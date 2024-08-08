القاهرة، في ضوء استراتيجية و توجه الدولة للشمول المالي يسعد aiBANK ان يعلن عن إطلاق "مبادرة الاحتفال باليوم العالمي للشباب تحت رعاية البنك المركزي المصري" خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2024، وتهدف المبادرة إلى تقديم أفضل المنتجات والخدمات البنكية التي تلبي احتياجات ذوي الهمم وتسهيل حصول كافة الفئات على الخدمات المصرفية، حيث قام aiBANK بالتواجد بنادي وشاطئ "قادرون" بمدينة دمياط الجديدة، وهو أول شاطئ متكامل لعملاء البنك من ذوي الهمم وذلك من خلال امداد الشاطئ بكراسي كهربائية متحركة وعوامات مخصصة لذوي الهمم والعديد من المنتجات الخاصة بالشواطئ وإقامة حفلات ترفيهية داخل الشاطئ لإسعاد الاطفال من ذوي الهمم، بالإضافة الى إقامة أكثر من ندوة عن التثقيف المالي.

و قد قامaiBANK سابقاً بتقديم العديد من المميزات لذوي الهمم مثل: إصدار أول بطاقة خصم مباشر وبطاقات الدفع مقدماً وطباعة نماذج فتح الحساب بطريقة برايل، إلى جانب طباعة النشرة التعريفية للشمول المالي الصادرة من البنك المركزي المصري بطريقة برايل حصري، مع توفير فيديو بخط واضح للعملاء من ذوى الهمم للتسهيل عليهم في فروع البنك التي تخدم العملاء من ذوي الهمم.

بالإضافة إلى ذلك نجح البنك في تجهيز البنية التحتية لفروعه داخل وخارج القاهرة لتجهيزها لاستقبال العملاء من ذوي الهمم مع الأخذ في الاعتبار أن يتم تجهيز كافة الفروع الجديدة لنفس الغرض والتي سيتم افتتاحها لاحقاً، كما تم تجهيز عدد 54 ماكينات صراف آلي ATM لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، وتجهيز كافة الماكينات الجديدة لتناسب التعامل معهم.

وفي هذا السياق، أعربت هبة السعيد، مدير عام قطاع الشمول المالي لـ «aiBANK»، على حرص البنك على وضع علامات ولافتات بالفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، وتوفير آلية لهم لمتابعة استخداماتهم للحسابات بصورة دورية والاتصال بالعملاء من ذوي الإعاقة البصرية والتأكد من قيامهم بالعمليات التي تمت على حسابهم، وأيضاً توفير نظام انتظار منفصل عن العملاء العاديين حيث تكون الأولوية على جهاز النداء الآلي لخدمة العملاء من ذوي الهمم، كما تم توفير رامب وكراسي متحركة خاصة بالفروع المجهزة لاستقبالهم.

كما يوفر البنك أيضاً خدمة الشباك الواحد بالفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، كما يتيح الخدمات الخاصة بتلك الفروع والماكينات على قنوات البنك الالكترونية بصورة يسهل الوصول إليها، كما تم تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بكافة الأحكام الواردة من البنك المركزي المتعلقة بذوي الهمم وكذلك على نظام قاعدة البيانات بالبنك الخاصة بتعريف فئة ذوي الهمم وقبول الختم والبصمة كتوقيع على التعاملات البنكية وتوفير آليه للعملاء من ذوي الهمم لمتابعة استخداماتهم للحسابات بصورة دورية.

والجدير بالذكر أن جهود aiBANK لم تقتصر على تهيئة البنية التحتية وإطلاق بعض المنتجات المصرفية الخاصة بذوي الهمم، بل امتدت أيضاً إلى تأهيل الكوادر البشرية بالبنك وتدريب العاملين به، حيث تم تدريب عدد من الكوادر لتسهيل التواصل مع ذوي الهمم وإخطارهم بكافة الإجراءات والسياسات المتعلقة بتعليمات البنك المركزي المصري، ومنها وضع الأولوية لذوي الهمم أثناء تواجدهم بالبنك دون التقيد بأرقام انتظار، بالإضافة إلى توفير موظفين مدربين على لغة الإشارة في الفروع المخصصة لاستقبال ذوي الهمم.

عن aiBANK:

تأسس aiBANK عام 1974 كبنك استثمار وأعمال تحت اشراف البنك المركزي المصري، وبدأ نشاطه عام 1978 برأسمال يبلغ 40 مليون دولار أمريكي وتمت زيادته إلى 1,987 مليون جنيه في عام 2020، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 اكتوبر 2021 وبعد استكمل صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح 5,000,000,003 جنيه مصري وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقاً الآتي:

مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بنسبة 51%

صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25%

بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%

يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للشركات والأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقا للمعايير المصرفية الإسلامية، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات وذلك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي وعلى البنك في ذات الوقت. ويسعى البنك إلى دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر درع من دروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن.

ويرتكز البنك في تقديم خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (34) فرع منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافياً وافتتاح فروع جديدة، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي ATM لتغطي أغلب الأماكن الحيوية. يحرص البنك على إرضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث انظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية بالإضافة الى الاهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على أحدث البرامج التدريبية.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 8 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه للتمويل متناهي الصغر، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر تركيزًا على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية، ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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