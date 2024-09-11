أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومايكروسوفت اليوم عن إتاحة "ALLaM" - النموذج اللغوي العربي - بشكل عام على منصة Microsoft Azure السحابية، وذلك لتعزيز خدمات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية ودفع الابتكار على مستوى المملكة العربية السعودية والعالم. وتم الإعلان عن المبادرة خلال النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (GAIN 2024) التي تعقد خلال الفترة من 10 - 12في الرياض بحضور معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ( سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.

كما كشفت سدايا عن حصول "ALLaM" على المركز الأول في فئته، وفقًا لاختبارات MMLU القياسية للنماذج باللغة العربية، وتم تطويره وتدريبه بواسطة المركز الوطني للذكاء الاصطناعي التابع لسدايا.

وتؤكد إتاحة "ALLaM" على منصة Azure على القدرات المتقدمة للنموذج في فهم المحتوى العربي وتوليده ومعالجته عبر مختلف التخصصات. كما تسلط هذه الخطوة الضوء على القدرات العالية للنموذج، وتعزز أيضًا مكانة المملكة كمركز عالمي لتطوير وابتكار أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعليقا على المبادرة، قال الدكتور مشاري المشاري، نائب مدير مركز المعلومات الوطني في سدايا "يمثل ALLaM إنجازًا مهمًا في مسيرتنا نحو التميز في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع إتاحته عبر منصة Azure، فإننا نؤكد أننا لا نعمل فقط على تسريع الوصول إلى هذا النموذج اللغوي المتميز وتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي، بل نضمن أيضًا تعميق جذور اللغة والثقافة العربية في هذا التطور التكنولوجي. كما أن تعاوننا مع شركة بحجم Microsoft يُعد خطوة بارزة في تمكين المؤسسات الحكومية السعودية للاستفادة من أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتطوير جودة الحياة للجميع".

من جهته وصف تركي باضريس، رئيس مايكروسوفت العربية، هذه المبادرة بأنها لحظة بارزة في رحلة تحول الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وهو ما يمثّل شهادة على التزام سدايا ومايكروسوفت بتمكين الأفراد والشركات الناشئة، والمنظمات غير الحكومية، والشركات في جميع الصناعات لاستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقال "نحن سعداء بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في سدايا لتوفير منصة قوية تدعم تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة المصممة للغة العربية والثقافة المحلية. وبهذا نتشارك في تمهيد الطريق لعصر جديد من التقدم والتعاون والتمكين في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة وخارجها".

ويعد هذا الإعلان جزءا من تعاون أوسع بين سدايا ومايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي تم الكشف عنه خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، يتضمن إنشاء مركز للتميز لتسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وإطلاق أكاديمية مايكروسوفت التي تهدف إلى بناء المواهب الوطنية وتوسيع الخبرات في قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

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