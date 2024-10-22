دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت Alibaba.com، أحد أكبر أسواق التعاملات بين الشركات (B2B) عبر الإنترنت في العالم، محاضرة في دبي بتاريخ 14 أكتوبر، تمت خلالها مناقشة أهم اتجاهات التجارة الإلكترونية العالمية عبر الحدود بين الشركات مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحضر الحفل علي عبد الله الجاري الكتبي، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، الذي أعرب عن تقديره للتعاون المستمر مع شركة Alibaba.com التي تساهم في توسيع نطاق انتشار المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.

تلعب دبي دوراً حاسماً في استراتيجية Alibaba.com كمركز رئيسي للتجارة الدولية، وتلتزم الشركة بالاستثمار في تقنياتها المتقدمة وشبكتها الواسعة لدعم نمو الشركات المحلية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.

تأسست Alibaba.com عام 1999، ونمت لتصبح منصة التجارة الإلكترونية الرائدة لربط المشترين والبائعين في جميع أنحاء العالم. وحرصت الشركة على تعزيز ابتكاراتها على نحو دائم ومستمر، مع أكثر من 26 مليون مشتر نشط ومورد من 190 دولة، بهدف تلبية المتطلبات المتطورة لمستخدميها، ما دفع مسار التحول الرقمي للتجارة العالمية.

حققت Alibaba.com نجاحاً ملحوظاً في الشرق الأوسط خلال العام الماضي، لاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونجحت منصة التجارة الإلكترونية في التعاون مع جملة من الشركات المحلية، ما سهل تصدير منتجات بمليارات الدولارات من مختلف القطاعات بما في ذلك الأغذية والمشروبات ومنتجات الجمال والعناية الشخصية ومواد البناء.

تواصل Alibaba.com ريادتها في الابتكار على مستوى التجارة الإلكترونية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. وتعد ميزة Smart Assistant المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي أداة العمليات التي تساعد الموردين على تحسين المنتجات التي يقدمونها مثل عرض الأسعار الذكي وآلية الرد المتطورة لجذب المزيد من العملاء.

وبالنظر إلى المستقبل، تخطط Alibaba.com لتوسيع وجودها في الشرق الأوسط عبر الدخول إلى أسواق وقطاعات جديدة. وقال كريس زو، رئيس الاستراتيجية والأسواق العالمية المحتملة لدى Alibaba.com: "سيتركز اهتمام Alibaba.com على تعزيز الشراكات ومجالات التعاون المحلي، والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

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