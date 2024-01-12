نظمت مؤسسة AIM العالمية بالتعاون مع شركة JSA للمحامين اجتماعًا رفيع المستوى ضمن أنشطة connect AIM، وذلك على هامش قمة غوجارات العالمية 2024 في الهند، لتعزيز سبل التعاون والعمل المشترك بين الشركات الهندية والإماراتية العاملة في القطاعات التجارية و الاستثمارية.

وفر اللقاء منصة ديناميكية لتبادل المعلومات المتعلقة بفرص الأعمال المتاحة في كلا البلدين، ومهد الطريق أمام التعاون التجاري المحتمل خلال فعاليات قمة AIM للاستثمار 2024، المقرر عقدها في الفترة من 7 إلى 9 مايو 2024 في أبو ظبي، بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيسي).

وقال داوود الشيزاوي رئيس مؤسسة AIM العالمية وقمة AIM للاستثمار: "تحرص مؤسسة AIM العالمية على التواجد والمشاركة في الفعاليات العالمية البارزة لتحقيق أهدافها الرامية إلى رفع مستوى الاستثمار العالمي إلى مستويات جديدة من خلال العمل على تعزيز استراتيجيات الترويج الفعّالة وفتح آفاق جديدة لجدوى الاستثمار. حيث شهد الاجتماع مشاركة 27 شركة هندية بارزة، منها شركة أداني للموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة، وشركة غوجارات لتطوير المعادن المحدودة، وشركة النفط الهندية المحدودة، وشركة ماروتي سوزوكي الهند المحدودة، إلى جانب وفود رئيسية من دولة الإمارات، لتسليط الضوء على الاهتمام المتزايد بالشراكات عبر الحدود."

استهل الاجتماع بكلمة افتتاحية من رئيس مؤسسة AIM العالمية، تلتها عروض تقديمية ثاقبة حول فرص الاستثمار في الهند. كما استعرض ممثل وزارة الاقتصاد الإماراتية أبرز الفرص الاستثمارية في الإمارات. وشكل الحدث منصة حوارية حيوية رفيعة المستوى تبادل من خلالها وفود الأعمال الهندية والإماراتية، المعارف والخبرات والتجارب والرؤى.

وتهدف مؤسسة AIM العالمية إلى دعم الشركات ورجال الأعمال الذين يسعون إلى تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وقادرة على المنافسة، وذلك من خلال التعامل مع التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي يواجهها العالم بأسره، حيث تقود المؤسسة التحول العالمي الإيجابي وتعزز التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام.

وفي الوقت نفسه، تعمل منصة AIM Connectعلى سد الفجوة المعرفية والمخاطر المتوقعة المرتبطة بالاستثمارات عبر الحدود. فهي توفر معلومات مخصصة وتعمل كحلقة وصل حاسمة بين المسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمهنيين، من خلال تسهيل الحوارات وتبادل الأفكار، كما تمهد لتحقيق نتائج تجارية مؤثرة.

تؤكد المشاركة الواسعة للشركات الهندية في اجتماع connect AIM خلال قمة غوجارات العالمية نجاح الحدث، وتعكس الاهتمام المتزايد للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة AIM للاستثمار. في خطوة مهمة نحو مستقبل العلاقات التجارية الوثيقة بين الهند والإمارات. وتلتزم مؤسسة AIM العالمية، إلى جانب شركائها، بتعزيز هذه الروابط وإطلاق العنان للإمكانات الهائلة للنمو الاقتصادي التعاوني خلال قمة AIM للاستثمار مايو 2024.

لمزيد من المعلومات حول قمة AIM للاستثمار، قم بزيارة . www.aimcongress.com

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