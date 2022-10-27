تعد هذه الشراكة هي الأولى من نوعها في سوق السيارات المستعملة والتي تهدف إلى تطوير ذلك السوق في مصر، حيث سيتمكن العملاء من شراء السيارات المستعملة من خلال حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا التي تقدمها «ڤاليو» وقروض السيارات بخطط التقسيط الميسرة التي يوفرها «aiBANK»

القاهرة : أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و«aiBANK» البنك التجاري الرائد والمتخصص في تقديم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وتمويل كبرى المشروعات التنموية، عن عقد شراكة فريدة من نوعها مع منصة «سليندر» المتخصصة في التجارة الإلكترونية للسيارات المستعملة في مصر. وسوف تتيح هذه الشراكة حلول دفع ميسرة بأسعار مناسبة للعملاء ممن يتطلعون إلى شراء وبيع السيارات المستعملة من خلال عملية موثوقة تتسم بالشفافية والسهولة.

وتسعى «سليندر» إلى احتلال الصدارة في سوق بيع وشراء السيارات المستعملة من خلال تجربة سهلة دون أي معوقات، سعيًا لتلبية مختلف احتياجات العملاء وتطلعاتهم بسهولة ويسر. ومن خلال منصة «سليندر»، سيتمكن العملاء من بيع سياراتهم مباشرة في غضون ساعات قليلة، كما يمكنهم الشراء من مجموعة واسعة من السيارات عالية الجودة وبأسعار معقولة بالإضافة إلى الاستفادة من برامج التمويل المختلفة التي يقدمها الشركاء على المنصة.

ويمكن لعملاء «سليندر» الآن الاستفادة من خطط وبرامج التقسيط الميسرة التي توفرها «ڤاليو» والتي تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 60 شهر لتسهيل شراء وبيع السيارات، على أن تتيح «ڤاليو» للعملاء تجربة تمويلية سهلة ومريحة، والتي تتضمن الحصول على الموافقات مباشرة ببطاقة الرقم القومي فقط. ومن ناحية أخرى، ستوفر منصة «سليندر» خدمة ضمان شاملة لمدة 90 يوم وسياسة استرداد قيمة المدفوعات حتى 7 أيام. وبموجب هذا التعاون الاستراتيجي ستتمكن «سليندر» من تسريع نموها وخططها التوسعية وزيادة قاعدة عملائها.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أكد أحمد سعودي، رئيس قطاع تطوير المنتجات بشركة «ڤاليو» أن الشركة تسعى إلى تحقيق هدفها طويل الأجل والذي يتمثل في التعاون مع الشركات التي تشترك معنا في نفس الرؤية وهي تقديم حلول ابتكارية سهلة الاستخدام وتساهم في تحسين نمط حياة العملاء وتلبية مختلف احتياجاتهم. ولفت سعودي أن هذه الشراكة ستلعب دورًا محوريًا في المساهمة في معالجة أزمة سوق السيارات في مصر وتوفير عروض مناسبة في ظل حالة التضخم التي تشهدها البلاد، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك بدوره إلى تطوير سوق السيارات ليصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات العملاء وينجح في جذب شرائح أكبر. وأعرب سعودي عن سعادته بالمشاركة في مسيرة نمو منصة «سليندر» وجعلها جزءًا من شبكتنا المتنامية من الشركاء.

ولتعزيز هذه الشراكة، تعاون aiBANK أيضًا مع منصة «سليندر» لتوفير قروض السيارات بخطط سداد مرنة وغيرها من الخدمات السريعة لتسهيل شراء السيارات المستعملة. ويقدم البنك للعملاء خطط سداد متنوعة تصل إلى سبع سنوات، فضلاً عن سرعة الحصول على الموافقات اللازمة. كما يقدم البنك باقة من الخدمات المتنوعة لعملاء «سليندر» مثل خدمة الضمان الممتد والتأمين المجاني، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لدعم قطاع التجارة الإلكترونية في مصر.

