أطلقت مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف ( AIJRF )، المؤسسة العلمية والتطبيقية الرائد في دراسات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى منذ العام 2018، بالتعاون مع المؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات، بجامعة دبي، مبادرة : الذكاء الاصطناعي الوكيل لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين ، (Agentic AI for Educators Initiative (AAEI)، وهي أول مبادرة وبرنامج تدريبي تعليمي متخصص يستهدف تدريب ألف عضو هيئة تدريس ومعلم خلال المرحلة الأولى حتى نهاية عام 2026، في إطار دعم التحول نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) في المؤسسات التعليمية داخل دولة الإمارات العربية.

وقال سعادة الدكتور محمد عبد الظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة AIJRF: “ إن المبادرة تأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية الخاصة بمؤسسة AIJRF؛ لنشرِ وتعزيزِ ثقافة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في المنطقة العربية؛ واستجابة للتحولات العالمية المتسارعة في قطاع التعليم، مع انتقال المؤسسات التعليمية من مرحلة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية إلى مرحلة بناء منظومات تعليمية تعتمد على وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ المهام بصورة مستقلة والتعاون فيما بينها"

وأضاف: "هدفنا هو تعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس والمعلمين في دمج أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي الوكيل في العملية التعليمية اليومية، وتمكينهم من بناء فرق عمل ذكية من وكلاء الذكاء الاصطناعي تساعدهم في تصميم المقررات، وإعداد الدروس، وإدارة التقييم، ودعم البحث العلمي، بما يرفع جودة التعليم وكفاءة الأداء الأكاديمي."

أهداف المبادرة

تهدف مبادرة: الذكاء الاصطناعي الوكيل لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين ​(AAEI)"، من خلال برنامج تدريبي مُكثف إلى تمكين الأكاديميين والمعلمين من دمج وإدارة أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي الوكيل في العملية التعليمية بصورة يومية، وأيضا تصميم وبناء وإدارة فرق متكاملة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، لتعمل كمساعدين رقميين في التدريس، وإعداد المناهج، وإدارة التقييم، ودعم البحث العلمي، وتحسين تجربة التعلم داخل الجامعات والمدارس.

لا تقتصر الذكاء الاصطناعي الوكيل لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين (AAEI)"،على التدريب على استخدام التطبيقات الذكية، وإنما تركز على بناء قدرات المشاركين في تصميم منظومات تعليمية متكاملة تعتمد على فرق من وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agent Teams)، بما يتماشى مع أحدث الاتجاهات العالمية في تقنيات Agentic AI ومستقبل التعليم الذكي.

تهدف المبادرة إلى تمكين المشاركين من:

فهم الأسس والمفاهيم الحديثة للذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI).

بناء وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين في المجال التعليمي .

دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في التدريس والأنشطة التعليمية اليومية .

تصميم خطط دراسية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي .

تطوير أنظمة تقييم واختبارات ذكية .

بناء مساعدين ذكيين للتدريس (AI Teaching Assistants).

إنشاء مساعدين ذكيين للبحث العلمي (AI Research Assistants).

أتمتة المهام الأكاديمية والإدارية المتكررة .

تعزيز تفاعل ومشاركة الطلبة داخل البيئة التعليمية .

رفع إنتاجية أعضاء هيئة التدريس والمعلمين وتحسين كفاءة الأداء الأكاديمي .

الجمهور المستهدف

ويستهدف البرنامج التدريبي المتخصص أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، والمعلمين في المدارس، والقيادات الأكاديمية، ومديري البرامج الأكاديمية، ومطوري المناهج، والمشرفين التربويين، والباحثين والأكاديميين.

ويعتمد البرنامج على نموذج تدريبي تطبيقي مكثف يمتد ليومين تدريبيين بإجمالي ست ساعات تطبيقية، ويركز على منهجية تقوم على تخصيص 20% من الوقت للمفاهيم والنظريات، مقابل 80% للتطبيق العملي. وخلال التدريب، يقوم كل مشارك ببناء مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصة به باستخدام خمس أدوات متخصصة في الذكاء الاصطناعي الوكيل، إلى جانب تنفيذ مشروع تطبيقي متكامل.

مخرجات البرنامج:

وتركز المبادرة على تدريب المشاركين على فهم المفاهيم الحديثة للذكاء الاصطناعي الوكيل، وبناء مساعدين أذكياء للتدريس والبحث العلمي، وتصميم خطط دراسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة تقييم واختبارات ذكية، وأتمتة المهام الأكاديمية والإدارية، ودمج الوكلاء الأذكياء في الأنشطة التعليمية اليومية، وللبرنامج التدريبي عدد من المخرجات وهي:

تصميم وبناء وكلاء ذكاء اصطناعي تعليمية .

إنشاء فرق متكاملة من وكلاء الذكاء الاصطناعي للعمل داخل البيئة التعليمية .

أتمتة المهام التعليمية اليومية .

تصميم اختبارات وأنظمة تقييم ذكية .

تطوير مناهج ومقررات أكثر ذكاءً .

