شركة "كيت ماي تريب" تتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في إطلاق Alike.io، المنصّة الجديدة التي تمكّن صانعي محتوى السفر من تحقيق مكاسب مادية عبر محتواهم القابل للحجز

دبي: أعلنت "كيت ماي تريب" kitmytrip، الشركة المتخصّصة بخدمات السفر الرقميّة، عن إطلاقها لمنصّتها الجديدة والرائدة "Alike.io"، وهي منصّة تمنح مستخدميها من صانعي محتوى السفر إنشاء استوديوهات شخصية تمكّنهم من نشر محتواهم وتحقيق عائد مادي من الحجوزات التي تتم نتيجة للمحتوى الخاص بهم.

ويعتبر صانعو محتوى السفر مصدر التأثير الرئيسي في الإقبال على حجوزات السفر الترفيهي، وذلك في الوقت الذي يحب فيه الناس مشاركة المحتوى المتعلّق بالسفر، إذ أن 60 % (97% من مسافري جيل الألفية) من الناس يشاركون تفاصيل رحلاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا المحتوى يساعد غيرهم من الأشخاص في انتقاء وجهتهم القادمة، حيث أن 86% من المستخدمين يُبدون اهتمامهم بمكان ما بعد مشاهدتهم لمحتوى حوله أنشأه أحد صانعي محتوى السفر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أشيش سيدرا، الشريك المؤسس لمنصة Alike.io: "ما من منصّة تكافئ صانعي المحتوى على الحجوزات الحاصلة نتيجة تأثير المحتوى الخاص بهم. وبإطلاقنا لمنصة Alike.io، فإننا نطمح إلى تقديم عشرات الآلاف من تجارب السفر القابلة للحجز ومنح صانعي محتوى السفر حصة من أرباح الحجوزات التي تتم من خلال تجارب السفر التي عاشوها وشاكوها عبر منصتنا".

وتعزيزاً لجذورها في دبي، تفخر منصة Alike.io بتعاونها مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتكون دبي المدينة الحاضنة والشريك المؤسس لمنصة Alike. وفي هذا الصدد، قال أشيش سيدرا: "بصفتنا شركة ولدت وبدأت من مدينة دبي، فإن ما يزيد من اعتزازنا ومن تميّز هذه اللحظة بالنسبة لنا هو أن تكون دبي المدينة الحاضنة والشريك المؤسس لمنصتنا"، وأضاف: "إننا سعداء بأن تكون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أول من يتبنّى منصّتنا، ونتطلّع مسبقاً للعمل معها ومشاركة العديد من القصص الشيقة حول مدينة دبي على منصة Alike.io".

وبإطلاق منصّة Alike.io، أصبح بإمكان الملايين من قاطني دبي وزوّارها من مختلف أنحاء العالم مشاركة أروع اللحظات وذكرياتهم المفضّلة عن المدينة على شكل قصص سفر مزوّدة بخيارات قابلة للحجز، ما يمكّن السيّاح الذين يخططون لرحلتهم القادمة إلى دبي من اختيار التجارب الأقرب لما يبحثون عنه وحجزها على منصة Alike.io ذاتها. ومع كل حجز يتم من خلال قصة رحلة صانع محتوى، ينال صانع المحتوى حصة من أرباح الحجز، لتكون ذكرياتهم المميزة في مدينة دبي هي المموّل لعطلتهم القادمة.

وفي هذه المناسبة، قال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة مفضّلة لدى روّاد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لتأسيس وتنمية أعمالهم وشركاتهم الناشئة، وتجسد Alike.io ذلك، بصفتها شركة ناشئة بدأت وترعرعت في دبي، وإن إطلاقها لمنتج السفر الجديد في السوق العالمي يتماشى مع رؤية قيادتنا الحكيمة في جعل دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والتجارة والسياحة، ويعزز من مكانتها كمدينة مفضلة في العالم للحياة والعمل. وإن هذا التوجه يعد أحد أوجه الريادة الإبداعية والديناميكية التي لطالما عملنا على تشجيعها عبر Intelak Hub، المنصّة الناشئة الوحيدة في المنطقة المخصّصة لقطاع السفر والسياحة والطيران. وإننا نتمنى لفريق عمل Alike.io كل النجاح في مبادرتهم الإبداعية هذه".

ستستمر Alike.io بإصدار المزيد من الخصائص والميزات المبتكرة خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلى إطلاق منتجها في عدة مدن حول العالم على مراحل. فيما ستتضمن المرحلة الأولى الإطلاق في بعض مدن أوروبا والشرق الأوسط، مستفيدين من وجود "كيت ماي تريب" المسبق في هذه المدن. وفي هذا الصيف، تطمح Alike.io إلى تعزيز وجودها في الأسواق الرئيسية في الهند والشرق الأقصى.

للمزيد من المعلومات حول Alike.io يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alike.io

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