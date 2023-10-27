تعزيز الترابط بين تجار المنطقة وأكثر من 1.4 مليار مستخدم من شركاء Alipay+ باستخدام أجهزة ماغناتي

أبوظبي: تتعاون ماغناتي، الرائدة في قطاع حلول المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع Alipay+، مزود حلول التسويق والمدفوعات الرقمية العالمية، للعمل معاً على مواصلة تطوير منظومة المدفوعات في المنطقة. وسيسهم هذا التعاون في توفير تعزيز سلاسة وأمان تجربة الدفع للتجار والأعداد الكبيرة من المستهلكين الذين يستخدمون خدمات شركاء محفظة Alipay+.

وفي ضوء الازدياد الكبير في عدد المقيمين وزوار دولة الإمارات العربية المتحدة من كافة أنحاء العالم، يهدف هذا التعاون إلى تعزيز تجربة الدفع الرقمي لكافة المعنيين؛ حيث ستوظف ماغناتي أحدث تقنيات المدفوعات لتوفير تجربة مريحة ومتكاملة لأكثر من 1.4 مليار مستخدم. وسيتم تحقيق هذه الخطوة من خلال قنوات قبول الدفع بشركة ماغناتي لمدفوعات مستخدمي Alipay ضمن واجهة تطبيقات شاملة وموحّدة.

وستتيح المرحلة الأولى من التعاون للتجار قبول المدفوعات من ثمانية من شركاء محافظ Alipay+ الرقمية بما في ذلك Alipay وMPay وAlipayHK وKakao Pay وGCash وTrueMoney وOCBC وTinaba. وستسهم هذه الخطوة في تسهيل إجراء المدفوعات للمستهلكين في بر الصين الرئيسي وهونج كونج وماكاو وكوريا الجنوبية والفلبين وتايلند وسنغافورة وإيطالية وشراء المنتجات والخدمات من تجار شبكة ماغناتي باستخدام المحافظ الرقمية المفضلة لديهم.

وتعمل ماغناتي من خلال هذا التعاون على توسيع خدماتها لإثراء المزايا المتاحة لمستخدمة حلول الدفع الرقمي، مما يوفر لهم الوصول إلى نقاط البيع على امتداد شبكتها التجارية، مع إضافة المزيد من المحافظ الإلكترونية. وتعمل هذه المبادرة على تبسيط تجربة التسوق للمستهلكين من خلال إلغاء الحاجة إلى حمل النقود أو إدارة صرف العملات غير الضرورية عند الدفع مقابل المنتجات والخدمات لدى تجار ماغناتي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستهلكين الاستمتاع بخصومات وعروض ترويجية حصرية من قبل التجار من خلال Alipay+، مما يعزز تجربة التسوق على كافة المستويات.

ومن المتوقع أن يساهم تضمن حلول Alipay+ في تعزيز مبيعات التجار بشكل كبير، حيث يفضل عدد كبير من المستهلكين الآسيويين الشركات التي تقبل طرق الدفع المفضلة لديهم. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال تجنب التعقيدات المتعلقة بحمل المبالغ النقدية وتحويل العملات، يمكن للتجار تقليل التكاليف وتحسين كفاءة الأعمال.

وتوفر Alipay+، التي أطلقتها مجموعة Ant Group، العديد من حلول الدفع الرقمي والتسويق والتحول الرقمي عالمياً، للمساعدة في ربط التجار العالميين بالمستهلكين، الذين تتاح لهم فرصة الاستفادة من تجربة دفع سلسلة، وصفقات مميزة، باستخدام أساليب الدفع المفضلة لديهم أثناء السفر. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من أدوات Alipay+ الرقمية لتعزيز الكفاءة وتعزيز نمو الأعمال.

بهذه المناسبة، قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي: "بصفتها من رواد قطاع المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسر ماغناتي أن تتعاون مع Alipay+ لتوفير منظومة مدفوعات مرنة ومتكاملة، تضمن أفضل الفوائد والمزايا للتجار والمستهلكين على حد سواء. ونتطلع باستمرار إلى تقديم أفضل الحلول لعملائنا وشركائنا، وملتزمون بتوطيد تعاوننا مع Alipay+ لدعم الشركات في تطوير أعمالها وتوسعة قاعدة عملائها".

من جانبه، قال جومينغ تشينع، مدير عام مجموعة Ant Group في أوروبا والشرق الأوسط: "من المتوقع أن يسهم تعاوننا مع ماغناتي في تسريع قبول المدفوعات الرقمية على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتطلع قدماً إلى إرساء معايير جديدة في قطاع تجارة التجزئة، وتوفير فرص نمو جديدة للتجار في المنطقة، مما يعود أيضاً بفوائد ملموسة على الاقتصاد".

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نبذة عن ماغناتي

ماغناتي (Magnati) هي الشركة الرائدة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، وتركز على الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الدفع والإصدار، وتوفر للجهات الحكومية والتجار والمؤسسات منصة مدفوعات ذكية تتيح توظيف البيانات لتعزيز الدخل باستخدام الجيل الجديد من الحلول التقنية المتطورة التي تحسن أداء الأعمال وكفاءتها.

وتستند الهوية المؤسسية لشركة ماغناتي على الإمكانيات الكبيرة والفرص المثمرة والشراكات المتينة، والتي تسعى الشركة من خلالها إلى تحويل قطاع المدفوعات إلى فرص واعدة.

وتتخذ ماغناتي من أبوظبي مقراً لها وستساهم خبراتها الواسعة وشبكة علاقاتها الممتدة في تزويد منصة مثالية لجذب شركاء إقليميين وعالميين، وإرساء معايير جديدة للابتكار والخدمات في قطاع المدفوعات.

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