تضم منصة " Azure Marketplace " أكثر من 200 منتج وخدمة سحابية مُصممة خصيصاً لمساعدة المؤسسات في ابتكار حلول جديدة .

دبي وأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت"AIQ"، الشركة الرائدة في مجال تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن انضمامها إلى برنامج شركاء مايكروسوفت السحابي للذكاء الاصطناعي، " Microsoft Cloud AI Partner Program". وهو ما يمكنها من الاستفادة من أدوات وخدمات مايكروسوفت السحابية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ويمنحها الفرصة للوصول إلى موارد وتقنيات متقدمة من مايكروسوفت تدعم تطوير وتسويق حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. كما قررت "AIQ"، تعزيز علاقتها مع مايكروسوفت واختارت منصة "أزور"، (Azure) لتكون المنظومة الرئيسية لتطوير الحلول السحابية الخاصة بها، ما يعزز خططها لطرح مجموعة من منتجاتها المُبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر منصة "أزور ماركت بليس" ( Azure Marketplace).

ويضم برنامج شركاء مايكروسوفت السحابي للذكاء الاصطناعي، " Microsoft Cloud AI Partner Program"، مجتمعاً عالمياً يضم أكثر من 500 ألف شريك، ويعمل البرنامج للمساهمة في تسريع التحولات الرقمية للعملاء من خلال واحدة من أكثر منصات التكنولوجيا تكاملاً وشمولية، وباستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من مايكروسوفت، عملاق التكنولوجيا المتطورة على مستوى العالم. ويؤدي انضمام "AIQ" لهذا البرنامج، إلى حصولها على كافة الأدوات اللازمة لإنشاء وتسويق الحلول السحابية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، بالإضافة إلى الاستشارات الفنية وبرامج التدريب والتطوير.

وقال ماجزان كينيسباي، المدير الإداري بالإنابة في"AIQ": إن "هذا التطور البارز يعد إنجازاً مهماً في تعزيز الموارد الرقمية لــ (AIQ) ودعم قدراتها، كما أنه يؤكد جاهزيتها واستعدادها للمرحلة التالية من النمو، حيث إن شركة مايكروسوفت العالمية هي الشريك الذي يحوز على ثقة المؤسسات الرئيسية الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن متأكدون من أن بنيتهم التحتية السحابية ستعمل على تسريع تطورنا ونمونا على المستويين المحلي والدولي".

ويأتي اختيار "AIQ" لمنصة "أزور"، (Azure) كمنظومة تطوير سحابية بناءً على تقديمها لأكثر من 200 منتج وخدمة سحابية مُصممة لمساعدة المؤسسات على تطوير حلول جديدة. حيث يمكن أن تعمل التطبيقات على أكثر من منصة سحابية، أو عبر خوادم محلية داخل المؤسسة نفسها، أو عبر الأجهزة القريبة من موقع المستخدمين لتقليل زمن الاستجابة. كما يمكن للعملاء اختيار الأدوات والأطر البرمجية التي يفضلون استخدامها والملائمة لاحتياجاتهم، في تطوير وتشغيل التطبيقات.

من جانبه، قال سارافان بنوبارثي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في"AIQ": إن "شركة (AIQ)، وصلت إلى لحظة حاسمة في رحلتها، حيث تسعى لنقل رؤيتها وابتكاراتها إلى مستوى عالمي، وأصبح من الضروري أن تكون ضمن السوق السحابية القوية. ونحن حريصون على تمكين العملاء في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى أدواتنا الرائدة والتفاعل معها بسهولة، والاستفادة من كفاءتها".

وتعمل "AIQ" بالفعل حالياً على تسويق بعض منتجاتها عبر المنصات التسويقية، ومن المتوقع أن يتم تعزيز ذلك من خلال خطط الشركة لطرح مجموعة حلولها على منصة ( Azure Marketplace).

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة (G42)، وهي الشركة القابضة الرائدة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة "Presight"، وهي الشركة الأم التي تستحوذ على حصة الأغلبية في "AIQ"، عن استثمار استراتيجي من مايكروسوفت بقيمة 1.5 مليار دولار في (G42)، وتهدف هذا الاستثمارات إلى تعزيز التعاون لتقديم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، وبدء مبادرات التدريب والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى حول العالم.

نبذة عن "AIQ"

"AIQ" هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا العالمية المبتكرة ومقرها أبوظبي، وتعمل في مجال تسريع التقدم القائم على الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، ودفعه نحو مستقبل مُستدام. كما تُعزز حلول "AIQ" الأداء والكفاءة، وتعمل على حماية العاملين والأصول والعمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تمكين العملاء من تحقيق أهدافهم المتعلقة بالاستدامة. وبصفتها مساهماً ملتزماً بتحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2031، تلعب "AIQ" دوراً محورياً في منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطاع الطاقة العالمي.

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