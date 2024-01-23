القاهرة: أعلن اليوم «aiBANK»، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أنه قام بالشراكة مع شركة ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إصدار بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو بالتعاون مع Visaالشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية. وتهدف هذه الشراكة إلى تزويد عملاء ڤاليو بحلول مالية استثنائية تساهم في تعزيز تجاربهم الشرائية. سيتمكن عملاء ڤاليو المؤهلون من التقدم بطلب للحصول على البطاقة من خلال تطبيق ڤاليو بدءًا من الأحد 28 يناير.

وبموجب هذه الشراكة، سيقوم aiBANK بإصدار بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو والتي ستتيح لهم باقة من أفضل المزايا، وعلى رأسها الاستفادة بزيادة يومية في الأرباح مع الاستفادة من برنامج كاش باك بنسبة 1% على المأكولات والمشروبات بالإضافة إلى شراء وقود السيارة، وبالتالي تحويل مشترياتهم إلى مكافآت ملموسة مقابل معاملاتهم اليومية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) للعملاء إمكانية إدارة مشترياتهم من خلال أقساط مرنة، إلى جانب تسوية مستحقات ڤاليو بدون أي مصروفات وبالتالي الاستمتاع بعملية سداد مرنة دون أي رسوم إضافية. ومن ناحية أخرى، يمكن للعملاء التقدم بطلب الحصول على البطاقة والبدء في استخدامها بسهولة، وذلك من خلال ومن خلال عملية تسجيل فريدة من نوعها في مجال الخدمات المصرفية وبدون رسوم إصدار. وسوف تتيح هذه البطاقة الجديدة برنامجاً مبتكراً لتحويل الرصيد، مما يسمح للعملاء بتحويل أرصدتهم من أي بطاقات ائتمانية أخرى، وذلك إلى جانب العديد من المزايا الحصرية من حيث سهولة الاستخدام والأسعار، والتي تمتد على مدى ثلاثة أشهر.

وفي هذا السياق، أكدت إيمان بدر، رئيس مجموعة أول التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة في «aiBANK»، على اعتزازاها بهذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع شركة ڤاليو وVisa، مشيرة إلى أن إطلاق البطاقة الائتمانية الجديدة سوف يساهم في تعزيز جهود البنك التي تتبلور في تزويد العملاء بحلول مالية مبتكرة وتجارب استثنائية لتلبية احتياجاتهم دائمة التغير. وأضافت بدر أن البنك يحرص من خلال هذه الشراكة الجديدة على التوسع بقاعدة عملائه وتعزيز نمط حياتهم، وذلك عبر تزويدهم بمجموعة من المزايا الحصرية وأحدث ابتكارات المدفوعات والاستمتاع بتجارب مالية لا مثيل لها. وأكد أن الشركة تتطلع إلى أن تساهم هذه البطاقة الائتمانية الجديدة، التي صممت حصريًا لعملاء ڤاليو، في تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم دائمة التغير.

ومن جانبه، أعرب أحمد سعودي رئيس قطاع تطوير المنتجات بشركة ڤاليو، عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة مع aiBANK وVisa لإصدار بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو، والتي ستتيح لهم مجموعة من الحلول المالية المرنة بالإضافة إلى المكافآت الحصرية، واستخدامها في أي مكان حول العالم وكذلك الاستفادة من مزايا برنامج الولاء الذي تتيحه شركة ڤاليو. وأشار سعودي إلى أن البطاقة الجديدة سوف تتيح للعملاء إمكانية إتمام وسداد قيمة مشترياتهم من خلال نقاط البيع أو طرق السداد الأخرى سواءً داخل مصر أو في جميع أنحاء العالم، وذلك إلى جانب الاستفادة من الحد الائتماني المميز وإمكانية طلب الحصول على البطاقة من خلال تطبيق ڤاليو. وأضاف سعودي أن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة المتجدد بتزويد عملائنا بحلول مالية استثنائية تعزز نمط حياتهم وتمكنهم من الاستمتاع بعالم من المزايا اللانهائية.

جدير بالذكر أن البطاقة الائتمانية الجديدة المقدمة من aiBANK وڤاليو تتيح للعملاء باقة متنوعة من المزايا الإضافية، ومن بينها إمكانية الحصول عليها بدون مصاريف إصدار، وفترة سماح لسداد الأقساط تصل إلى 58 يومًا، وبرنامج الحماية الائتمانية، وإمكانية الحصول على بطاقات إضافية. وسوف تساهم جميع هذه المزايا الحصرية التي تتيح باقة شاملة من الحلول المالية ومن بينها المكافآت اليومية والمرونة المزيد من الحماية، في تمكين العملاء ماليًا وتعزيز رفاهيتهم المالية.

وفي تعليقها على هذه الشراكة، أعربت ملاك البابا المدير العام لشركة «Visa» في مصر، عن سعادتها بتوقيع هذا التعاون مع aiBANK وڤاليو لإصدار بطاقة ائتمانية جديدة المقدمة حصريًا لعملاء ڤاليو. وأشادت البابا بهذه الشراكة الاستثنائية التي ستساهم في إعادة صياغة مفهوم المدفوعات لدى العملاء، حيث تجمع بين مزيج فريد من الخبراء من مختلف الشركاء، ويشمل ذلك الدراية المالية التي يحظى بها aiBANK، والمنتجات المالية التي يقدمها ڤاليو لعملائها وشبكة التجزئة الاستثنائية الخاصة بشركائها، بالإضافة إلى حلول الدفع العالمية المتطورة المقدمة من شركة Visa. وأضافت البابا أن البطاقة الائتمانية الجديدة سوف تتيح للعملاء إتمام معاملاتهم المالية بسهولة والاستمتاع بعالم من المزايا الحصرية والمكافآت الاستثنائية.

عن aiBANK

تأسس aiBANK عام 1974 كبنك استثمار وأعمال تحت اشراف البنك المركزي المصري، وبدأ نشاطه عام 1978 برأسمال يبلغ 40 مليون دولار أمريكي وتمت زيادته إلى 1,987 مليون جنيه في عام 2020، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 اكتوبر 2021 وبعد استكمل صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح 5,000,000,003 جنيه مصري وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقاً الآتي:

مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بنسبة 51%

صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25%

بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%

يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للشركات والأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقا للمعايير المصرفية الإسلامية، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات وذلك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي وعلى البنك في ذات الوقت. ويسعى البنك إلى دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر درع من دروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن.

ويرتكز البنك في تقديم خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (33) فرع منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافياً وافتتاح فروع جديدة، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي ATM لتغطي أغلب الأماكن الحيوية. يحرص البنك على إرضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث انظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية بالإضافة الى الاهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على أحدث البرامج التدريبية.

عن شركة «ڤاليو»

تقدم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 6,000 علامة تجارية وأكثر من 1,500 موقعاً إلكترونياً، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهراً للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرنامج القروض النقدية، والادخار، وبرنامج تمويل يتيح للعملاء سداد مدفوعات المنتجات عالية القيمة التي تصل أسعارها إلى 15 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» و«أكيد» و«Ulter». وتقوم الشركة بتقديم خدمات الموارد البشرية لإدارة نظام الرواتب وغيرها من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية.

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