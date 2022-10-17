وقعت شركة ألاينس الدولية للإدارة (AIM) اتفاقية شراكة مع جلف بريدج الدولية (GBI) لتقديم خدمات البنية التحتية الرقمية في الشرق الأوسط. سَتُقدم هذه الخدمات باستخدام الشبكة الذكية الخاصة بـشركة GBI، باستخدام كل من أصول الشركة تحت سطح البحر والألياف الأرضية الخاصة بها.

وقعت اتفاقية الشراكة من قبل شركة AIM نيابة عن مجموعة جديدة من مزودي التكنولوجيا والمستثمرين الذين يسعون على إنشاء مشروع جديد لتقديم خدمات البنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط. ويهدف هذا المشروع إلى ربط البنية التحتية للاتصالات عالي السرعة بمراكز البيانات ومنصات التبادل.

وقد أطلق على المشروع اسم "Alliance Networks"، ومن المقرر البدء في المشروع قريباً،

ويقوم المشروع على تبسيط أعمال البنية التحتية الرقمية من خلال توحيد الاتصال بمراكز البيانات وخدمات التبادل عبر الإنترنت عبر محاور في الشرق الأوسط على وجه التحديد في الخليج مع مراكز البيانات المترابطة ومنصة تبادل الإنترنت.

كما وأنه سيعمل على تمكين الشركات والمؤسسات وموفري السحابة وموفري المحتوى من الاستفادة والوصول السريع إلى الشبكات والبنية التحتية لمراكز البيانات في جميع أنحاء المنطقة، من خلال منصة واحدة وعقد واحد وخبرة واحدة، ويهدف كذلك إلى معالجة تحديات ومعالجة اتصال الميل الأخير من خلال الشراكة مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين والشركاء العالميين لربط ودمج مراكز البيانات في الخليج وخارجها.

وقع الاتفاقية مؤخرا الرئيس التنفيذي في شركة AIM/ عادل الديلمي، والرئيس التنفيذي لشركة GBI، جنكيز أوزتيلكان .

"شبكة GBI الذكية مجهزة تجهيزًا جيدًا لدعم مشروعنا المشترك مع Alliance Networks"، و تتطلع اتفاقية شراكتنا مع AIM إلى توفير قدر أكبر من الخيارات للمنطقة وخلق طريق بديل موثوق به بسعر تنافسي للعملاء. نحن متحمسون للعب دور رئيسي مع شركة Alliance Networks التي تقدم خدمات البنية التحتية الرقمية المبتكرة في المنطقة ". يقول السيد جنكيز أوزتيلكان، الرئيس التنفيذي لشركة GBI .

يسر شركة AIM التوقيع مع GBI لدعم جهود المشروع الجديد للمساهمة في تطوير وتعزيز خدمات البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء المنطقة ، وربط المشغلين والمحتوى والسحابة ومقدمي خدمات الإنترنت لرفع مستوى خدمات الاتصالات للعملاء في المنطقة"

"ستعمل Alliance Networks على تسهيل تقديم خدمات جديدة ومبتكرة من شأنها تسريع قدرات البنية التحتية الرقمية الإقليمية. تهدف Alliance Networks إلى لعب دور رئيسي في التحول الرقمي للشركات والدول في جميع أنحاء المنطقة من خلال خدماتنا المقدمة ". قال عادل الديلمي ، الرئيس التنفيذي في شركة AIM.

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نبذة عن شركة AIM

تتخصص شركة AIM (ألاينس الدولية للإدارة) في أنشطة الاستشارات الإدارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بريادة فريق من الخبراء في خدمات البنية التحتية الرقمية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط. تدير شركة AIM إعداد مشروع مشترك جديد يهدف إلى تعزيز الاتصال بمنطقة الخليج من خلال ربط البنية التحتية للاتصال عالي السرعة بمراكز البيانات ومنصات التبادل.

نبذة عن شركة جلف بريدج انترناشيونال

تأسست GBI في عام 2008 ، وهي عبارة عن أداة تمكين سحابية عالمية المحتوى والتواصل و تمتلك وتدير شبكة ذكية ومدارة بالكامل. تعمل شبكة الكابلات المتشابكة الأرضية تحت سطح البحر من GBI على بناء جسور بين الشرق والغرب عبر الشرق الأوسط ، وتمكين الأعمال التجارية ، وربط المجتمعات ، والمساهمة في التحول الرقمي المتسارع في المنطقة.

GBI هي شركة نقل مفضلة لمشغلي الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت والحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا ، حيث تقدم سعة ومجموعة من خدمات الجملة والشركات.

تعمل العروض القيمة والعروض المتنوعة لشركة GBI كمحفز للنمو والابتكار والمساهمة في التنمية الاقتصادية داخل المنطقة وخارجها.