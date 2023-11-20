ستضع الصفقة الإستراتيجية شركة AIT كلاعب رئيسي في قطاعات النقل الطرقي والطاقة الأوروبية

أبرمت شركة AIT Worldwide Logistics، المزود الرائد لحلول سلسلة التوريد العالمية، اتفاقية شراء ملزمة للاستحواذ على Lubbers Logistics Group، وهي شركة لوجستية أوروبية متخصصة في خدمات النقل العالية القيمة والمعقدة والحساسة للوقت. ستكون عملية الشراء بمثابة علامة فارقة مهمة لشركة AIT حيث تواصل الشركة توسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز عروضها في مجال النقل البري وشحن البضائع ولوجستيات الشحن للمشروعات، لا سيّما في قطاع الطاقة.

على مدى القرن الماضي، أثبتت Lubbers، التي يقع مقرها الرئيسي في Schoonebeek، في هولندا، نفسها كمزود رائد لحلول النقل من الدرجة الأولى للقطاعات عالية القيمة، والمتخصصة في النقل البري وشحن البضائع وخدمات الشحن العالمية. مع أكثر من 377 موظفًا يعملون في تسعة مراكز للنقل البري وتسعة مواقع للشحن، تفتخر Lubbers بامتلاكها شبكة واسعة من المرافق ذات المواقع الإستراتيجية في جميع أنحاء أوروبا.

قال Greg Weigel، كبير مسؤولي الأعمال في AIT: "إن نهج Lubbers القوي الشامل وعلاقاتهم الطويلة الأمد مع العملاء الرائدين في الصناعة تجعلهم مناسبين تمامًا لتكنولوجيا المعلومات المتقدمة". "نحن نرى إمكانات كبيرة لشبكتها الواسعة من خلال زيادة عمليات الشحن وخبرة قطاع الطاقة لزيادة تعزيز تجربة عملاء AIT ذات المستوى العالمي. نحن متحمسون أيضًا لتعزيز حلولنا الشاملة من خلال خدمة الأميال المتوسطة في أوروبا كنظير لشبكة الأميال المتوسطة الأمريكية التي تم إطلاقها مؤخرًا ".

ستضيف شبكة Lubbers‏ 18 مكتبًا جديدًا إلى الشبكة العالمية الحالية لشركة AIT التي تضم أكثر من 125 موقعًا، مع توسيع بصمة AIT لتغطي أربعة بلدان جديدة: الدنمارك والنرويج ورومانيا وتركيا. لدى Lubbers أيضًا مرافق في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

قال Gary Roche، الرئيس التنفيذي لشركة Lubbers: "إن توحيد الجهود مع AIT Worldwide Logistics هو خطوة إستراتيجية ستسمح لنا بمواصلة تقديم خدمة استثنائية لعملائنا مع توسيع نطاق وصولنا على نطاق عالمي". "يتماشى سجل AIT القوي والتزامها بخدمة العملاء مع قيمنا، ونتطلع إلى مستقبل مشرق معًا."

قال Vaughn Moore، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AIT: "نحن نتطلع إلى الترحيب بشركة Lubbers في شبكة AIT". "ستعزز هذه الصفقة مكانتنا في أوروبا وتعزز وجودنا في قطاع الطاقة، مما يسمح لنا بتقديم خدمة أفضل للعملاء الحاليين مع خلق فرص جديدة. يتماشى نهج Lubbers الذي يركز على العملاء في الأعمال التجارية، فضلاً عن سمعتها في الجودة الممتازة، تمامًا مع ثقافة AIT".

من المتوقع أن يتم الانتهاء من استحواذ AIT على Lubbers بحلول نهاية عام 2023 وستخضع للحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة. لم يتم الكشف عن الشروط.

تعمل كل من Kirkland & Ellis LLP و.NautaDutilh N.V كمستشار قانوني لشركة AIT في عملية الاستحواذ. وتعمل .Nielen Schuman B.V كمستشار مالي لشركة Lubbers. وتعمل شركة .Loyens & Loeff N.V كمستشار قانوني لشركة Lubbers.

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حول AIT Worldwide Logistics

شركة AIT Worldwide Logistics هي وكيل شحن عالمي يساعد الشركات على النمو من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم حيث يمكنهم بيع و/أو شراء المواد الخام والمكونات والسلع تامة الصنع. لأكثر من 40 عامًا، اعتمدت شركة حلول سلسلة التوريد الرائدة في شيكاغو على نهج استشاري لبناء شبكة عالمية وشراكات موثوقة في كل صناعة تقريبًا، بما في ذلك الطيران والسيارات وتجارة التجزئة للمستهلكين والغذاء والحكومة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الفائقة والعلوم الصناعية وعلوم الحياة. بدعم من تقنية قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام، يقوم نموذج الأعمال المرن لـ AIT بتخصيص عمليات التسليم من الباب إلى الباب عبر البحر والجو والأرض والسكك الحديدية، في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. مع وجود زملاء خبراء في الفريق يعملون في أكثر من 125 موقعًا في جميع أنحاء العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، تشمل خيارات الخدمة الكاملة لـ AIT أيضًا التخليص الجمركي وإدارة المستودعات وخدمات النقل المتميزة. تعرف على المزيد على www.aitworldwide.com.

مهمتنا

في AIT، نبحث بقوة عن فرص لكسب ثقة عملائنا من خلال تقديم حلول لوجستية استثنائية في جميع أنحاء العالم مع تقدير زملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا بحماس.