أعلنت zoom عن إطلاق مجموعة أدوات تعزيز الإنتاجية بالذكاء الاصطناعي AI Productivity Suite، وهي حزمة أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزز الإنتاجية وتساعد الفرق على الانتقال من المحادثات إلى الإنجاز ضمن سياق العمل الدقيق. وتضم المجموعة Zoom Canvas (المعروف سابقًا باسم Zoom Docs)، وZoom Slides وZoom Sheets وZoom Paper، وجميعها مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من zoom ومصممة لدعم رؤى المؤسسات والشركات في التحول إلى منظومة عمل تنفيذية حديثة. وكانت الشركة قد أعلنت عن طرح AI Productivity Suite لأول مرة خلال مؤتمر Enterprise Connect انطلاقاً من هذه الرؤية.

وفيما تبدأ معظم أدوات الإنتاجية من مستند فارغ، تنطلق zoom من المحادثات التي تمّت، وهذا الأمر يحدّ من التنقل بين الأدوات والحاجة إلى إعادة بناء السياق، ويساعد الفرق على إنجاز الأعمال بوتيرة أسرع.

وصُممت مجموعة أدوات AI Productivity Suite من zoom لمساعدة الفرق على إنجاز المهام الناتجة عن الاجتماعات. ومن خلال رصد ما جرت مناقشته، وما تم الاتفاق عليه، وما تمت مشاركته عبر الاجتماعات والمكالمات والدردشات، تمكّن أدوات AI Productivity Suite المستخدمين من إنشاء مخرجات مرتبطة بسياق المحادثة الأصلي، من المقترحات والتقارير إلى جداول البيانات والعروض التقديمية.

وقال راسل ديكر، رئيس قسم المنتجات في zoom: "يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي اليوم تسجيل المحادثات أو إنشاء المحتوى، لكنها غالبًا لا تمتلك السياق الكامل لتفاعلات الأشخاص خلال الاجتماعات والدردشات وعبر البريد الإلكتروني واللقاءات المباشرة. لذلك انطلقت zoom من المحادثات، لتعزيز دور أدوات الذكاء الاصطناعي لدينا في رصد ما ناقشته الفرق، والقرارات التي تم اتخاذها، والخطوات التالية المطلوبة. وتساعد مجموعة أدوات AI Productivity Suite الفرق على الانتقال من المحادثات إلى الإنجازات عبر تحويل سياق الاجتماعات إلى مهام قابلة للتنفيذ، دون أن يضطر المستخدم إلى تجميع المعلومات باستخدام أدوات متفرقة".

استخدم Zoom Canvas للمساعدة في تحويل المحادثات إلى أعمال منجزة

مصممة لربط مهام العمل بسياق المحادثات

تحافظ مجموعة أدوات الإنتاجية المعززة بالذكاء الاصطناعي AI Productivity Suite من zoom على ارتباط العمل بالمحادثات وبالقرارات التي نتجت عنها، وهو ما يميزها عن أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة التي قد تنتج مخرجات منفصلة عن سياقها.

وتشمل المجموعة:

Zoom Canvas: المعروف سابقًا باسم Zoom Docs، وهو يتجاوز دور المستندات المشتركة التقليدية ليقدّم مساحة عمل تبقي المحادثات والأعمال التنفيذية في مسار واحد، من خلال تحويل مخرجات الاجتماعات إلى مستندات، وأدوات لتتبع تنفيذ المشاريع، وقواعد معرفية، ومساحات عمل تعاونية.

Zoom Slides: يتيح إنشاء عروض تقديمية مباشرة من محتوى الاجتماعات أو الأوامر النصية، بما يساعد الفرق على التعاون وعرض أفكارها بصريًا دون الحاجة للبدء من الصفر في إعداد العرض التقديمي.

Zoom Sheets: تُعِدّ جداول بيانات وتحليلات استنادًا إلى بيانات الاجتماعات والمهام باللغة الطبيعية، وتحوّل المعلومات الأوّلية إلى رؤى استشرافية من دون الحاجة إلى البرمجة اليدوية.

