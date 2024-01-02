الدوحة – قطر: طوّرت وكالة ترويج الاستثمار في قطر روبوت المحادثة "Ai.SHA" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، المُساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي باستخدام إمكانات “جي بي تي" من خلال خدمة "Azure OpenAI". وتضع هذه المبادرة الرائدة الوكالة في مصاف أولى الجهات المعنية بترويج الاستثمار في العالم التي تتبنى استخدام هذه التقنية المُتقدمة، التي ستمهد لإحداث نقلة نوعية وتغييرات إيجابية في التواصل الاحترافي بين المستثمرين والشركات في قطر.

ويؤكد إطلاق روبوت المحادثة "Ai.SHA" على التزام وكالة ترويج الاستثمار بتعزيز خدماتها الرقميّة، من خلال تسخير إمكانات تكنولوجيا الابتكار والذكاء الاصطناعي لخلق تجربة فريدة للمستثمرين، حيث يُعد روبوت المحادثة "Ai.SHA" بمثابة مصدر شامل للمعلومات يُسهم في اتخاذ القرارات المستنيرة في مجال الأعمال، ويرد على الاستفسارات المتعلقة بفرص الأعمال، وبيئة الاستثمار، وتأسيس الأعمال وتوسعها في قطر، باستخدام المعلومات التي توفرها منصات الأعمال والتراخيص التي تشمل وزارة التجارة والصناعة، ومركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة المناطق الحرة - قطر.

وتستند هذه المبادرة المبتكرة على مذكرة التفاهم الموقعة بين وكالة ترويج الاستثمار وشركة مايكروسوفت في العام الماضي، والتي تهدف لتعزيز الابتكار في القطاع الرقمي بدولة قطر، والإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتعليقًا على هذه المبادرة، صرح السيد/ حمد راشد النعيمي، مدير الإستراتيجية في وكالة ترويج الاستثمار، قائلاً: "واثقون من أن خدمة روبوت المحادثة "Ai.SHA" ستفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين، وستعزز كفاءة الوصول إلى المعلومات، مما يسهل عملية صُنع القرار. نحن مهتمون دائمًا باستحداث كل جديد لدعم بيئة الاستثمار، وهذه الخدمة شهادة على التزام وكالة ترويج الاستثمار الراسخ بتوفير بيئة داعمة وجاذبة للمستثمرين".

ومن جهة أخرى، علق السيد/ عمرو سمير، مدير القطاع الحكومي في مايكروسوفت قطر: "نحن سعداء بتعاوننا مع وكالة ترويج الاستثمار لتمكينها من إطلاق أول روبوت للدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي خاص بها، حيث تأتي هذه الخطوة غير المسبوقة في إطار مساعينا المشتركة لفتح آفاق واسعة من الفرص الاستثمارية في قطر، وذلك عبر توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الهائلة في سبيل إثراء تجربة رواد الأعمال والمستثمرين، وتسهيل خدمتهم والرد على استفساراتهم في شتّى المجالات، بما يعزز مكانة الدولة كوجهة استثمارية على الصعيد العالمي".

ساهمت شركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) - إحدى شركاء مايكروسوفت -، وشركة آب لاب - وهي شركة قطرية مُتخصصة في تطوير منصات الإنترنت - في تطوير روبوت المحادثة "Ai.SHA". وقد تولت شركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تصميم وتنفيذ الإطار الأساسي للمحادثة الآلية الذكية، التي تضم خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية المركبة، وتدفق الحوار، وتكامل البيانات. وقامت شركة آب لاب بتحسين واجهة المستخدم لروبوت المحادثة ودمجها مع الموقع الإلكتروني، بينما أجرت الوكالة بحثًا شاملاً ومراجعة للبيانات لإنشاء هوية بصرية مميزة لروبوت المحادثة "Ai.SHA".

يُمثل استحداث روبوت المحادثة "Ai.SHA" علامة فارقة مهمة في تطوير العلاقات الاستثمارية عبر الفضاء الرقمي لوكالة ترويج الاستثمار. وقد كشفت الوكالة مؤخرًا عن اطلاق "بوابة استثمر قطر"، المنصة الرقمية الرائدة المُصممة خصيصًا لدعم المستثمرين في قطر، التي توفر مصادر مجانية عبر الإنترنت لخدمة المستثمرين والشركات الأجنبية في قطر، من خلال تسهيل البحث عن شركاء أعمال جُدد، واستكشاف الفرص في القطاع العام والخاص، وتوفير الموارد اللازمة لدعم تطوير الأعمال في قطر.

وتتيح البوابة للمستثمرين الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة تضم كافة المناقصات المطروحة، وقنوات الاتصال مع أعضاء أخرين في البوابة، والتواصل مباشرةً مع فريق علاقات المستثمرين بوكالة ترويج الاستثمار للحصول على الدعم المُصمم خصيصًا لتأسيس الأعمال والمشاريع وتوسيعها في مختلف القطاعات.

للاستمتاع بتجربة التحدّث إلى روبوت المحادثة "Ai.SHA"، يُرجى زيارة: https://www.invest.qa/

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نُبذة عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر

تُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية "Invest Qatar"، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تُساعد وكالة ترويج الاستثمار في قطر الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاحٍ على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة.

تهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلاً عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

للمزيد من المعلومات حول وكالة ترويج الاستثمار في قطر، يُرجى زيارة: www.invest.qa

نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد.