أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Alliance Care Technologies (ACT)، مزوّد خدمات الرعاية الصحية القائمة على القيمة وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة التي تعالج تحديات القطاع الأكثر إلحاحاً، عن انضمامها إلى Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي. ويأتي هذا الإعلان بعد اختيار ACT من بين 16 شركة ناشئة فقط لتلتحق بأحدث مجموعة من الشركات وتشكّل جزءاً من مجتمع متنامٍ يركّز على ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز رائد للابتكار.

وستحظى مجموعة الشركات الناشئة الجديدة التي حصدت تمويلاً تفوق قيمته الـ231 مليون درهم إماراتي بفرصة تطوير تقنيات متقدمة والوصول إلى السوق والاستثمارات والمواهب التي توفرها Hub71 . كما ستتمكن ACT عبر انضمامها إلى Hub71من التواصل مع شبكة واسعة من المستثمرين والشركات والحكومات والشركاء الأكاديميين الذين يزودون شركات التكنولوجيا الناشئة بالأدوات اللازمة لتحقيق النمو والنجاح في دولة الإمارات وخارجها، وكذلك الاستفادة من برنامج Hub71لتسريع الأعمال ومجموعة جديدة من الحوافز المرنة.

وقالت ميشال ترنو، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Alliance Care Technologies: "يشرفنا أن يتم اختيارنا للانضمام إلى Hub71إلى جانب أحدث مجموعة من الشركات، ونتطلّع لاستكشاف طرق العمل مع المؤسسين الآخرين لتحقيق أهدافنا. سنتمكن من خلال الانضمام إلى Hub71من الوصول إلى منظومة الابتكار في أبوظبي وتبادل المعرفة بسهولة وتحقيق النموّ. إنّ هذه فرصة لا تضاهى بالنسبة إلى شركة ACT ويتطلّع فريقنا للمباشرة بالعمل."

وتم اختيار ACT عام 2021 ضمن الفائزين في The Outliers، برنامج Hub71السنوي المصمم لشركات التكنولوجيا الناشئة حول العالم والذي يهدف إلى معالجة تحديات القطاع الحقيقية. فقد فازت الشركة بتحدي دائرة الصحة - أبوظبي للكشف المبكر عن مسببات الأمراض بهدف تمكين العاملين في الخطوط الأمامية من وقف الانتشار المبكر للعوامل المسببة للمرض ومنع الأوبئة في المستقبل. وتعمل ACT حالياً على تطوير إثبات مفهوم في أبوظبي بدعم من دائرة الصحة.

يشار إلى أنّ ACT تسعى إلى تسهيل الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية بما يسهم في تعزيز تجربة المريض وتبسيط العمليات الإدارية وإدارة التكاليف وكذلك تحسين نتائج الرعاية الصحية.

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نبذة حولHub71:

Hub71منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطلّعية.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيات معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيات وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية الاقتصادية في الدولة.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع www.hub71.com ومتابعتنا عبر @Hub71AD #Hub71.

نبذة حول Alliance Care Technologies (ACT):

تنتهج Alliance Care Technologies رؤية تهدف إلى تسهيل الوصول الشامل والعادل إلى الرعاية الصحية القائمة على القيمة. وتعمل الشركة على تطوير ونشر حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي التي تعالج تحديات الرعاية الصحية الحالية الأكثر إلحاحاً. كما نتعاون مع الأطباء والمرضى والباحثين ورواد القطاع والأعمال لتقديم حلول فردية تسهم في تعزيز تجربة المريض وتبسيط العمليات الإدارية وإدارة التكاليف وكذلك تحسين نتائج الرعاية الصحية. https://www.alliancecaretech.com/

للاستفسار، يرجى التواصل مع:

ميشال ت رنو ، الرئيسة التنفيذية لشركة Alliance Care Technologies

Alliance Care Technologies, Inc.

value@alliancecaretech.com

971.58.550.9179+