دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة كبيرة لتحويل تجارب الدفع الرقمي، أعلنت اليوم نيوباي، منصة الدفع الرائدة التابعة للمشرق، وإحدى أهم منصات الدفع المعتمدة من قبل العديد من التجار في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها أصبحت أول منصة في الدولة تطلق حلول الدفع والتسويق الرقمي العابرة للحدود من Alipay+ للتجار، وذلك عبر أجهزة نقاط البيع المتاحة لديهم.

وتم تنفيذ التكامل الأولي بين المنصتين في أكثر من 2000 متجر حتى الآن، تشمل مراكز تسوق، ومتاجر فاخرة، ومحلات سوبرماركت ومطاعم في جميع أنحاء الإمارات، وذلك لتعزيز تجربة الدفع لزوار الإمارات القادمين من مختلف أنحاء العالم. وسيتم ترقية الحلول المستخدمة حالياً إلى خدمة Alipay+ بسلاسة ضمن أنظمة المدفوعات لدى جميع التجار. وستقوم منصة نيوباي بطرح حل Alipay+ لدى جميع التجار الآخرين الذين يستخدمونها خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال فيبور مندهادا، الرئيس التنفيذي لمنصة نيوباي: "استطاعت نيوباي، بفضل قدراتها التكنولوجية المدعومة من المشرق، من تصدر مشهد ثورة المدفوعات الرقمية في الإمارات والمنطقة. وسوف تعزز شراكتنا الاستراتيجية مع Alipay+ هذا المسار، وتتيح لتجارنا دمج محافظ دفع آسيوية متعددة بكل سلاسة، وتبسيط عملية الدفع. ولا تقتصر أهمية هذه الشراكة في أنها تسلط الضوء على توجه المشرق ونيوباي الدؤوب لتشكيل مشهد اقتصادي رقمي فحسب، بل تعزز أيضاً من سمعتنا كأحد أوائل داعمي حل الدفع التحويلي هذا. ولا شك بأن التعاون والتكامل مع Alipay+ سيساهم في تعزيز نمونا، وسيوسع نطاق تغطيتنا ضمن المنظومة المزدهرة لحلول الدفع عبر الهاتف المحمول".

هذا وتدعم Alipay+، مع تغطيتها الهائلة التي تصل لأكثر من 1.4 مليار مستهلك عالمي، أكثر من 20 محفظة دفع محمولة وتطبيقاً مصرفياً، بما في ذلك منصة Alipay (البر الرئيسي الصيني)، ومنصة MPay (لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة في الصين)، ومنصة TrueMoney من تايلاند، ومنصة GCash من الفلبين، ومنصة Kakao Pay من كوريا الجنوبية، ومنصة تينابا (Tinaba) من إيطاليا. وتساهم الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين نيوباي وAlipay+ في تعزيز نطاق حلول الدفع الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشير أحدث الأبحاث والتقارير إلى أن قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط شهد أقوى انتعاش على مستوى العالم، حيث قفز عدد السياح الوافدين إلى المنطقة بنسبة 15% في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وفي عام 2022، استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها نقطة جذب للسياح العالميين، 14.36 مليون زائر، 22% منهم من آسيا، ومن المتوقع أن تشهد البلاد تحولاً كبيراً في مشهد المدفوعات. وستساهم الشراكة الاستراتيجية مع Alipay+ في تمكين السياح الآسيويين من اختيار طرق الدفع المفضلة لديهم عند تعاملهم مع أي متجر أو مؤسسة تعتمد نظام نيوباي، مثل مراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والفنادق.

من جانبه، قال جاومينج تشينج، مدير عام مجموعة Ant Group في أوروبا والشرق الأوسط: "يسعدنا جداً أن نضع حلول Alipay+ في خدمة عدد كبير من التجار في المنطقة، بالتعاون مع المشرق ونيوباي، لتمكينهم ليس فقط من قبول مدفوعات Alipay، بل ولمعالجة معالجة طرق الدفع الرقمية المختلفة، من خلال التكامل البسيط، بما يجعل من تجربة الزوار في جميع أنحاء آسيا وخارجها أكثر تميزاً. ونحن نتطلع معاً إلى تحويل مشهد البيع بالتجزئة، وتمكين التجار من اغتنام المزيد من فرص النمو، وتوفير تجربة دفع سلسة للمستهلكين".

وتشمل رؤية نيوباي الموسعة استقطاب المزيد من التجار ومعالجة إصدار المدفوعات، ومنصات الدفع الاستهلاكية ومجموعة فريدة من الخدمات ذات القيمة المضافة. وعلاوة على ذلك، توفر منصة نيوباي للشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة مميزة من الخدمات، مثل البرمجيات كخدمة استنادًا إلى حلول تخطيط موارد المؤسسات، مدعومة بإمكانات الدفع، وهو حل شامل لتحفيز ودعم الشركات في مساعيها التجارية وإدارتها. واستناداً إلى النجاح الكبير الذي حققه المشرق في تسجيل نمو كبير بلغت نسبته 26% مقارنة بالعام السابق، تطمح منصة نيوباي إلى دمج جميع أنظمة الدفع في منصة واحدة متكاملة.

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نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

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