دمج الذكاء الاصطناعي في التدريس بصورة احترافية

· يقوم كل مشارك ببناء مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصة به أثناء البرنامج.

ومن المتوقع أن يتمكن المشاركون، بعد استكمال البرنامج، من تصميم وبناء وكلاء ذكاء اصطناعي تعليمية، وإنشاء فرق متكاملة من الوكلاء للعمل داخل البيئة التعليمية، وأتمتة العديد من المهام اليومية، وتطوير مناهج ومقررات أكثر ذكاءً، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة احترافية في التدريس.

وسيحصل المشاركون الذين يجتازون البرنامج بنجاح على شهادة مهنية "خبير معتمد في الذكاء الاصطناعي الوكيل للتعليم" (Certified Agentic AI Educator – CAAIE .

المبادرة تحت شعار "تمكين أعضاء هيئة التدريس والمعلمين من بناء، ونشر، ودمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في التدريس اليومي، والتعلّم، والتقييم، والابتكار الأكاديمي".

وتأتي المبادرة ضمن جهود مؤسسة AIJRF والمؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات لدعم تطوير التعليم العربي، وإعداد كوادر أكاديمية قادرة على قيادة التحول نحو الجيل الجديد من التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي الوكيل، بما يعزز جاهزية الجامعات والمدارس لمتطلبات المستقبل.

حول المؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات (AIU)

المؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات ( Arab Index for Artificial Intelligence in Universities (AIU) ) ، هو مؤشر عالمي أطلق في 2024 من جامعة دبي، بالتعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف “AIJRF” ويعد مؤشر (AIU) أول مؤشر تطبيقي يقيس مدى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في “العلوم الإنسانية والنظرية” داخل أبرز الجامعات العربية، وجامعات القمة العربية وفقا للمؤشرات العالمية في ذلك (QS).

يعتمد المؤشر على 6 مؤشرات رئيسية، بإجمالي 18 مؤشرا فرعيا، والمؤشرات الرئيسية هي:

1- المناهج التعليمية: ومدى ارتباطها بالذكاء الاصطناعي واستخدامته.

2- أساتذة الجامعات: ومدى تطور مهاراتهم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية داخل القاعات الدراسية المختلفة.

3- المعامل الذكية: مدى توافر معامل أكثر ذكاء، تعتمد على تطبيقات أو أدوات للذكاء الاصطناعي في دعم مناهج التعليم، والمشروعات التطبيقية للطلاب داخل الجامعات.

4- مهارات الطلاب: طبيعة المهارات التي يكتسبها طلاب الجامعات من خلال إدماج تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في المناهج المختلفة ومدى وعيهم بتلك الأدوات واستخدامها في العملية التعليمية.

5- البحث العلمي: حيث يتم قياس الإنتاج العلمي من البحوث والدراسات العلمية المنشورة في مجلات عالمية محكمة بإسم الجامعة في مجال التعليم والذكاء الاصطناعي بوجه عام.

6- الشراكات العالمية مع مُصنعي الذكاء الاصطناعي ورواد التكنولوجيا “حيث يتم قياس نوعية الشراكة الفعالة” بين الجامعة وبعض من المؤسسات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

حول مؤسسة AIJRF

مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف AIJRF هي أول مؤسسة بحثية عالمية متخصصة في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، تأسست في عام 2018 في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل مجموعة من الأساتذة والباحثين المختصين في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والعلوم الإنسانية.

تدير المؤسسة أكثر من 20 مبادرة عالمية في الذكاء الاصطناعي منها: المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، المؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي GAIJI والمؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات AIU، ومخيم مهارات الذكاء الاصطناعي للطلاب، وتحدي مهارات الذكاء الاصطناعي لشباب الجامعات.

لدى المؤسسة أكثر من 120 برنامج تدريبي، ودبلوم مهني في مجال : صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي، تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية الذكية، تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة الإعلام، وإعلام الميتافيرس، الذكاء الاصطناعي ومهارات التعليم في أكثر من 20 برنامجا، وغيرها من البرامج التي تهدف لدمج أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي .

أصدرت المؤسسة أول دليل مهني وأخلاقي عالمي في صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي في نسخته الأولى في العام 2021 بعنوان : (الدليل الأخلاقي لصحافة الذكاء الاصطناعي) والنسخة الثانية في العام 2024 بعنوان : الدليل المهني و الأخلاقي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى (AIJEC).

يتركز عمل مؤسسة AIJRF على ثلاثة محاور رئيسية:

تعمل مؤسسة AIJRF على توفر الأبحاث الأكاديمية والعلمية والتقارير والمناهج التعليمية في صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي والإعلام. تعمل المؤسسة على تطوير أدوات وتقنيات وتطبيقات وحلول جديدة في صناعة المحتوى من خلال الذكاء الاصطناعي في مجالات: الإعلام والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية الأكثر ذكاء. تقوم مؤسسة AIJRF بالعمل على تطوير وتحديث المهارات البشرية الديناميكية (DHS) للأفراد والمؤسسات والجامعات والحكومات بما يتماشى مع متطلبات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة ومهارات المستقبل.

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