الحمّاد: البرنامج يُسهم في ترجمة المعرفة الأكاديمية لفئة الشباب إلى مسارات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق برنامجه للتدريب الصيفي "إعداد خبراء التكنولوجيا المستقبليين" بالتعاون مع الجامعة الأسترالية والمخصص للفئة العمرية من 14 إلى 18 عاماً وذلك خلال الفترة من 4 إلى 29 أغسطس 2024. ويهدف البرنامج إلى تزويدهم بالمهارات الأساسية وتوفير فرص للتعرف على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي وتطبيقها بصورة عملية وبنظرة مستقبلية.

يتضمن برنامج التدريب عدة ورش عمل متخصصة تجمع بين المهارات الحياتية الأساسية والمعرفة المصرفية مع التركيز على المجالات التقنية الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي. ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل مبدع قادر على تشكيل المستقبل، حيث سيتم توجيه الطلاب إلى المجالات التي ستشكل نواة المستقبل وتزويدهم بالأدوات اللازمة للنجاح فيها. كما يشجعهم البرنامج أيضاً على اختيار التخصص الجامعي المناسب لتلك المجالات المستقبلية، مما يعزز فرصهم المهنية ويساهم بدوره في تنمية مجتمعاتهم.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحمّاد "يُعد برنامج التدريب الصيفي 'إعداد خبراء التكنولوجيا المستقبليين' جزءاً من استراتيجية بنك بوبيان الهادفة إلى تأهيل الشباب والارتقاء بمستواهم التقني وإكسابهم المهارات اللازمة وفق أعلى المعايير والممارسات التدريبية المتبعة عالمياً لمواجهة تحديات عالم التحوّل الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الفرد والمجتمع. كما أن هذا البرنامج يتماشى مع رؤية البنك الاستراتيجية التي تستهدف أن يكون بوبيان هو البنك الإسلامي الرائد الذي يتفوق في ابتكار حلول مالية ورقمية من الدرجة الأولى. "

وأضاف أن البرنامج يأتي بالتعاون مع نخبة من المحاضرين من الجامعة الأسترالية لمشاركة ما لديهم من خبرات سابقة في هذا المجال، موضحاً أن البرنامج يقدم فرصة مميزة تستهدف فئة الشباب من طلبة المدارس بين 14 إلى 18 عاماً، كون الاستثمار في طاقات ومهارات هذه الفئة يعني الاستثمار في المستقبل وخلق بيئة إبداعية قائمة على الفهم الشامل لأساسيات التقنيات الحديثة وتطبيقاتها العملية في القطاع المصرفي والمالي.

** محاور وموضوعات مميزة

وأوضح الحمّاد أن البرنامج يستهدف تصويب الاهتمام والتركيز بشكلٍ عام على مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والتحوّل الرقمي بصورة عامة واكتشاف مدى التفاعل فيما بينهم خلال السنوات المقبلة، ومدى تأثير التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والتحوّلات التكنولوجية على فرص النمو، ومن ثمّ التطرق إلى المحاور الرئيسية الناتجة عن هذا الفهم في ضوء المستجدات والتطورات الرقمية والتكنولوجية المتلاحقة.

وأشار الحمّاد إلى أنه مع نهاية البرنامج سوف يكتسب المشاركون خبرة عملية في مجال المنصات الرقمية وكيفية التعامل معها، والقدرة على تعلم كيفية تطوير التقنيات والتعامل مع تحديات التحوّل الرقمي وحل المشكلات والتفكير التحليلي وغيرها من المهارات وذلك من خلال ترجمة المعرفة الأكاديمية إلى مسارات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مضيفاً هذا بجانب التركيز على تطوير المهارات الحياتية للمشاركين مثل تعلم أهمية العمل الجماعي في بيئة تقودها التكنولوجيا، وتعلم مهارات العروض التقديمية ومهارات التواصل التي تدعم توجهاتهم المستقبلية وصقل هذه المهارات واكتساب خبرة عملية في المنصات الرقمية وتعلم كيفية التعامل معها واستخدامها لتحفيز التغيير والابتكار وهي مهارات أساسية في مجال التحوّل الرقمي.

واختتم الحمّاد بأن البرنامج يأتي في إطار التزام بوبيان الراسخ بتوفير فرصاً تعليمية استثنائية حرصاً منه على المساهمة في إعداد وتأهيل الجيل القادم بالمهارات المستقبلية وتسخير جميع أدوات النجاح التي تفتح لهم آفاق عملية وإبداعية جديدة، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع المشاركين في هذه الرحلة التقنية الملهمة.

جدير بالذكر أن التسجيل في برنامج "إعداد خبراء التكنولوجيا المستقبليين" متاح من الآن وحتى 20 يوليو 2024 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبنك بوبيان.

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