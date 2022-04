دبي: أعلنت الدهانة Al DHANA FZCO وهي شركة متخصصة في تجارة وتوزيع السيارات عن دعمها لقطاع السيارات في الإمارات العربية المتحدة من خلال إطلاق منصة تصنيع وتجميع السيارات والشاحنات الخفيفة، وستعمل المنصة الجديدة على تعزيز وجود الشركة في المنطقه، بالإضافة إلى تزويد المستخدمين النهائيين بحلول السيارات المصنعة محليا وحسب الطلب ( (JIT.

في معرض الحديث، قال السيد ناصر وتار ــ الرئيس والمدير التنفيذي في الدهانة: "إن هدفنا يتلخص في تصنيع وتجميع المركبات ذات الانبعاث الصفري "EV" الكهربائية بالإتفاق مع مصانع عالمية لتصنيع وتجميع السيارات الكهربائية. وقد أجرينا دراسات على الأسواق الناجحة بخصوص تجميع السيارات بحيث يستفيد المصنعين لقطع السيارات في الخليج من خلال الدراسة والخبرة الناجحة في سوق ASEAN بحيث تم اعتبار مصنعي قطع السيارات هم مصنعين محليين في سوق ASEAN والتي نود أن نشارك هذه التجربة الناجحة مع صانعي القرار في سوق الامارات.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق نموذج مبيعات Just In Time "JIT" عند الطلب والمباشر للمستهلكين Dealer To Consumer "DTC" حيث يمكن للعميل طلب الطراز المطلوب حسب الطلب أو حجز / شراء سيارته عبر الإنترنت من خلال منصة الشركة، كما ويستطيع إضافة أو حذف خيارات محددة بما في ذلك خلطات الألوان وغيرها من التفاصيل. والجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول العالمية المتقدمة والراغبة في إنشاء نظام لتصنيع وتجميع السيارات ويكون مراع للبيئة.

وتعمل الدهانة Al DHANA FZCO جاهدة على تحقيق هذا الهدف، وسيتيح هذا النظام المراع للبيئة فرص للعمل وسيجذب المواهب والخبراء في قطاع صناعة السيارات إلى هذا المشروع. كما ويقدر الاستثمار الأولي في مثل هذا المشروع هو تقريبا 2 مليار درهم. ويعتبر سوق الإمارات العربية المتحدة سوقاً ديناميكياً قوياً، وهدفنا هو إنشاء نظام لتصنيع السيارات ويكون مراع للبيئة في الإمارات العربية المتحدة."

وشركة الدهانة Al DHANA FZCO ، وهي منصة لتجارة وتوزيع السيارات وقطع الغيار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مباشرة ومن خلال الشراكات)، تتطلع إلى خلق فرص إضافية في سوق السيارات لتقديمها إلى أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة. كما وتستخدم الدهانة Al DHANA FZCO مع فروعها مديرين تنفيذيين وتقنيين وإداريين وذوي مهارات عالية لتلبية النمو المستمر على جميع مستويات الشركة، وجلب منتجات ذات قيمة مضافة عالية إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا النابضة بالحياة والتطور.

اختتم السيد وتار"نحن فخورون بأننا اليوم سوف ننضم إلى اللاعبين الأساسيين والفاعلين في قطاع تصنيع السيارات وإنشاءالله في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا. وفريق تصنيع السيارات لدينا والذي يجلب أرقى وأحدث التكنولوجيات العالمية ومع شركائنا المحتملين OEM في تصنيع القطع الأصلية، على إطلاع تام مع التغيرات والاتجاهات الجارية دولياً، كما ويطبق فريقنا المختص بالتصنيع دائما المعايير والإجراءات القصوى في البلدان المحلية التي نعمل فيها."

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن الدهانه Al DHANA FZCO:

الدهانه Al DHANA FZCO وهي منصة لتجارة وتوزيع السيارات وقطع الغيار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مباشرة ومن خلال الشراكات) ومن خلال المشاريع المشتركة التي تخدم الطلب المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الشركة لديها قطاعين رئيسيين: التوزيع والبيع بالتجزئة. يتكون قسم التوزيع من استيراد وتوزيع وتجارة التجزئة. ويعزز مكانة الشركة إقليميا هيكل دعم مركزي محترف في مجالات التمويل والمحاسبة، و MIS، وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية.

كما وتتمثل رؤية الشركة في التوسع في أسواق إقليمية متعددة من أجل تحقيق نموذج مثالي للتوزيع وتحديد نقاط مرجعية للصناعة في مبيعات السيارات وخدمات ما بعد البيع في المنطقة، مع مواكبة الاتجاهات والتطورات الدولية والحفاظ في جميع الأوقات على مصلحة الشركة:

1. العملاء

2. شركاء الأعمال

3. المساهمون

للمزيد من المعلومات الرجاء الأتصال بـ :

نصري أبو زكي

مدير إدارة - العلاقات العامة والاتصالات

9 ياردز للتسويق والاعلام

جوال: 00971 569989252

بريد إلكتروني: nasry.zaki@9yards.ae