Zoom Paper: تُتيح إنشاء المستندات وتحسينها بمساعدة الذكاء الاصطناعي من حيث الصياغة والتحرير والتنسيق، ممّا يساعد الفرق على إعداد تقارير احترافية خلال وقت أقل.

باستعمال هذه الحزمة، بإمكان فرق العمل:

الحُصول على نتائج تُراعي السياق وترصد مضمون النقاشات التي دارت خلال الاجتماعات، والمكالمات، والمحادثات، مع توليد مخرجات دقيقة ذات صلة.

إعداد مخرجات ترتبط بالمحادثة الأصلية، بحيث يمكن للفرق معرفة مصدر مهام العمل، والأسباب وراء اتخاذ القرارات.

دمج التحديثات خلال الوقت الفعلي باستعمال الذكاء الاصطناعي لضمان تحديث الخطط والوثائق باستمرار، بموازاة تطوّر القرارات، ومن دون الحاجة إلى المزامنة اليدوية.

ابتكار المستندات، وتحريرها، والتعاون على صياغتها ضمن zoom من دون الحاجة إلى تبديل الأدوات المُستعملة أو فقدان التركيز، والعمل على تصديرها إلى Microsoft Office أو Google Workspace أو تقديمها بتنسيق PDF من أجل تسهيل دمجها في سير العمل.

استعمال التنسيق الذي اعتاد فريق العمل عليه، حيث تتوافق Zoom Paper وZoom Slides وZoom Sheets بشكل جيد مع ملفات .docx و.pptx و.xlsx على التوالي.

يستفيد تطبيق Zoom Paper من الذكاء الاصطناعي ليجنّب المستخدمين الحاجة إلى البدء بصفحة فارغة.

مصمّمة للخدمات الاحترافية والفرق المتوسعة

تمّ تصميم حزمة أدوات الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لمن يُحوّلون المحادثات إلى مخرجات جاهزة للتسليم بشكل يومي، بما في ذلك الاستشاريّين، والوكالات، والمستشارين الماليين، وفرق الشركات الصغيرة، كون هؤلاء يمضون عادةً ساعات طويلة في إعادة تنسيق الملاحظات، وكتابة العروض المُقترحة، وتحديث التقارير.

بفضل حزمة أدوات الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بإمكان فرق العمل تحويل مكالمة أولية إلى عرض تقديمي أو عرض ترويجي متقن في دقائق، مع إمكانية إنشاء تقارير تستند إلى سياق الاجتماع الفعلي، والحفاظ على مسار تحديث خطط المشروعات تلقائيًا عند تغيّر الأولويات.

وتقوم حزمة أدوات zoom بأتمتة هذه المهام الروتينية، مما يتيح التركيز على الاستراتيجية، والإبداع، وعلاقات العملاء.

يُولّد Zoom Slides عروضًا تقديمية بصريّة قبل الاجتماعات وأثناءها وبعدها.

الذكاء الاصطناعي يستكمل ما بدأه الاجتماع

تقتصر معظم أدوات الذكاء الاصطناعي على إعداد الملخصات. أمّا مجموعة أدوات الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من zoom فتتجاوز ذلك، حيث تساعد الفرق على تحويل تلك الملخصات إلى أعمال مكتملة. وبفضل ربط الذكاء الاصطناعي بالمحادثات الفعلية، تُغني zoom المستخدمين عن الحاجة إلى البدء من الصفر، وتُقلّل من الحاجة إلى التبديل بين السياقات المختلفة، وتضمَن ربط المخرجات بالقرارات دائماً.

وتأتي حزمة أدوات الإنتاجية بالذكاء الاصطناعي AI Productivity Suite مُدمجة في اشتراك ZoomMate، كما أنّها متاحة أيضًا كعرض مستقل أو كإضافة في مقابل 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا، مع تضمين رصيد من وحدات الذكاء الاصطناعي (AI credits).

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