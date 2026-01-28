سان فرانسيسكو- أعلنت اليوم Algolia، منصة البحث والاسترجاع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تحظى بثقة أكثر من 18,000 شركة وملايين المطورين على مستوى العالم، بما في ذلك 70% من العلامات التجارية الفاخرة، أنها ستشارك في Shoptalk Luxe 2026، المقرر انعقاده في الفترة من 27 إلى 29 يناير في Emirates Palace بأبو ظبي. في الجناح F40، ستستضيف Algolia عروضًا توضيحية تفاعلية وعملية تستهدف تجار التجزئة في قطاع السلع الفاخرة، الذين يعيدون رسم ملامح تجربة الاكتشاف في عالم يتجاوز واجهة الموقع الإلكتروني التقليدية، حيث تتغير توقعات المستهلكين باستمرار، وتتعدد واجهات التفاعل لتصبح متعددة الوسائط، ويصبح الوكلاء الأذكياء المدخل الرئيسي الجديد للتجربة.

صرح John Stewart، نائب رئيس قسم الاتصالات المؤسسية والعلامة التجارية في Algolia، قائلاً: "يشهد قطاع السلع الفاخرة تحولاً جذريًا يعيد تشكيل الآلية التي يكتشف بها المستهلكون العلامات التجارية التي يحبونها، ويتفاعلون معها، وفي نهاية المطاف يعمدون إلى شرائها، ففي Shoptalk Luxe، تصب Algolia جل تركيزها على الاستماع إلى التحديات الحقيقية التي تواجهها العلامات التجارية الفاخرة اليوم، وتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي الفاعل على صعيد تقديم تجارب استثنائية للمستهلك الحالي في ظل التنبؤ بتوقعات المستهلكين في المستقبل".

في وقت سابق من هذا العام، سلطت المناقشات الدائرة في قطاع التجزئة الضوء على التحول المتزايد نحو تجارب التسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، في NRF 2026 أوائل يناير، انضمت Algolia إلى Frasers Group وMicrosoft لاستكشاف مفهوم إعادة رسم ملامح قطاع التجزئة خدمة لصالح مستهلكين يزداد مستوى استرشادهم بالذكاء الاصطناعي، وفي إطار فعاليات الحدث، أشار قادة قطاع التجزئة إلى موضوع محل اهتمام مشترك: المستهلكون ذوو القيمة العالية يلجأون إلى المساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي لتنسيق المنتجات، ومقارنة الخيارات، واتخاذ القرارات نيابة عنهم، ومن المتوقع أن يظل هذا التوجه على رأس أولويات تجار التجزئة في قطاع السلع الفاخرة في ظل استمرار النقاشات في ShopTalk Luxe 2026.

ما يمكن توقعه في جناح Algolia

في الجناح F40، ستقدّم Algolia عروضًا توضيحية مباشرة لمنصة Agent Studio الخاصة بها، والتي تمكّن الفرق من بناء ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين تجتمع فيهم عناصر الموثوقية، والقابلية للرصد، والتنظيم المتكامل، والجاهزية الكاملة للاستخدام في بيئة الإنتاج، كما سيشاهد الحاضرون كيف يقوم المساعدون المدعومون بالذكاء الاصطناعي على تنظيم المنتجات ومقارنتها، ما يمكّنهم من تقديم تجارب مخصصة ومتوافقة مع هوية العلامة التجارية للمستهلكين من دون المساس بسلامة العلامة التجارية.

ستشارك Algolia أيضًا آخر التحديثات، بما في ذلك تعاونها مع Microsoft، حيث ستساعد Algolia تجار التجزئة في مجال السلع الفاخرة على الحفاظ على مستوى حضورهم، والتنافس بقوة، وإحكام السيطرة على الأمور في ظل تحول تجارب التسوق نحو الاكتشاف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وعن طريق دمج بيانات المنتجات الثرية المحدّثة في الوقت الفعلي، بما في ذلك معدل التوفر والأسعار، في Microsoft Copilot وBing Shopping وEdge، ستضمن Algolia ظهور العلامات التجارية بدقة في كل التجارب الناشئة المعتمدة على المحادثة والوكلاء الأذكياء، ما يتيح تلبية متطلبات العملاء أينما كانت وجهة استكشافهم الجديدة، ومن دون المساس بهوية وقيم العلامة التجارية.

سبب الأهمية

يحلّق التسوق رسميًا خارج حدود المواقع، إذ يستخدم المستهلكون الذكاء الاصطناعي بالفعل للتسوق، وباتت الانطباعات الأولى تتشكل الآن داخل أدوات الذكاء الاصطناعي، وغالباً ما يحدث ذلك قبل أن يطأ المتسوق موقع بائع التجزئة. كما بات المستهلكون أكثر تمرسًا وذكاءً في استخدام هذه الأدوات.

بالنسبة إلى العلامات التجارية الفاخرة، فإنَّ الإشارات واضحة وضوح الشمس، إذ تظهر البيانات المستمدة من استطلاع Algolia الذي شمل 1,000 مستهلك أمريكي أنَّ ثلث المستهلكين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي للتحقق من قيمة أو متانة المنتجات الفاخرة التي يعتزمون شراءها، بينما يعتمد 53% آخرون على آلية البحث بالصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات شراء أكثر وعيًا للمنتجات الفاخرة.

حتى الآن، كان لدى العلامات التجارية قدر قليل من السيطرة على ما يعرضه الذكاء الاصطناعي (أو تخميناته). وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ Algolia قادرة على تغيير هذا الواقع، حيث تمنح تجار التجزئة كامل السيطرة المباشرة على كيفية ظهور منتجاتهم في التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن طريق تمكينهم من ضمان ما يلي:

توفير بيانات المنتجات المعتمدة من بائع التجزئة والمحدثة في الوقت الفعلي ضمن تجارب التسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛

إجراء جرد دقيق، وتقديم أسعار صحيحة، وسمات منتجات محسّنة (مع القضاء على البيانات القديمة والأخطاء الوهمية)؛

تمثيل المنتجات بشكل صحيح في مسارات التفاعل المعتمدة على المحادثة والوكلاء الأذكياء.

بفضل Algolia، يمكن لتجار التجزئة التوقف عن الاكتفاء بكونهم رد فعل للذكاء الاصطناعي والبدء في قيادته وتوجيه دفته.

لحجز عرض توضيحي أو للتواصل مع فريق Algolia في Shoptalk Luxe، تفضل بزيارة: https://www.algolia.com/events/event-shoptalk-luxe-2026.

نبذة عن Algolia

تُعدّ Algolia المنصة الرائدة في مجال البحث والاسترجاع المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث تدعم 1.75 تريليون عملية بحث سنويًا لأكثر من 18,000 شركة، وبفضل محرك موحد للبحث والاسترجاع المعتمد على الكلمات المفتاحية والمتجهات، تقدّم Algolia أسرع وأكثر تقنيات البحث والاكتشاف قابلية للتوسع في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الشركات على Algolia لإنشاء تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي والتوليدي وتجارب بحثية بالاعتماد على أدوات، مثل Agent Studio. هذا، ومع أكثر من عقد من الابتكار، تعيد Algolia صياغة مفهوم التطبيقات المعتمدة على تقنيات الاسترجاع وترسم ملامح مستقبل الاكتشاف باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

جهات الاتصال

المسؤول الإعلامي

Audrey Surette

PAN Communications

algolia@pancomm.com

-انتهى-

#بياناتشركات