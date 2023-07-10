سوف تتيح هذه الخطوة للعملاء إمكانية تحويل الأموال لحظيًا بين الحسابات والبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية من خلال هواتفهم المحمولة بأمان، كما تأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك لإضفاء الطابع الرقمي على باقة المنتجات والخدمات التي يقدمها حتى يستمتع العملاء بتجربة سهلة وسريعة.

القاهرة في 10 يوليو 2023

أعلن اليوم «aiBANK»، البنك الرائد في مصر الذي يقدم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الإسلامية، عن انضمامه إلى شبكة المدفوعات اللحظية من خلال تطبيق «إنستا باي». وسوف تتيح هذه الخدمات للعملاء إمكانية تحويل الأموال لحظيًا بين الحسابات البنكية، والتحويل الى البطاقات المختلفة والمحافظ الإلكترونية من خلال هواتفهم المحمولة.

وفي هذا السياق، أعربت إيمان بدر، رئيس أول مجموعة التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة في «aiBANK»، إن الانضمام إلى شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) هي بمثابة خطوة استراتيجية تأتي في إطار رؤية البنك لتعزيز الانتشار الرقمي والارتقاء بتجربة العملاء، سعيًا لتقديم حلول مصرفية سريعة وسهلة الاستخدام لقاعدة عملائه. وأضافت بدر أن الاستفادة من تطبيق «إنستا باي» سوف يتيح للعملاء مستوى جديد من الراحة وسهولة إدارة السيولة النقدية فضلًا عن إجراء المعاملات دون تأخير. وأشارت بدر إلى أن الانضمام إلى تطبيق «إنستا باي» يأتي في إطار التزام البنك بالمساهمة في تنفيذ التوجيهات الوطنية لتعزيز عملية التحول الرقمي والشمول المالي، مؤكدة على التزام البنك بمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية من خلال حلول مميزة وعالية الجودة وسهلة الاستخدام في أسرع وقت. واختتمت بدر بأن البنك عكف على إعادة تصميم عملياته من خلال إضفاء الطابع الرقمي على باقة المنتجات والخدمات التي يقدمها فضلًا عن تسريع إتمام المعاملات البنكية وتعزيز الكفاءة التشغيلية حتى يستمتع العملاء بتجربة سهلة وسريعة.

يذكر أن «إنستا باي»، هو أول تطبيق على الهاتف المحمول حاصل على ترخيص من البنك المركزي المصري للعمل كمقدم لخدمات الدفع من خلال شبكة المدفوعات اللحظية، تتيح للعملاء إتمام التحويلات النقدية إلكترونيًا بأمان من خلال هواتفهم المحمولة وذلك في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الشمول المالي.

وقد قام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في «aiBANK» مؤخرًا بإصدار شهادة إيداع بالجنيه المصري لمدة ثلاث سنوات وبمعدل عائد سنوي يصل إلى 18% بالإضافة إلى شهادة إيداع بالدولار الأمريكي وبمعدل عائد سنوي يصل إلى 5.3%. كما قام البنك مؤخراً بإطلاق خدمات السحب والإيداع النقدي من حسابات البنك من خلال نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بشركة فوري بجميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن إطلاق حساب "توفير بلس" بعائد شهري يصل إلى 14%. وبالإضافة الى ذلك، يقدم البنك العديد من البطاقات المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، فهي مدعومة بأحدث ما وصلت إليه حلول تكنولوجيا البطاقات والمدفوعات الرقمية فضلًا عن نظم الحماية المتعددة لإتمام المعاملات الإلكترونية بأمان. وبنهاية شهر مايو من عام 2022، زادت عدد ماكينات الصراف الآلي بنسبة 45% لتصل إلى 80 ماكينة.

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عن aiBANK

تأسس aiBANK عام 1974 كبنك استثمار وأعمال تحت اشراف البنك المركزي المصري، وبدأ نشاطه عام 1978 برأسمال يبلغ 40 مليون دولار أمريكي وتمت زيادته إلى 1,987 مليون جنيه في عام 2020، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 اكتوبر 2021 وبعد استكمال صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح 5,000,000,003 جنيه مصري وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقاً الآتي:

مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بنسبة 51%

صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25%

بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%

يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للشركات والأفراد بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقا للمعايير المصرفية الإسلامية، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات وذلك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي وعلى البنك في ذات الوقت. ويسعى البنك إلى دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر درع من دروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن.

ويرتكز البنك في تقديم خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (33) فرع منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافياً وافتتاح فروع جديدة، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي ATM لتغطي أغلب الأماكن الحيوية. يحرص البنك على إرضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث انظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية بالإضافة الى الاهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على أحدث البرامج التدريبية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

ريهام عباس

رئيس قطاع العلاقات العامة واتصالات المؤسسة في aiBANK

rabbas@aibegypt.com