية التي يمكن إجراؤها في المنزل، ليحصل العملاء بعدها على وصفة طبية يمكن تجديدها بشكل دوري، إلى جانب خدمة توصيل الأدوية إليهم دون تكلفة إضافية. ويستطيع العميل كذلك الحصول على رأي ثانٍ بخصوص حالته الصحية المزمنة، بالإضافة إلى خطة مصممة خصيصًا لإدارة حالته الصحية وتحسين النتائج السريرية.

وقد حققت الشركة نجاحًا ملموسًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على توسعة تواجدها في مصر حاليًا. وسيسهم التمويل الذي حصلت عليه Alma Health في تسريع نموّها في المملكة العربية السعودية ودخول أسواق جديدة والاستمرار في تعيين أفضل المختصين.

يذكر أن جولة التمويل تمت بقيادة كل من Knuru Capital و Hambro Perks Oryx Fund ، وبمشاركة e& capital و S3 Ventures و Pinnacle Capital و Khwarizmi Ventures، بينما قامت KCP Capital بدور المستشار المالي للشركة.

في هذا السياق قال علي قيصر، الشريك لدى Hambro Perks Oryx Fund: "يسعدنا الاستمرار في شراكتنا مع Alma Health لدعم مهمتها الرامية إلى تطوير الرعاية الصحية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالمقاربة المتكاملة التي تتبعها الشركة والتزامها التام تجاه الابتكار ينسجمان تمامًا مع مبادئنا للاستثمار، ونؤمن بأن حلولها المبتكرة ستواصل التأثير بشكل ملموس على حياة الأفراد في المنطقة، وتحقيق تطور هائل في تقديم الرعاية الصحية. ويؤكد استثمارنا في جولة التمويل هذه ثقتنا بقدرة Alma Health على إحداث نقلة ضخمة في القطاع وإرساء التغيير الإيجابي فيه، ونتطلع إلى دعم مسيرة الشركة فيما تعيد رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن جانبه قال خلدون بشناق، المؤسس الشريك لدى Alma Health: "تعدّ Alma Health شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الرقمية، وتهدف إلى تحسين حياة ملايين الأشخاص ممن يعيشون مع الحالات الصحية المزمنة. ومن خلال جولة التمويل الجديدة، سيكون بوسعنا تسريع العمل لتحقيق هذه المهمة وترسيخ التزام الشركة تجاه تحسين النتائج السريرية للمرضى في أنحاء المنطقة."

وقال طارق السكسك، المؤسس الشريك لدى Alma Health: "تتشرف Alma Health بقدرتها على ملامسة وتحسين حياة الكثيرين ممن يعيشون مع الحالات المزمنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتطلع إلى مرحلة جديدة تلبي الحاجة الملحّة لمواصلة الابتكار في حلولنا المتكاملة للتقنيات الصحية، والتي تركّز بشكل أساسي على تجربة العملاء."

وعلّق ألان ديب، المدير التنفيذي في Knuru Capital بقوله: "تسهم المقاربة المتكاملة التي تتبعها Alma Health لتقديم الرعاية الصحية في تغيير تعامل القطاع مع الحالات المزمنة وإدارتها، وتدعم رؤيتنا للتطور السريع في قطاع الرعاية الصحية بدول الخليج العربية بفضل المستوى الرفيع لتقنياتها وفريق الإدارة لديها."

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