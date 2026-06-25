ستغطي هذه الشراكة أكثر من 80 موقعاً لمجموعة "أن أم سي" في جميع أنحاء دولة الإمارات، ما يعزز مرونة سلسلة توريد الرعاية الصحية في الدولة ويحسن قابليتها للتوسع.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : وقعت شركة AKI Logistics، وهي شركة تابعة لشركة الخياط للاستثمار (AKI)، اتفاقية استراتيجية لمدة ثلاث سنوات مع مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية، أحد أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الإمارات. ويهدف هذا التعاون إلى توفير حلول تخزين وخدمات لوجستية شاملة تدعم شبكة أن أم سي من المنشآت الطبية التي تقدم رعاية عالية الجودة وشخصية للمرضى في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وسيتم تشغيل هذه الخدمات والحلول من خلال شركة AKI Logistics، حيث أنها ستعزز عمليات الرعاية الصحية التي تقدمها مجموعة أن أم سي عبر منشأة مخصصة في مجمع دبي للاستثمار. وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى شركة الخياط للاستثمار إدارة الخدمات اللوجستية الشاملة لحلول الرعاية الصحية التي تقدمها مجموعة أن أم سي، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية. وستتيح هذه الشراكة توصيلاً سلساً يغطي أكثر من 80 موقعاً لمجموعة "أن أم سي" في جميع أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين والعين.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال سامر صبري، الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد في شركة الخياط للاستثمار: "تعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بدعم رعاية المرضى ورفاهيتهم في القطاعات الحيوية من خلال توفير خدمات لوجستية موثوقة ومرنة تُحسّن العمليات وتُعزز الكفاءة. ونحن نفخر بتعزيز مرونة سلسلة توريد الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقابليتها للتوسع، عبر شراكتنا مع مجموعة أن أم سي."

من جانبه، قال ستيفان سيكل، الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد في مجموعة أن أم سي: "ستحظى العمليات اللوجستية لمجموعة أن أم سي من خلال هذا التعاون، بدورات تجديد أسرع ومرونة أكبر في نماذج التسليم وتحسين مستويات توافر المخزون. وسيؤدي كل ذلك إلى تحسين قدرتنا على تقديم رعاية سلسة للمرضى".

وكانت شركة الخياط للاستثمار قد افتتحت في العام الماضي مركز حديث ومتطور للابتكار وإيفاء الطلبات في دبي. وساهم هذا المركز الذي تبلغ مساحته مليون قدم مربع، في مضاعفة سعة التخزين والتوزيع الحالية لشركة الخياط للاستثمار بنحو أربعة أضعاف لتصل إلى أكثر من مليون ونصف وحدة يومياً. كما يتضمن موقع المركز مساحات مخصصة للتوسع بنحو 200 ألف قدم مربع في المستقبل. ويقدم المركز حالياً خدماته لأكثر من 30 ألف عميل تجاري.

وبفضل إرثها الذي يمتد لأربعة عقود في دولة الإمارات العربية المتحدة وخبرتها الواسعة في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة، كانت شركة الخياط للاستثمار من أوائل المستثمرين في منشآت مجمع دبي للاستثمار، وهي تعمل اليوم في قطاعات متعددة تشمل الأدوية، والمعدات الطبية، وتجارة التجزئة، والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية، واللياقة البدنية، والسيارات، والخدمات البيئية، والتصنيع والمقاولات.

نبذة عن شركة الخياط للاستثمار

تأسست شركة الخياط للاستثمار عام 1982 في دبي، كشركة عائلية على يد الدكتور سعد الخياط، وهي تُعتبر لاعباً رائداً في العديد من الصناعات في منطقة الشرق الأوسط، وتعمل في قطاعات متعددة، مثل الأدوية، والمعدات الطبية، وتجارة التجزئة، والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية، واللياقة البدنية، والسيارات، والخدمات البيئية، والخدمات اللوجستية والتصنيع والمقاولات. يبلغ عدد موظفي المجموعة حالياً نحو 11 ألف موظف ينتشرون في الإمارات العربية المتحدة وفي فروعها في دول مجلس التعاون الخليجي، والعراق، والأردن، ومصر. وتم تصنيف الشركة ضمن أفضل 100 شركة عائلية عربية لعام 2026، وفقاً لمجلة فوربس.

نبذة عن شركة أن أم سي للرعاية الصحية

تُعد أن أم سي للرعاية الصحية واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتكوّن شبكة أن أم سي من أكثر من 80 منشأة طبية، تشمل مستشفيات متعددة التخصصات معتمدة من اللجنة الدولية المشتركة، ومراكز طبية، وعيادات مجتمعية، ومراكز جراحة اليوم الواحد، إضافة إلى خدمات الرعاية الصحية المنزلية ومرافق الرعاية طويلة الأمد.

وبفضل انتشارها الوطني، تتميز أن أم سي بكونها شبكة الرعاية الصحية الوحيدة القادرة على خدمة الإمارات الثلاث الأكثر كثافة سكانية — أبوظبي ودبي والشارقة — إلى جانب الإمارات الشمالية، مثل رأس الخيمة وعجمان.

وتضم مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية كلاً من: أن أم سي، ومركز بروفِيتا الدولي الطبي، و"كوزمِسيرج". كما توظّف ما يقارب 11,500 موظف وتقدّم خدماتها لأكثر من 5.5 مليون مريض سنويًا.

لمزيد من المعلومات حول أن أم سي للرعاية الصحية، يُرجى زيارة: nmc.ae

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