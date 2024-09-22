اختتم بنك بوبيان برنامجه التدريبي الصيفي "الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي" الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الجامعة الأسترالية للفئة العمرية من 14 إلى 18 عاماً. واستهدف البرنامج تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية وتعريفهم على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي وتطبيقاتها المستقبلية، وذلك في إطار إستراتيجية البنك لدعم الشباب وتأهيلهم للمستقبل.

وتضمن البرنامج ورش عمل متخصصة جمعت بين المهارات الحياتية والمعرفة المصرفية، مع التركيز على المجالات التقنية الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي. وكان الهدف من هذا البرنامج هو تحفيز الإبداع والابتكار لدى المشاركين، ومنحهم فرصة عملية لتطبيق ما تعلموه خلال البرنامج.

وقال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد إن برنامج 'الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي' يأتي في إطار استكمال خارطة بوبيان لبرامج التدريب الصيفي التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى التقني للشباب وفق أعلى المعايير التدريبية العالمية. وساعد البرنامج المشاركين على التعرف عن قرب على مستجدات عالم التحوّل الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

وأضاف "شهد البرنامج مشاركة نخبة من المحاضرين من الجامعة الأسترالية، الذين نقلوا للمشاركين خبراتهم في مواجهة تحديات التحوّل الرقمي وحل المشكلات والتفكير التحليلي مما يعزز فهمهم لتقنيات المستقبل وتطبيقاتها في القطاع المصرفي".

وأوضح أن البرنامج لم يقتصر على الجانب التقني فحسب، بل ركز أيضاً على تطوير المهارات الحياتية للمشاركين، مثل مهارات العمل الجماعي ومهارات العروض التقديمية ومهارات التواصل بما يعدهم لتوجهاتهم المستقبلية ويمنحهم خبرة عملية في التعامل مع المنصات الرقمية.

واختتم الحماد حديثه مبيناً أنه على مدار شهر كامل، تمكن المشاركون من استيعاب تأثير التطورات التكنولوجية المتسارعة على فرص النمو واستكشاف المحاور الرئيسية للنمو في ظل التحولات الرقمية. مشيراً إلى أنه ومع اختتام البرنامج، يُمكننا القول إننا قدمنا للمشاركين فرصة فريدة لتعزيز مهاراتهم وإطلاق العنان لقدراتهم، تمهيداً لمزيد من النجاحات والتفوق، كما نؤكد التزام بنك بوبيان الدائم بتوفير فرص تعليمية استثنائية تُسهم في تأهيل الجيل القادم بالمهارات المستقبلية."

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