سيشهد مختبر الأبحاث والتصميم والتطوير ( RDD ) التابع لشركة AIR Global استثمار الشركة بكثافة في المنطقة، وجلب المواهب التقنية الجديدة للتركيز على خلق ابتكارات رائدة عالميًا من شأنها إعادة تشكيل صناعة الشيشة النظيفة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أطلقت شركة Advanced Inhalation Rituals (AIR Global) –الرائدة عالميًا في مجال الشيشة والاستنشاق– مختبرها الجديد للبحث والتصميم والتطوير (RDD) المدعوم باستثمار بقيمة 100 مليون درهم إماراتي.

سيتم استخدام منشأة البحث والتطوير لتطوير وتوظيف المواهب التقنية الخبيرة، وتعزيز الابتكار المستمر في صناعة الشيشة، وتسريع تطوير منتجات جديدة مثيرة، وتسريع مكانة دبي والإمارات العربية المتحدة كشركة رائدة في مجال الابتكار في جميع أنحاء العالم.

سيضع المركز العالمي العلوم والتكنولوجيا بقوة في قلب عمليات AIR ويشجع اتباع نهج مرن لتطوير منتجات استنشاق جديدة تعتمد على نجاح OOKA، أول جهاز شيشة خالٍ من الفحم في العالم.

وضع جهاز OOKA معيارًا جديدًا من خلال توفير طريقة حديثة للناس للاستمتاع ببديل أنظف للشيشة، وسيقوم مختبر RDD بتسريع طموح AIR لخلق تجارب استنشاق ثورية.

حتى الآن، قدم جهاز OOKA مئات الآلاف من جلسات الشيشة الخالية من الفحم وهو مسؤول بالفعل عن حوالي 30% من إيرادات AIR في منطقة الإمارات العربية المتحدة. استثمرت الشركة 200 مليون درهم إماراتي لتطوير OOKA، بما في ذلك مجموعة كبسولات النكهات المتوفرة.

وسيضم المختبر مختبرات مصممة حديثًا وسيقدم ورش عمل مصممة خصيصًا لتسريع استثمارات AIR على المدى الطويل لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا تكنولوجيًا للمستقبل؛ ولا تزال المنتجات الجديدة في المراحل الأولى من الاختبار بهدف إطلاقها في عام 2025.

وقال Paul Dawson، الرئيس التنفيذي للمنتجات في AIR Global: "لقد حصلت دائمًا على الإلهام الشخصي في مسيرتي المهنية من قوة التكنولوجيا، لإنشاء صناعات جديدة تمامًا، وإحداث تغيير جذري في القطاعات الحالية، وتطوير منتجات لم يفكر فيها أحد.

"وهذه هي العقلية والروح التي سنحققها من خلال مختبر RDD. مع فريق طموح من جميع أنحاء العالم والتكنولوجيا المتطورة في متناول أيدينا، سنقوم بإنشاء نماذج أولية جديدة ودمجها مع مجموعتنا الحالية من المنتجات لإحداث تغيير جذري في كيفية تجربة الناس للشيشة. إنه وقت مثير أن تكون جزءًا من هذا الفريق الموهوب الذي سيدفع الابتكار إلى الأمام".

يمثل مختبر RDD تفاني AIR في البحث والتطوير، وتحسين الحياة من خلال التكنولوجيا والاستدامة البيئية.

سيكون الفريق المكون من 26 شخصًا من 19 جنسية مختلفة مسؤولاً عن إدارة العمليات اليومية في المختبر، الذي يتميز بتقسيم الجنسين بنسبة 50/50 ويقوده التفاني نحو الابتكار الذي يراعي الصحة.

واختتم Ronan Barry، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والمؤسسية، قائلاً: "تبدأ الشركة المرحلة التالية من رحلة نموها في وقت مثير للغاية، حيث يُظهر المستهلكون شهية لتجارب الشيشة الأكثر وعيًا بالبيئة وذات المخاطر الأقل. لن يخلق مختبر RDD منتجات جديدة تضع الاستدامة والعلوم والتكنولوجيا في المقدمة فحسب، بل سيمكننا أيضًا من فتح آفاق جديدة في مناطق عالمية جديدة.

"كان إطلاق OOKA مؤخرًا في ألمانيا، وهو سوق كبير للشيشة، لحظة فارقة بالنسبة لنا حيث نطمح إلى جلب تجارب استنشاق جديدة إلى السوق الأوروبية. ويمنحنا إطلاق هذا المختبر المزيد من الزخم للبناء عليه بينما نوسع نطاق منتجاتنا ووجودنا على مستوى العالم".

حول AIR‏ (ADVANCED INHALATION RITUALS)

Advanced Inhalation Rituals هي الشركة الرائدة في السوق في سوق الشيشة العالمي الذي تبلغ قيمته 19 مليار دولار، بهدف توفير فوائد جسدية وعاطفية وعقلية فائقة من خلال الاستنشاق. تأسست الشركة في عام 1999 ومقرها في دبي، ولها وجود متعدد الجنسيات في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية والهند وأفريقيا.

تمتلك شركة Advanced Inhalation Rituals‏ 47% من حصة سوق فئة الشيشة في الأسواق التي تتواجد فيها، وهي الشركة الرائدة في سوق من المتوقع أن تنمو إلى 22 مليار دولار في عام 2026. وتشمل قائمة شركاتها شركة Al Fakher، العلامة التجارية الرائدة للشيشة في العالم؛ وHookah-Shisha.com، منصة التجارة الإلكترونية الأولى في العالم للشيشة؛ وShisha Kartel، شركة تصنيع الشيشة في دبي؛ وShisha.com، وهو مجتمع عالمي عبر الإنترنت لمستخدمي الشيشة. يتيح البرنامج العلمي لـ Advanced Inhalation Rituals، والذي يتم إجراؤه بالشراكة مع مختبرات مستقلة معتمدة، تطوير منتجات مبتكرة تجمع بين قرون من التقاليد والابتكار المتطور لتقليل الضرر وتحقيق أقصى قدر من المتعة للملايين حول العالم. لقد تفوقت الشركة باستمرار على المنافسين الذين حققوا نموًا بمعدل ثلاثة أضعاف معدل السوق على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك بسبب الاستثمار الضخم في الابتكار والمنتجات وتجربة المستخدم.

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا