مذكرة التفاهم تؤكد تطلعات "AIQ" الدولية انطلاقاً من مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - بوغوتا، كولومبيا: أعلنت AIQ""، الشركة الرائدة في مجال تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "إيكوبترول"، شركة النفط الوطنية الكولومبية (Ecopetrol)، لاستكشاف إمكانيات تطبيق ونشر حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة من "AIQ" في العمليات التشغيلية الخاصة بشركة "إيكوبترول".

وتعليقاً على إبرام الاتفاقية بين الجانبين، صرّح ماجزان كينيسباي، المدير الاداري بالإنابة في "AIQ" أن "توقيع الاتفاقية مع (إيكوبترول)، يمثل خطوة مهمة لـــــــــ(AIQ)، في تعزيز مكانتها العالمية، إذ تعكس التطور الايجابي في توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تُعد (إيكوبترول) شركة نفط وطنية رائدة وتتمتع بمصداقية عالمية، تُمكنها من اختيار أي مزود لتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ولذلك فإن اختيارهم لـــــــ (AIQ)، يعكس قوة السمعة الدولية والمصداقية الكبيرة التي تمكنامن بناءها خلال الأعوام الأربعة السابقة، ونتطلع لاستكشاف الحلول الفعّالة التي تدعم الأهداف التشغيلية والاستراتيجية لشركة (إيكوبترول)".

من جانبه، أكد لويس فيليبي ريفيرا، نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في "إيكوبترول"، أن "هذه الاتفاقية تعكس قوة الشراكة بين الحكومات ومؤسسات الأعمال التي تتخذ خطوات جادة في مجال ابتكار تقنيات الذكاء الاصطناعي اللازمة لتسريع استراتيجيات التحول في مجال الطاقة، كما تفعل كولومبيا من خلال أنشطة (إيكوبترول)، التي تعتبر الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المُتقدمة أداة أساسية لمواجهة تحديات قيادة التحول في مجال الطاقة القائم على العلم والمعرفة، والموارد البشرية، والابتكار، والقدرات التكنولوجية".

بدوره، قال فرانسيسكو غونكالفيس، رئيس شركة ""AIQ في أميركا اللاتينية إن "شركة (AIQ) يمكنها التأثير إيجابياً في نمو قطاع الطاقة والنفط والغاز بشكل كبير من خلال الإمكانات التي توفرها حلولها وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي وقدرتها على تحليل البيانات الضخمة، ما يعزز سمعتها على المستوى الدولي".

ومن المقرر أن يستمر العمل بين الجانبين بموجب اتفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة عامين كاملين، مع إمكانية تمديد فترة التعاون المشترك حسب الاتفاق المتبادل.

ملاحظات للمحررين:

في نوفمبر 2024، أعلنت "أدنوك" و"AIQ" عن إطلاق "إنيرجي إيه آي" – (ENERGYai)، أول حل ذكاء اصطناعي مُتخصص للتحول في مجال الطاقة عالمياً. والذي تم تطويره بدعم كامل من شركتي "مايكروسوفت"، و"G42"، وبمساعدة خبراء عالميين في قطاع الطاقة، ومُختصين في مجال الذكاء الاصطناعي. ويجمع "إنيرجي إيه آي" – (ENERGYai) بين تقنية النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) وأحدث تقنيات وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI)، حيث يعمل كمنظومة قادرة على التعامل مع حجم ضخم جداً من بيانات "أدنوك" عبر سلسلة القيمة. وبالإضافة إلى "إنيرجي إيه آي" – (ENERGYai) طورت "AIQ" أكثر من 14 من حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وحصلت على أكثر من 16 براءة اختراع.

وتتضمن الحلول ما يلي:

" RoboWell ": أول حل للتحكم الذاتي في الآبار المرفوعة بالغاز على مستوى العالم، حيث يُمكّن من التعديل والضبط الذاتي خلال العمليات التشغيلية لتحقيق أعلى مستويات الإنتاج ضمن ظروف محددة .

": أول حل للتحكم الذاتي في الآبار المرفوعة بالغاز على مستوى العالم، حيث يُمكّن من التعديل والضبط الذاتي خلال العمليات التشغيلية لتحقيق أعلى مستويات الإنتاج ضمن ظروف محددة " AR360 " : حل متطور لتحليل أداء المكامن النفطية، ودعم تطوير حقول النفط، وتحسين كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج، وتقليل استهلاك الطاقة التشغيلية في قطاع النفط. كما يُسرع عملية تخطيط تطوير الحقول النفطية من خلال الدمج بين البيانات السابقة والحالية في منصة واحدة، بما يؤدي لتحسين خطة تطوير الحقل .

