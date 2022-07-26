الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة "ALLGROUP" أحد أكبر الشركات العاملة في قطاع الترفيه وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية، إطلاق هويتها الجديدة، التي تعكس نجاح الشركة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم مزودي الحلول المتكاملة في القطاع.

ويأتي إطلاق الهوية الجديدة لـ "ALLGROUP" التي تستثمر في كافة سلاسل الإمداد بقطاع الترفيه وتنظيم المؤتمرات والفعاليات، بعد سجل إنجازات مميز نجحت خلاله الشركة في تنظيم أكثر من 500 فعالية على في مختلف أنحاء المملكة، في مجالات ثقافية وفنية وعلمية وغيرها.

وقال ياسر بن عبد العزيز الصنيع، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ALLGROUP": "منذ تأسيس المجموعة كانت رؤيتنا مختلفة، وعلى مدى أكثر من 10 سنوات حرصنا على الاستثمار في كامل سلاسل الإمداد في القطاعات التي نعمل بها، وعكس هويتنا السعودية على أعمالنا، إلى جانب بناء فريق مليء بالشغف والإبداع، لتقديم خدمات وتجارب متكاملة لعملائنا، وفق أعلى معايير الجودة".

وتابع "نؤمن بحجم الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع تنظيم الفعاليات في المملكة العربية السعودية، ونثق بأن المستقبل واعد وأن الطلب سيزداد على الشركات التي تقدم حلولاً وأفكاراً مبتكرة ومتكاملة لعملائها".

واختتم الصنيع قائلاً "تعكس هويتنا الجديدة رصيد خبرتنا على مدى السنوات الماضية، وطموحنا لأن نتصدر القطاع لا في المملكة فحسب ولكن على مستوى المنطقة".

ويعمل في شركة "ALLGROUP"، التي يوجد مقرها في الرياض أكثر من 150 موظفاً، وتتبع المجموعة عدة شركات تغطي كافة سلاسل الإمداد في القطاع، وقد عقدت الكثير من الشراكات العالمية مع عدة شركاء دوليين بينهم (بي.آر.جي) و(إٍس.إم.إي انترناشونال) ومجموعة متحف العلوم.

ومن بين عملاء "ALLGROUP"، صندوق اﻻستثمارات العامة، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للترفيه، وشركة أرامكو، ومؤسسة مسك، وبنك ساب.

ونظمت الشركة العديد من الفعاليات البارزة، مثل فعالية "مسك الفنون" 2019 بحضور تجاوز 25 ألفاً، ومهرجان "شدة" أثناء موسم الرياض بحضور تجاوز 120 ألفا، ومهرجان "رجال الطيب" في "رجال ألمع" بحضور تجاوز 50 ألفاً، وسوق عكاظ بحضور بلغ 200 ألف شخص.

#بياناتشركات

- انتهى -