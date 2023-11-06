نيروبي- أول وكالة تصنيف ائتماني في نيجيريا ورائدة أفريقية في تقارير الائتمان ، قامت شركة Agusto and Co. Limited بتعيين تصنيفات "A (ken)" و "A + (ngr)" لبنك التنمية الأفريقي Shelter Afrique ، ShafDB (المعروف سابقا باسم Shelter Afriqu.

كما أكدت الوكالة "A + (ngr)" على الشريحة الأولى من Shelter Afrique A لمدة 5 سنوات بقيمة 27.18 مليار ين بنسبة 13٪ والشريحة B لمدة 7 سنوات بقيمة 18.82 مليار ين بنسبة 13.25٪ ، والتي تم إصدارها في أبريل 2022. تشكل السندات إصدار السلسلة الأولى في إطار برنامج إصدار السندات المحلية التابع لشركة Shelter Afrique بقيمة 200 مليار ين إسترليني والذي سيتم استخدام عائداته لتمويل مشاريع تطوير الإسكان الجماعي وتوفير خطوط ائتمان في نيجيريا.

"تعكس التصنيفات الولاية التنموية الحاسمة ل Shelter Afrique ، ودعم المساهمين ، والتمثيل القوي للبلدان المستفيدة بين الأعضاء والاستراتيجية متعددة الجوانب لدفع الطلب والعرض على الإسكان الميسور التكلفة في إفريقيا" ، Agusto and Co. قال في تعليق.

ولضمان استمرار النمو والتحسن، أشارت الوكالة إلى أن توسيع محفظة التنمية وفعالية المساهمات الرأسمالية والحكم الرشيد هي أمور أساسية لتحسين ترتيب المنظمات.

"ساهمت رسملة الشركة الكافية لمخاطر الأعمال على المدى القريب ، وملف السيولة المرضي والرافعة المالية المنخفضة للغاية (وتحسين القدرة على جذب التمويل)" في التصنيف ، Agusto and Co. لاحظ.

في وقت مبكر من هذا العام، كشفت منظمة المأوى الأفريقي النقاب عن خطة استراتيجية خمسية، أطلق عليها اسم "الفجر الجديد"، لاستعادة أداء المؤسسة وقدرتها التنافسية وخلق القيمة على المدى الطويل.

وقد استلزم الكشف عن الاستراتيجية الجديدة إعادة تنظيم المؤسسة وإدخال هيكل تنظيمي جديد ونموذج تشغيلي جديد مصمم لدعم طموحات الابتكار والنمو والإنتاجية للمؤسسة على المدى الطويل.

وانطلاقا من الاستراتيجية الجديدة، وافق مساهمو Shelter Afrique مؤخرا على النظام الأساسي المنقح لرفع مستوى ممول الإسكان والتنمية الحضرية لعموم أفريقيا إلى بنك تنمية ديناميكي، في خطوة تاريخية تعد بإعادة تشكيل المشهد الأفريقي للإسكان والتنمية الحضرية.

"تتماشى هذه التصنيفات الإيجابية القوية مع أهدافنا الاستراتيجية 2023-2027 التي وضعناها في وضع المؤسسة للنمو من خلال تحسين الحوكمة والأداء التشغيلي والمالي. إن ارتقائنا إلى بنك تنمية يمهد الطريق الآن لمأوى أفريقي متجدد ومبتكر ومؤثر "، قالت الشركة في بيان.

بنك التنمية الأفريقي للمأوى (ShafDB) (المعروف سابقا باسم Shelter Afrique) هو مؤسسة أفريقية مكرسة فقط لتمويل وتعزيز الإسكان والتنمية الحضرية والبنية التحتية ذات الصلة في جميع أنحاء القارة الأفريقية. يعمل ShafDB من خلال شراكة تضم 44 حكومة أفريقية ، بالإضافة إلى بنك التنمية الأفريقي (AfDB) والمؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين (Africa-Re).

يقدم بنك التنمية الأفريقي للمأوى حلولا مالية وخدمات مرتبطة بها تدعم جانبي العرض والطلب لسلسلة قيمة الإسكان الميسور التكلفة. كمزود رئيسي للحلول المالية والاستشارية والبحثية ، يركز ShafDB على معالجة أزمة الإسكان في إفريقيا من خلال المؤسسات المالية وتمويل المشاريع والشراكات بين القطاعين العام والخاص ، والسعي لتحقيق تأثير تنموي مستدام.

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