حل متطور لتحليل أداء المكامن النفطية، ودعم تطوير حقول النفط، وتحسين كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج، وتقليل استهلاك الطاقة التشغيلية في قطاع النفط. كما يُسرع عملية تخطيط تطوير الحقول النفطية من خلال الدمج بين البيانات السابقة والحالية في منصة واحدة، بما يؤدي لتحسين خطة تطوير الحقل "SMARTi" : تم تطويره لتحسين الأمن والسلامة في البيئات الصناعية، من خلال الرؤية الحاسوبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتغذية كاميرات المراقبة التليفزيونية بالبيانات للقيام بالمراقبة الذكية، والكشف والإبلاغ عن المخالفات وحوادث السلامة، إذ يمكنه معالجة الصور يومياً بدقة تزيد عن 90%، واكتشاف مخالفات السلامة والأمان، مثل عدم ارتداء معدات الحماية الشخصية (بما في ذلك الخوذة والزي الرسمي وسترة النجاة) ، أو رصد دخول الأشخاص أو تواجدهم في منطقة محظورة، أو حوادث الانزلاق والسقوط، وإطلاق تنبيهات السلامة .

تم تطويره لتحسين الأمن والسلامة في البيئات الصناعية، من خلال الرؤية الحاسوبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتغذية كاميرات المراقبة التليفزيونية بالبيانات للقيام بالمراقبة الذكية، والكشف والإبلاغ عن المخالفات وحوادث السلامة، إذ يمكنه معالجة الصور يومياً بدقة تزيد عن 90%، واكتشاف مخالفات السلامة والأمان، مثل عدم ارتداء معدات الحماية الشخصية (بما في ذلك الخوذة والزي الرسمي وسترة النجاة) ، أو رصد دخول الأشخاص أو تواجدهم في منطقة محظورة، أو حوادث الانزلاق والسقوط، وإطلاق تنبيهات السلامة " EmissionX ": أداة لمراقبة وتوقع مستويات الانبعاثات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حيث تتمكن من جمع بيانات المئات من أجهزة الاستشعار واستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمستوى الانبعاثات المستقبلية بالمنشأة لمدة تصل إلى خمس سنوات.

": أداة لمراقبة وتوقع مستويات الانبعاثات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حيث تتمكن من جمع بيانات المئات من أجهزة الاستشعار واستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمستوى الانبعاثات المستقبلية بالمنشأة لمدة تصل إلى خمس سنوات. " ForeSight ": أداة للتنبؤ بالأحداث التشغيلية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي واستخدام تحليل البيانات المباشرة والفيزياء لتحسين الكفاءة التشغيلية، ويتم تدريب نماذجه القائمة على البيانات باستخدام سلاسل زمنية للمُستشعرات من الأعطال التاريخية ويستلزم معالجة متقدمة للبيانات والاستيفاء وتقييم الجودة.

نبذة عن "AIQ":

"AIQ" هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا العالمية المبتكرة ومقرها أبوظبي، وتعمل في مجال تسريع التقدم القائم على الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، ودفعه نحو مستقبل مُستدام. كما تُعزز حلول "AIQ" الأداء والكفاءة، وتعمل على حماية العاملين والأصول والعمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تمكين العملاء من تحقيق أهدافهم المتعلقة بالاستدامة. وبصفتها مساهماً ملتزماً بتحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2031، تلعب "AIQ" دوراً محورياً في منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطاع الطاقة العالمي.

لمزيد من المعلومات عن "AIQ"، يرجى زيارة الموقع:

https://aiqintelligence.ae

نبذة عن "إيكوبترول":

هي أكبر شركة في كولومبيا، وهي مؤسسة أعمال متكاملة تعمل في قطاع البترول، حيث تُصنف ضمن أكبر 50 شركة نفط في العالم، وضمن الأربع الأوائل في أميركا اللاتينية. وبالإضافة إلى أعمالها في كولومبيا، حيث تُنتج أكثر من 60% من الإنتاج المحلي، فإن "إيكوبترول" لديها أنشطة استكشاف وإنتاج في كلا من البرازيل، وبيرو، والولايات المتحدة (خليج المكسيك). كما تمتلك "إيكوبترول" أكبر مصفاة نفط في كولومبيا، وأغلب خطوط أنابيب النفط والغاز المتعددة الأغراض في البلاد، كما تعمل بشكل ملحوظ على زيادة مشاركتها في مجال الوقود الحيوي.

يحتوي هذا البيان الصحافي على تصريحات تتعلق بتوقعات الأعمال، والتقديرات الخاصة بالنتائج التشغيلية والمالية، والبيانات المتعلقة بآفاق نمو "إيكوبترول". وتُعد المعلومات الواردة هي توقعات تستند على طموحات وتوقعات الإدارة بخصوص مستقبل الشركة ومواصلة قدرتها على الوصول لرأس المال اللازم لتمويل خطط العمل الخاصة بها. ويعتمد تحقيق تلك التطلعات في المستقبل على وضع الأسواق، واللوائح التنظيمية، وقواعد المنافسة، وأداء الاقتصاد وقطاع الصناعة الكولومبي ضمن عوامل أخرى، وبالتالي هي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.

-انتهى-

#بياناتشركات