ومن جانبها، قالت إيمان بدر، رئيس أول مجموعة التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة في «aiBANK»، أن الشراكة مع منصة «سليندر» تأتي خلال مرحلة حاسمة يشهدها سوق السيارات المستعملة نظراً لحجم الطلب عليه، معربةً عن اعتزازها بالمساهمة في تطوير هذا السوق بالتعاون مع «ڤاليو»، وذلك عبر تعظيم الاستفادة من الحلول الابتكارية التي توفرها المؤسستين بما يساهم في تحسين نمط حياة العملاء وتعزيز جهود الشمول المالي في مصر. ولفتت بدر أن هذه الشراكة تأتي في إطار نجاح البنك في تسريع وتيرة القروض ليصبح أحد أسرع البنوك نموًا من حيث حجم القروض التي يقدمها، والتي ارتفعت خلال فترة التسعة أشهر الماضية بمعدل نمو 32%.

ومن ناحية أخرى، أكد عمر الدفراوي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سليندر»، أن الشراكة مع «ڤاليو» و«aiBANK» تأتي في إطار جهود الشركة لتوفير حلول تمويل ميسرة لعملاء «سليندر» للمساهمة في تنشيط سوق السيارات.

وتسهيل شراء السيارات المستعملة بطرق سلسلة دون أي معوقات. وأضاف الدفراوي أن هذه الشراكة ستتيح لشركة «سليندر» الاستفادة من قاعدة العملاء سريعة النمو لشركة «ڤاليو» ودورة الموافقات السريعة التي يقدمها «aiBANK» في قروض السيارات بهدف التوسع في قاعدة عملائنا واحتلال الصدارة كالمنصة الرقمية الرائدة لبيع وشراء السيارات المستعملة في منطقة الشرق الأوسط. كما أعرب الدفراوي عن فخره الشديد بالخطوات التي قطعتها «سليندر»، وإيمانه بأنه في ظل الشراكة الحالية مع كل من «ڤاليو» و«aiBANK»، فإن الشركة الآن مؤهلة وبقوة لتحقيق مزيد من النمو في المستقبل.

وبهدف أن تصبح بائع التجزئة للسيارات المستعملة الأكثر ثقة في السوق، تركز «سليندر» حاليًا على أن تصبح الوجهة المفضلة للعملاء من الراغبين في بيع وشراء السيارات المستعملة من خلال تجربة سلسة وبسيطة.

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عن شركة «ڤاليو»

تم إطلاق شركة «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية عام 2017، وهي شركة تابعة لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 330 موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهر للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها. وتنفرد «ڤاليو» بتقديم أسرع موافقات ائتمانية في مصر، وربط المستهلكين بقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.

عن aiBANK

تأسس aiBANK عام 1974 كبنك استثمار وأعمال تحت اشراف البنك المركزي المصري، وبدأ نشاطه عام 1978 برأسمال يبلغ 40 مليون دولار أمريكي وتمت زيادته إلى 1,987 مليون جنيه في عام 2020، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 اكتوبر 2021 وبعد استكمل صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح

5,000,000,003 جنيه مصري وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقاً الآتي:

المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م بنسبة 51%

صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25%

بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%

يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقا للمعايير المصرفية الإسلامية ، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات وذلك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي وعلى البنك في ذات الوقت مع ربط المشروعات القومية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر درع من دروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن.

ويرتكز البنك في تقديم خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (30) فرع منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافياً وافتتاح فروع جديدة، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي ATM لتغطي أغلب الأماكن الحيوية.

يحرص البنك على إرضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث انظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية بالإضافة الى الاهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على أحدث البرامج التدريبية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات العامة بالمجموعة المالية هيرميس القابضة | PublicRelations@EFG-HERMES.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة melgammal@efg-hermes.com

عن شركة «سليندر»

هي منصة رقمية لبيع وشراء السيارات المستعملة في مصر، وتلبي المنصة احتياجات العملاء في عمليات الشراء والبيع بدرجة عالية من الثقة والأمان كما تتم كافة الإجراءات بشكل موثوق يتسم بالشفافية والسهولة. وتسعى «سليندر» إلى احتلال الصدارة في سوق بيع وشراء السيارات المستعملة من خلال تجربة سهلة دون أي معوقات. ومن خلال منصة «سليندر» يمكن للعملاء عرض وبيع سيارتهم، كما يمكنهم شراء السيارات من بين مجموعة متنوعة فائقة الجودة وبأسعار مناسبة، فضلًا عن الاستفادة بالحلول التمويلية التي توفرها المنصة.

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر