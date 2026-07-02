الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت اليوم شركة Al Tahaluf Real Estate Company CJSC عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة تحت اسم HOV Global CJSC. يأتي هذا التحوّل في أعقاب زيادة حصة الملكية المسيطرة لشركةK. Hovnanian M.E. Investments, LLC (KHME)، وهي شركة تابعة لشركة Hovnanian Enterprises, Inc.، إحدى أكبر شركات بناء المساكن والتطوير العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: HOV).

يمثّل تغيير الهوية المؤسسية محطة مفصلية في نمو الشركة وتطوّرها، ويعكس الثقة الراسخة التي توليها KHME لسوق الإسكان السعودي ومستقبله الاقتصادي الواعد. الاسم الجديد مشتقّ من رمز التداول الخاص بشركةHovnanian في بورصة نيويورك (NYSE: HOV)، ويهدف إلى التأسيس لهوية موحّدة تعكس ارتباط الشركة بالمشاريع العقارية المتنوّعة التي تنفّذها في مختلف أنحاء المملكة. ولا يترتب على هذه الخطوة أي تغيير في العملاء الحاليين، أو العقود، أو الشراكات، أو المشاريع القائمة.

هذا وتتزامن الزيادة في حصة الملكية مع التزام KHME بضخ استثمارات أجنبية مباشرة إضافية، دعماً لمسيرة توسع HOV Global المستمرة في جميع أنحاء السعودية، من خلال تطوير مشاريع جديدة في قطاعات الإسكان والضيافة وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي معرض تعليقه على هذا التطور، قال Rob Hofmann، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة HOV Global: "يمثّل اعتماد اسم HOV Global كهوية مؤسسية جديدة محطة بارزة في مسيرة تطور شركتنا. على مدى ثلاثة عشر عاماً، نجحت الشركة في اكتساب ثقة عملائها من خلال تقديم مشاريع تطوير عقارية عالية الجودة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. كما عملت على بناء فريق يضم أكثر من 100 موظف، ما أسهم في ترسيخ مكانتنا كواحدة من شركات التطوير العقاري الأكثر خبرة في المملكة. ومع زيادة KHME لحصتها في الشركة، سنعمل على الجمع بين خبرتنا المحلية الراسخة وبين الإمكانات المالية والتقنية العميقة لشركة Hovnanian وخبراتها في التصميم وإرثها العريق في بناء المنازل. واستناداً إلى خبرة تمتد لما يقرب من سبعة عقود في مجال بناء المنازل وتسليم مئات الآلاف من الوحدات السكنية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، تبرهن Hovnanian عن خبرة مثبتة في تطوير مجتمعات عمرانية استثنائية، وابتكار منتجات سكنية رائدة، وتقديم تجارب عملاء استثنائية، وهو ما سيدعم جهودنا لمواصلة الارتقاء بمعايير الإسكان الجديد في المملكة العربية السعودية."

طوال مسيرتها، رسخت HOV Global مكانتها كشريك موثوق في قطاع الإسكان بالمملكة العربية السعودية، من خلال تعاونها المستمر مع نخبة من المنظمات العامة والخاصة الرائدة لتمكين المزيد من الأفراد من تملّك المنازل في جميع أنحاء المملكة. ومنذ تأسيسها في عام 2013، قامت الشركة بتسليم ما يقرب من 2،400 منزل، فيما تواصل تطوير محفظة واسعة من المشاريع، تضمّ نحو 3 آلاف منزل في كلّ من الرياض ومكة وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC)، من المتوقع أن يتمّ تسليمها خلال السنوات المقبلة.

ومن خلال شراكاتها الفاعلة مع كلّ من الشركة الوطنية للإسكان (NHCNational Housing Company- )، وصندوق التنمية السياحي السعودي (Tourism Development Fund - TDF)، وشركة Emaar، والمدينة الاقتصادية (The Economic City - EEC) — المطوّر الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC)، تدعمHOV Global بعضاً من أهم مشاريع الإسكان والضيافة وتنمية المجتمعات السكنية في المملكة.

واستناداً إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع صندوق التنمية السياحي السعودي (Tourism Development Fund - TDF)، الجهة الوطنية المعنية بدعم الاستثمارات السياحية في السعودية، تضطلع HOV Global بدور حيوي في تمكين الاستثمارات عالية الجودة في قطاعات السياحة والضيافة والمشاريع السكنية ذات العلامات التجارية في مختلف أنحاء المملكة، بدءاً من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC)، وبما يكمّل أعمال التطوير الرئيسية التي تقودها المدينة الاقتصادية (EEC) في المدينة.

لمحة عن شركة K. Hovnanian Middle East:

تعدّ K. Hovnanian M.E. Investments, LLC شركة تابعة لشركة Hovnanian Enterprises, Inc.، إحدى أكبر شركات بناء المساكن والتطوير العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وهي مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: HOV). وبصفتها المساهم الأكبر في شركة HOV Global، توفر الشركة خبرات دولية تدعم تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات واسعة النطاق، تشمل المشاريع السكنية والفندقية ومشاريع نمط الحياة، بما يسمح بإنشاء وجهات مستدامة وذات جودة عالمية في المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل.

الاتصالات الإعلامية:

Robert Hofmann

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

HOV Global CJSC

Tyler Lewis

نائب الرئيس التنفيذي

HOV Global CJSC

-انتهى-

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