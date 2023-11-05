(الرفاع، البحرين): أبرمت الجامعة الأمريكية بالبحرين اتفاقية تعاون مع منظمة “AIESEC”العالمية للشباب لتطوير مبادرات مشتركة لتنمية الشباب، بما في ذلك دعم تنمية الطلاب في الجامعة وتوفير فرص لتطوير إمكانياتهم القيادية والريادية.

ووقع على اتفاقية التعاون كل من رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين الدكتور برادلي ج.كوك ورئيس مجلس ادارة الجمعية عمر أيوب في مقر الجامعة الأمريكية بالبحرين الكائن بالرفاع.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم منظمة AIESEC بإشراك طلاب الجامعة في مبادراتها الشبابية لتعزيز مهاراتهم القيادية والتي من شأنها دعم العملية التعليمية في الجامعة والمساهمة في تطويرمهارات الطلاب. وتشمل هذه المبادرات خلق فرص للتدريب الداخلي لطلاب الجامعة؛ برامج التبادل؛ فرص العضوية في الجمعية؛ وبرامج القيادة التنفيذية التي تعزز من مهارات الطلاب القيادية وتتيح الفرص للطلاب للمشاركة في مختلف المشاريع الشبابية.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال السيد وليام د. هيرت، مدير العمليات "لقد سعدنا بتوقيع مذكرة التفاهم مع AIESEC، حيث تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية الجامعة لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم، وحرصها على تعزيز التفاعل مع المجتمع الدولي وتقوية الشراكة مع المنظمات المختلفة من أجل نقل الخبرات والعلوم لتعزيز الفرص التعليمية والمهنية للطلاب. وتتماشى هذه الاتفاقية مع مهمتنا المتمثلة في تخريج كوادر جاهزة للعمل على المستوى المحلي والإقليمي حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز المهارات القيادية لطلابنا من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لمساعدتهم على إدارة المهام المختلفة، وقيادة المبادرات، وتمكين المجتمع بشكل عام."

من جانبه علق عمر أيوب رئيس مجلس إدارة "AIESEC" قائلًا: "إنه من دواعي سرورنا أن نتعاون مع الجامعة الأمريكية بالبحرين لدعم مبادرات تنمية الشباب كجزء من استراتيجيتنا في تطوير الشباب والمهارات القيادية. ونحن فخورون للغاية بالتعاون مع الجامعة ونتطلع إلى مبادراتنا المشتركة."

أكد حسين الموسوي، رئيس الجمعية، على أهمية هذه الشراكة قائلًا: "إن الإيمان بالشباب وتنمية قدراتهم القيادية هو أولوية جمعية “AIESEC” في البحرين, وهذا التعاون مع الجامعة الأمريكية سيحقق هدفنا المنشود في توسيع نطاق تأثير الجمعية والوصول إلى الشباب."

وتتماشى اتفاقية الجامعة الأمريكية بالبحرين ومنظمة AIESEC الشبابية مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تهدف إلى تطوير الشباب وتحفيزهم في مجالات الابتكار والإبداع، وتزويدهم بالمهارات الريادية اللازمة للحصول على الوظائف المهنية التني تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم عقب التخرج.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن الجامعة الأمريكية بالبحرين:

تعد الجامعة الأمريكية بالبحرين أول جامعة أمريكية شاملة تتبع طرق التعليم الأميركية في مملكة البحرين وتدعم من صندوق علم البحرين. وتتبنى الجامعة نهجًا فريدًا في التعليم يعزز التفاعل والتعاون بين الطلاب وهيئة التدريس والمجتمع المهني لتحقيق رحلة تعليمية مكتملة للطلاب تتخطى الناحية النظرية إلى الحلول العملية في واقع الحياة.

وتهدف الجامعة إلى إعداد الطلاب وتأهيلهم للتوظيف في المناخ العالمي المليء بالتحديات ولذلك فقد أوكلت إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين مهمة وضع المناهج التعليمية في الجامعة لإمداد الطلاب بالمعرفة والمهارات الناعمة التي تؤهلهم للنجاح في البيئة العالمية متسارعة التطور والتغيير. وتوازي جودة التعليم على الطراز الأمريكي في الجامعة الأمريكية بالبحرين التعليم في أفضل الجامعات في الولايات المتحدة.

ويتميز الحرم الجامعي الواقع في منطقة الرفاع والبالغة مساحته 75,000 قدم مربع بمبانيه المفتوحة وتصميمه المبتكر والعملي للمرافق التعليمية والاجتماعية، ما يعزز التجربة التعليمية والتطويرية لكل طالب. وإضافة إلى ذلك تضم الجامعة أحدث مرافق التكنولوجيا التعليمية ومكتبة ومختبرات ومركزاُ رياضياُ، وملاعب داخلية وخارجية ومساحات طلابية واسعة الأرجاء ومدرج للفعاليات الخاصة.

وتفخر الجامعة الأمريكية بالبحرين بكونها مرخصة من قبل مجلس التعليم العالي التابع لوزارة التربية والتعليم في البحرين، وهو الجهة المنظمة الوطنية لمؤسسات التعليم العالي في المملكة، وعضو في مجلس اعتماد التعليم العالي (CHEA) في الولايات المتحدة.

كما حصلت الجامعة على الاعتماد الأمريكي عبر اللجنة العليا للكليات والجامعات التابعة للرابطة الغربية للمدارس والكليات (WSCUC) التي تعتبر من بين أشهر سبع هيئات اعتماد في الولايات المتحدة.

وبهذا تصبح الجامعة الأمريكية بالبحرين ضمن عدد محدود من المؤسسات التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحاصلة على الاعتماد الأمريكي من خلال هذه اللجنة العريقة. ومنحت اللجنة الجامعة هذا الاعتماد بعد استيفائها أعلى المعايير الأكاديمية الدولية لجودة وكفاءة التعليم وفقاً للمعايير الأمريكية.

كما حصلت الجامعة الأمريكية بالبحرين مؤخرًا على الاعتراف الرسمي من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

لمزيد من المعلومات

يرجى التواصل مع

غيداء محمد

مدير التسويق والعلاقات العامة - الجامعة الأمريكية بالبحرين

ghydaa.alaziz@aubh.edu.bh